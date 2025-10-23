Hà Nội

Giải trí

Top 30 Hoa hậu Du lịch Dân tộc VN thích thú hái chè, nhảy sạp tại Mộc Châu

Trong tập 2 series truyền hình thực tế Hoa hậu Du lịch Dân tộc Việt Nam 2025, top 30 thí sinh xuất sắc nhất đã có hành trình trải nghiệm thú vị tại Mộc Châu.

Diệu Nga

Cuộc thi Hoa hậu Du lịch Dân tộc Việt Nam 2025 mong muốn thông qua hành trình giúp mỗi thí sinh trở thành một “đại sứ du lịch”, trực tiếp giới thiệu và tôn vinh vẻ đẹp con người, văn hóa và thiên nhiên Mộc Châu. Đồng hành cùng các thí sinh trong chuyến trải nghiệm có Hội đồng Giám khảo gồm NSND Lan Hương – Trưởng ban giám khảo, Tiến sĩ nhân trắc học Vũ Thị Thu Hương và nhà báo Ngô Bá Lục.

Ở tập 2, các thí sinh được thử thách qua những hoạt động giúp hiểu sâu sắc hơn về vùng đất và con người Mộc Châu. Giữa những đồi chè xanh mướt, các thí sinh được chia đội, tham gia trải nghiệm qua thử thách hái chè – một trong những công đoạn của nghề sản xuất chè xanh truyền thống.

a1.jpg
Top 30 Hoa hậu Du lịch Dân tộc Việt Nam 2025 có hành trình trải nghiệm tại Mộc Châu. Ảnh: BTC
a2.jpg
Các thí sinh được chia đội, tham gia thử thách hái chè. Ảnh: BTC

Bên cạnh đó, tại Mộc Châu các thí sinh còn được tham gia loạt thử thách đầy kịch tính như đi cầu kính, cưỡi ngựa, lái xe đụng, trượt dây, trượt phao... Những trải nghiệm này không chỉ đem lại cảm giác phấn khích mà còn giới thiệu sinh động các sản phẩm du lịch phong phú, hấp dẫn đang làm nên thương hiệu cho Mộc Châu.

Sau một ngày sôi động, các thí sinh cùng hòa mình vào không khí lễ hội với thử thách nhảy sạp – một hoạt động văn hóa cộng đồng đặc sắc của người Thái, được du khách trong và ngoài nước yêu thích. Điệu nhảy sạp không chỉ mang đến tiếng cười, niềm vui, mà còn giúp gắn kết mọi người trong không khí rộn ràng, xua tan mệt mỏi. Ngay tại hoạt động này, các thí sinh đã trở thành những “đại sứ văn hóa” khi giao lưu, kết nối cùng du khách, góp phần quảng bá bản sắc Mộc Châu nói riêng và văn hóa Việt Nam nói chung.

Bên ánh lửa trại bập bùng, các người đẹp còn có cơ hội chia sẻ với nhau về cuộc sống, những áp lực trong hành trình chinh phục vương miện, cùng những kỷ niệm khó quên trong quá trình trải nghiệm – để hiểu nhau hơn và cùng trưởng thành hơn.

a3.jpg
Hành trình trải nghiệm mang lại nhiều điều thú vị cho các thí sinh. Ảnh: BTC

Thạc sĩ Đàm Hương Thủy, Trưởng Ban tổ chức cuộc thi cho biết, thông qua các hoạt động trải nghiệm, Ban giám khảo sẽ có những đánh giá thực tế và toàn diện nhất về từng thí sinh nhằm chọn ra những gương mặt nổi bật, hội tụ cả vẻ đẹp, trí tuệ và bản lĩnh.

“Chúng tôi không chỉ tìm kiếm cô gái xinh đẹp ở vẻ bề ngoài, mà còn mong muốn phát hiện những đại sứ văn hóa – du lịch Việt Nam, có khả năng lan tỏa vẻ đẹp đất nước, con người và văn hóa Việt đến bạn bè quốc tế”, bà Đàm Hương Thủy nhấn mạnh.

Bà cũng chia sẻ thêm, một trong những sứ mệnh quan trọng của cuộc thi là tạo nên sân chơi chuyên nghiệp, nhân văn, góp phần khơi dậy niềm tự hào dân tộc, khuyến khích thế hệ trẻ gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống.

Hoa hậu Du lịch Dân tộc Việt Nam 2025 lần đầu tiên được tổ chức, nhằm tôn vinh vẻ đẹp, trí tuệ và bản lĩnh của người phụ nữ 54 dân tộc Việt Nam trong sự hòa quyện giữa truyền thống và hiện đại. Cuộc thi hướng tới quảng bá giá trị văn hóa, du lịch và bản sắc dân tộc tới bạn bè quốc tế, đồng thời lan tỏa tinh thần đoàn kết, niềm tự hào dân tộc và khát vọng hội nhập của thế hệ trẻ.

Với mục tiêu trở thành cầu nối gìn giữ và quảng bá di sản văn hóa, cuộc thi còn góp phần thúc đẩy phát triển du lịch bền vững, đặc biệt là du lịch xanh và du lịch cộng đồng – xu hướng tất yếu của thời đại.

Các hoạt động và vòng chung kết cuộc thi đều diễn ra tại Mộc Châu, Sơn La. Dự kiến đêm chung kết sẽ được tổ chức vào trung tuần tháng 11/2025. Hiện nay, các thí sinh đang tham gia ghi hình 4 tập truyền hình thực tế trước khi bước vào vòng bán kết.

