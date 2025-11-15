Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Thế giới

Tổng thống Trump nói về thời điểm nối lại thử nghiệm hạt nhân

Tổng thống Donald Trump cho biết Mỹ sẽ sớm nối lại các cuộc thử nghiệm vũ khí hạt nhân.

An An (Theo RBC-Ukraine)

Theo RBC-Ukraine ngày 15/11, trong cuộc họp báo tại Nhà Trắng, khi được hỏi liệu ông đã tổ chức họp bàn về những lo ngại liên quan đến việc thử hạt nhân hay chưa, Tổng thống Trump trả lời: "Chúng ta sẽ tiến hành các vụ thử hạt nhân vì các nước khác cũng làm như vậy. Chúng ta sở hữu nhiều vũ khí hạt nhân hơn bất kỳ quốc gia nào. Dù tôi ghét phải làm điều đó nhưng tôi không có lựa chọn nào khác khi các nước khác cũng làm như vậy".

trump.png
Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Tass.

Tổng thống Trump nhắc lại rằng Mỹ vẫn là cường quốc hạt nhân số một, tiếp đến là Nga và Trung Quốc. Tuy nhiên, ông cảnh báo Bắc Kinh có thể theo kịp (Mỹ) chỉ trong vòng 4 đến 5 năm tới. Dù vậy, ông Trump khẳng định mục tiêu hướng đến phi hạt nhân hóa.

"“Điều tôi mong muốn là hướng đến phi hạt nhân hóa. Chúng ta sẽ tổ chức một cuộc họp giữa ba cường quốc hàng đầu để cắt giảm kho vũ khí hạt nhân. Đó sẽ là một bước đi tuyệt vời", Tổng thống Trump nói thêm.

Khi được hỏi về thời điểm các cuộc thử nghiệm vũ khí hạt nhân sẽ diễn ra, ông Trump trả lời ngắn gọn: “Sớm thôi".

"Hiện tại, Nga và Trung Quốc vẫn còn cách xa Mỹ nhưng họ sẽ nhanh chóng bắt kịp chúng ta. Tôi nghĩ lựa chọn tốt nhất sẽ là phi hạt nhân hóa", Tổng thống Trump kết luận.

Theo một số cơ quan truyền thông, khi được hỏi liệu các cuộc thử nghiệm theo kế hoạch có liên quan đến việc kích nổ đầu đạn hạt nhân hay không, ông Trump không đưa ra câu trả lời rõ ràng.

Nguồn tin cho hay, các quan chức từ Bộ Năng lượng Mỹ, Cơ quan An ninh Hạt nhân Quốc gia (NSA) và đại diện các phòng thí nghiệm quốc gia đang lên kế hoạch thúc giục ông Trump từ bỏ thử nghiệm hạt nhân. Các nguồn tin cho biết họ dự định gặp ông Trump tại Nhà Trắng trong những ngày tới và lập luận rằng việc kích nổ đầu đạn là không cần thiết và có thể làm gia tăng căng thẳng địa chính trị.

#Thử nghiệm vũ khí hạt nhân Mỹ #Chính sách phi hạt nhân hóa #Căng thẳng quốc tế về hạt nhân #Quan hệ Mỹ - Nga - Trung Quốc #Lập kế hoạch thử nghiệm hạt nhân #Chương trình vũ khí hạt nhân quốc gia

Bài liên quan

Thế giới

Iran chỉ trích kế hoạch nối lại thử nghiệm vũ khí hạt nhân của Mỹ

Bộ trưởng Ngoại giao Iran Seyed Abbas Araghchi đã lên tiếng chỉ trích kế hoạch nối lại thử nghiệm vũ khí hạt nhân của Mỹ.

Theo Tân Hoa Xã, Bộ trưởng Ngoại giao Iran Seyed Abbas Araghchi ngày 30/10 cho rằng kế hoạch nối lại thử nghiệm vũ khí hạt nhân của Mỹ là "mối đe dọa nghiêm trọng" đối với hòa bình và an ninh quốc tế.

Phát biểu của Ngoại trưởng Araghchi được đưa ra vài giờ sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố rằng ông đã chỉ thị cho Lầu Năm Góc bắt đầu nối lại việc thử nghiệm vũ khí hạt nhân.

Xem chi tiết

Thế giới

Nga kêu gọi Mỹ gia hạn hiệp ước kiểm soát vũ khí hạt nhân

Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Lavrov kêu gọi Mỹ xem xét đề xuất gia hạn hiệp ước kiểm soát vũ khí hạt nhân New START thêm một năm.

RT đưa tin ngày ngày 12/11, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov đã kêu gọi Mỹ xem xét đề xuất gia hạn hiệp ước New START, sẽ hết hạn vào ngày 5/2 tới, thêm một năm.

Hiệp ước New START, được ký kết vào năm 2010, giới hạn số đầu đạn hạt nhân được triển khai ở mức 1.550 và hạn chế số lượng tên lửa có khả năng mang đầu đạn hạt nhân cùng bệ phóng của chúng, cũng như máy bay ném bom hạng nặng.

Xem chi tiết

Thế giới

IAEA nói gì về kế hoạch nối lại thử hạt nhân của Mỹ?

Tổng Giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA), Rafael Grossi, cho rằng kế hoạch nối lại các vụ thử hạt nhân của Mỹ làm suy yếu an ninh quốc tế.

RT đưa tin ngày 5/11, Tổng giám đốc IAEA Rafael Grossi cho rằng quyết định nối lại thử nghiệm vũ khí hạt nhân của Tổng thống Mỹ Donald Trump cho thấy một cuộc khủng hoảng toàn cầu đang ngày càng sâu sắc và làm suy yếu hệ thống an ninh và hòa bình quốc tế.

Phát biểu với kênh truyền hình LCI của Pháp hôm 4/11, ông Grossi nhấn mạnh rằng quyết định của Tổng thống Trump là "biểu hiện của sự bất an sâu sắc, căng thẳng và chia rẽ ngày càng tăng", đồng thời nói thêm rằng điều này làm suy yếu cả hòa bình toàn cầu và chế độ không phổ biến vũ khí hạt nhân.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới