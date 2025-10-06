Tổng Bí thư Tô Lâm thăm cấp Nhà nước tới Triều Tiên

Theo thông cáo của Bộ Ngoại giao, Tổng Bí thư Tô Lâm sẽ thăm cấp Nhà nước tới Triều Tiên và dự Lễ kỷ niệm 80 năm thành lập Đảng Lao động Triều Tiên.

Thông cáo của Bộ Ngoại giao cho biết, nhận lời mời của Tổng Bí thư Đảng Lao động Triều Tiên, Chủ tịch Quốc vụ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên Kim Jong Un, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Tô Lâm sẽ thăm cấp Nhà nước tới Triều Tiên và dự Lễ kỷ niệm 80 năm thành lập Đảng Lao động Triều Tiên từ ngày 9 - 11/10.

Tổng Bí thư Tô Lâm

Đây là chuyến thăm Triều Tiên đầu tiên của Tổng Bí thư Tô Lâm, diễn ra đúng vào dịp hai nước kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao.

Hồi tháng 1 năm 2025, lãnh đạo cấp cao Việt Nam và Triều Tiên đã trao đổi điện mừng nhân cột mốc 75 năm này.

Các điện mừng của lãnh đạo Việt Nam gửi lãnh đạo Triều Tiên khẳng định trong chặng đường 75 năm kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao, quan hệ hữu nghị truyền thống giữa Việt Nam và Triều Tiên do Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Kim Nhật Thành đích thân xây dựng và được các thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước dày công vun đắp đã không ngừng phát triển.

Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam luôn coi trọng và mong muốn thúc đẩy quan hệ hợp tác với Triều Tiên phát triển mạnh mẽ và thực chất hơn nữa trên nhiều lĩnh vực, phù hợp với nguyện vọng của nhân dân hai nước, cam kết quốc tế của mỗi nước, góp phần vào việc duy trì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới. Đồng thời bày tỏ tin tưởng hai bên sẽ phối hợp triển khai tốt các hoạt động kỷ niệm "Năm Hữu nghị Việt Nam - Triều Tiên 2025" với các hoạt động giao lưu, hợp tác đầy ý nghĩa.

Trong lễ kỷ niệm 80 năm thành lập Đảng Lao động Triều Tiên được tổ chức tại Hà Nội ngày 2/10 vừa qua, Đại sứ Triều Tiên tại Việt Nam Ri Sung Guk đã giới thiệu về những thành tựu mà đất nước và nhân dân Triều Tiên đạt được trong suốt 80 năm qua dưới sự lãnh đạo của Đảng Lao động Triều Tiên, đứng đầu là các thế hệ lãnh đạo Chủ tịch Kim Nhật Thành, Tổng Bí thư Kim Jong Il và nay là Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc vụ Kim Jong Un.

Đại sứ khẳng định mối quan hệ hữu nghị và hợp tác truyền thống giữa hai Đảng, hai Nhà nước, do Chủ tịch Kim Nhật Thành cùng Chủ tịch Hồ Chí Minh đích thân xây dựng và được các thế hệ lãnh đạo cấp cao hai nước dày công vun đắp, đã không ngừng được củng cố và phát triển, phù hợp với nguyện vọng và mong muốn của nhân dân mỗi nước.

Đại sứ Ri Sung Guk chúc mừng những thành tựu mà Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam đã đạt được trong thời gian qua và tin tưởng chắc chắn rằng Đảng Cộng sản Việt Nam, đứng đầu là Tổng Bí thư Tô Lâm sẽ triển khai thành công Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ XIV và thực hiện thành công hai mục tiêu đến năm 2030 là nước đang phát triển có nền công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao và đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao.