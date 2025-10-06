Hà Nội

Chính trị

Tổng Bí thư Tô Lâm thăm cấp Nhà nước tới Triều Tiên

Theo thông cáo của Bộ Ngoại giao, Tổng Bí thư Tô Lâm sẽ thăm cấp Nhà nước tới Triều Tiên và dự Lễ kỷ niệm 80 năm thành lập Đảng Lao động Triều Tiên.

Hải Ninh

Thông cáo của Bộ Ngoại giao cho biết, nhận lời mời của Tổng Bí thư Đảng Lao động Triều Tiên, Chủ tịch Quốc vụ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên Kim Jong Un, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Tô Lâm sẽ thăm cấp Nhà nước tới Triều Tiên và dự Lễ kỷ niệm 80 năm thành lập Đảng Lao động Triều Tiên từ ngày 9 - 11/10.

8888776.png
Tổng Bí thư Tô Lâm

Đây là chuyến thăm Triều Tiên đầu tiên của Tổng Bí thư Tô Lâm, diễn ra đúng vào dịp hai nước kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao.

Hồi tháng 1 năm 2025, lãnh đạo cấp cao Việt Nam và Triều Tiên đã trao đổi điện mừng nhân cột mốc 75 năm này.

Các điện mừng của lãnh đạo Việt Nam gửi lãnh đạo Triều Tiên khẳng định trong chặng đường 75 năm kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao, quan hệ hữu nghị truyền thống giữa Việt Nam và Triều Tiên do Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Kim Nhật Thành đích thân xây dựng và được các thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước dày công vun đắp đã không ngừng phát triển.

Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam luôn coi trọng và mong muốn thúc đẩy quan hệ hợp tác với Triều Tiên phát triển mạnh mẽ và thực chất hơn nữa trên nhiều lĩnh vực, phù hợp với nguyện vọng của nhân dân hai nước, cam kết quốc tế của mỗi nước, góp phần vào việc duy trì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới. Đồng thời bày tỏ tin tưởng hai bên sẽ phối hợp triển khai tốt các hoạt động kỷ niệm "Năm Hữu nghị Việt Nam - Triều Tiên 2025" với các hoạt động giao lưu, hợp tác đầy ý nghĩa.

Trong lễ kỷ niệm 80 năm thành lập Đảng Lao động Triều Tiên được tổ chức tại Hà Nội ngày 2/10 vừa qua, Đại sứ Triều Tiên tại Việt Nam Ri Sung Guk đã giới thiệu về những thành tựu mà đất nước và nhân dân Triều Tiên đạt được trong suốt 80 năm qua dưới sự lãnh đạo của Đảng Lao động Triều Tiên, đứng đầu là các thế hệ lãnh đạo Chủ tịch Kim Nhật Thành, Tổng Bí thư Kim Jong Il và nay là Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc vụ Kim Jong Un.

Đại sứ khẳng định mối quan hệ hữu nghị và hợp tác truyền thống giữa hai Đảng, hai Nhà nước, do Chủ tịch Kim Nhật Thành cùng Chủ tịch Hồ Chí Minh đích thân xây dựng và được các thế hệ lãnh đạo cấp cao hai nước dày công vun đắp, đã không ngừng được củng cố và phát triển, phù hợp với nguyện vọng và mong muốn của nhân dân mỗi nước.

Đại sứ Ri Sung Guk chúc mừng những thành tựu mà Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam đã đạt được trong thời gian qua và tin tưởng chắc chắn rằng Đảng Cộng sản Việt Nam, đứng đầu là Tổng Bí thư Tô Lâm sẽ triển khai thành công Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ XIV và thực hiện thành công hai mục tiêu đến năm 2030 là nước đang phát triển có nền công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao và đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Chính trị

Tuyệt đối không để lọt người chạy chức, chạy quyền vào Trung ương

Tổng Bí thư Tô Lâm đề nghị khi lựa chọn giới thiệu nhân sự tuyệt đối không để lọt người chạy chức, chạy quyền, cơ hội, bè phái vào Ban Chấp hành Trung ương.

Sáng 6/10, Hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII khai mạc tại Hà Nội.

Phát biểu khai mạc Hội nghị lần thứ 13, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh một số điểm trọng tâm trong hai nhóm vấn đề lớn về công tác chuẩn bị Đại hội lần thứ XIV của Đảng và nhóm vấn đề kinh tế- xã hội.

Chính trị

Toàn văn phát biểu khai mạc Hội nghị Trung ương 13 của Tổng Bí thư Tô Lâm

Sáng 6/10, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm đã phát biểu khai mạc Hội nghị lần thứ 13, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII.

Báo Tri thức và Cuộc sống trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu khai mạc của Tổng Bí thư Tô Lâm.

8888766.jpg
Tổng Bí thư Tô Lâm đã phát biểu khai mạc Hội nghị lần thứ 13, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII. Ảnh TTXVN
Chính trị

Tổng Bí thư Tô Lâm: Công an nhân dân nỗ lực bứt phá lập nên những kỳ tích mới

Sáng 4/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030 đã khai mạc trọng thể tại  Hà Nội. Tổng Bí thư Tô Lâm tới dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Báo Tri thức và Cuộc sống trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm.

Kính thưa các đồng chí Lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Lãnh đạo các Ban, Bộ, Ngành, địa phương,

Tập trung giám sát những vấn đề lớn, xã hội quan tâm

Tập trung giám sát những vấn đề lớn, xã hội quan tâm

Đó là nhấn mạnh của Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Hoàng Công Thủy tại Hội nghị hiệp thương với Trung ương các tổ chức chính trị - xã hội để thống nhất các nội dung trong kế hoạch giám sát, phản biện xã hội năm 2026 của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, diễn ra sáng ngày 3/10 tại Hà Nội.