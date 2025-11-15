Tổng thống Trump nói về thời điểm nối lại thử nghiệm hạt nhân

Theo RBC-Ukraine ngày 15/11, trong cuộc họp báo tại Nhà Trắng, khi được hỏi liệu ông đã tổ chức họp bàn về những lo ngại liên quan đến việc thử hạt nhân hay chưa, Tổng thống Trump trả lời: "Chúng ta sẽ tiến hành các vụ thử hạt nhân vì các nước khác cũng làm như vậy. Chúng ta sở hữu nhiều vũ khí hạt nhân hơn bất kỳ quốc gia nào. Dù tôi ghét phải làm điều đó nhưng tôi không có lựa chọn nào khác khi các nước khác cũng làm như vậy".

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Tass.

Tổng thống Trump nhắc lại rằng Mỹ vẫn là cường quốc hạt nhân số một, tiếp đến là Nga và Trung Quốc. Tuy nhiên, ông cảnh báo Bắc Kinh có thể theo kịp (Mỹ) chỉ trong vòng 4 đến 5 năm tới. Dù vậy, ông Trump khẳng định mục tiêu hướng đến phi hạt nhân hóa.

"“Điều tôi mong muốn là hướng đến phi hạt nhân hóa. Chúng ta sẽ tổ chức một cuộc họp giữa ba cường quốc hàng đầu để cắt giảm kho vũ khí hạt nhân. Đó sẽ là một bước đi tuyệt vời", Tổng thống Trump nói thêm.

Khi được hỏi về thời điểm các cuộc thử nghiệm vũ khí hạt nhân sẽ diễn ra, ông Trump trả lời ngắn gọn: “Sớm thôi".

"Hiện tại, Nga và Trung Quốc vẫn còn cách xa Mỹ nhưng họ sẽ nhanh chóng bắt kịp chúng ta. Tôi nghĩ lựa chọn tốt nhất sẽ là phi hạt nhân hóa", Tổng thống Trump kết luận.

Theo một số cơ quan truyền thông, khi được hỏi liệu các cuộc thử nghiệm theo kế hoạch có liên quan đến việc kích nổ đầu đạn hạt nhân hay không, ông Trump không đưa ra câu trả lời rõ ràng.

Nguồn tin cho hay, các quan chức từ Bộ Năng lượng Mỹ, Cơ quan An ninh Hạt nhân Quốc gia (NSA) và đại diện các phòng thí nghiệm quốc gia đang lên kế hoạch thúc giục ông Trump từ bỏ thử nghiệm hạt nhân. Các nguồn tin cho biết họ dự định gặp ông Trump tại Nhà Trắng trong những ngày tới và lập luận rằng việc kích nổ đầu đạn là không cần thiết và có thể làm gia tăng căng thẳng địa chính trị.