Tuyệt đối không để lọt người chạy chức, chạy quyền vào Trung ương

Tổng Bí thư Tô Lâm đề nghị khi lựa chọn giới thiệu nhân sự tuyệt đối không để lọt người chạy chức, chạy quyền, cơ hội, bè phái vào Ban Chấp hành Trung ương.

Sáng 6/10, Hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII khai mạc tại Hà Nội.

Phát biểu khai mạc Hội nghị lần thứ 13, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh một số điểm trọng tâm trong hai nhóm vấn đề lớn về công tác chuẩn bị Đại hội lần thứ XIV của Đảng và nhóm vấn đề kinh tế- xã hội.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu khai mạc Hội nghị Trung ương 13. Ảnh: VGP

Phải đặt lợi ích của Đảng, của quốc gia, dân tộc lên trên hết

Tổng Bí thư cho biết đến ngày 20/8 đã có 100% các cấp ủy, tổ chức Đảng giới thiệu nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV và gửi kết quả về Tiểu Ban Nhân sự.

Căn cứ kết quả giới thiệu nhân sự của các cấp ủy, tổ chức Đảng và ý kiến thẩm định, thẩm tra, rà soát, kết luận bổ sung của các cơ quan chức năng, Bộ Chính trị đã thảo luận, đánh giá toàn diện, thống nhất danh sách và tiến hành lấy phiếu giới thiệu nhân sự theo quy định.

Đồng thời Bộ Chính trị cũng đã tiến hành lấy phiếu giới thiệu nhân sự Ủy ban kiểm tra Trung ương khóa XIV (tái cử và tham gia lần đầu).

Tại Hội nghị này, Bộ Chính trị báo cáo Trung ương cho ý kiến đối với tờ trình về kết quả và phương án giới thiệu nhân sự tham gia Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV, tham gia Ủy ban kiểm tra Trung ương khóa XIV và tiến hành lấy phiếu biểu quyết giới thiệu nhân sự Ban Chấp hành Trung ương, Ủy Ban kiểm tra Trung ương khóa XIV theo quy định.

Tổng Bí thư nhấn mạnh, đây là công việc "đặc biệt hệ trọng", "then chốt của then chốt", là yếu tố quyết định thành công của Đại hội XIV của Đảng và sự phát triển của đất nước trong giai đoạn tới.

Tổng Bí thư Tô Lâm đề nghị các Ủy viên Trung ương khi lựa chọn giới thiệu nhân sự phải căn cứ vào tiêu chuẩn, điều kiện, cơ cấu, số lượng theo Phương hướng công tác nhân sự Đại hội XIV của Đảng và các quy định liên quan. Phải đặt lợi ích của Đảng, của quốc gia, dân tộc lên trên hết, trước hết; cân đối, hài hòa giữa tiêu chuẩn và cơ cấu; giữa kế thừa, ổn định và phát triển; giữa tính phổ biến và tính đặc thù; giữa chuyên môn đào tạo và sở trường, năng lực thực tiễn; giữa uy tín, kinh nghiệm công tác và chiều hướng phát triển; trong đó đặc biệt đề cao chất lượng, hiệu quả, sản phẩm công tác, sự cống hiến của cán bộ để làm cơ sở, thước đo trong lựa chọn.

Theo Tổng Bí thư, yêu cầu căn cốt trong lựa chọn nhân sự là: Phẩm chất - Năng lực - Uy tín - Liêm chính - Hiệu quả; dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích quốc gia - dân tộc; gần dân, trọng dân, vì dân; trong giai đoạn cách mạng mới hiện nay rất chú trọng yếu tố "Đức - Sức - Tài".

Tuyệt đối không để lọt người chạy chức, chạy quyền, cơ hội, bè phái vào Ban Chấp hành Trung ương. Đối với nhân sự Ủy ban Kiểm tra Trung ương cần lựa chọn giới thiệu những đồng chí bản lĩnh, công tâm, am hiểu pháp luật, tinh thông nghiệp vụ, "trong sáng như gương, sắc bén như gươm", thực sự là thanh bảo kiếm giữ gìn kỷ cương của Đảng.

Định hình tư duy chiến lược, tầm nhìn và định hướng phát triển đất nước

Về Dự thảo các văn kiện Đại hội XIV, Tổng Bí thư Tô Lâm cho hay, Dự thảo Văn kiện Đại hội XIV đã được chuẩn bị công phu, kỹ lưỡng, cập nhật, chỉnh lý, bổ sung nhiều lần, nhất là những nội dung đã được nhất trí thông qua tại Hội nghị Trung ương 11 và Hội nghị Trung ương 12. Nội dung các Văn kiện cơ bản đã đáp ứng yêu cầu để trình Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Tổng Bí thư nhấn mạnh, phấn đấu xây dựng văn kiện trình Đại hội XIV không chỉ tổng kết chặng đường phát triển 5 năm qua, xác định mục tiêu, nhiệm vụ trong 5 năm tới mà còn định hình tư duy chiến lược, tầm nhìn và định hướng phát triển đất nước đến giữa thế kỷ XXI.

Quang cảnh Hội nghị.

Tiểu ban Văn kiện đã chắt lọc, bổ sung những nội dung cốt lõi của 7 Nghị quyết Bộ chính trị mới ban hành vào Báo cáo chính trị và xác định, đến nay có 17 điểm mới trong dự thảo các Văn kiện trình Đại hội XIV.

Tại hội nghị này, Tổng Bí thư Tô Lâm đề nghị các Ủy viên Trung ương, các đại biểu khách mời tiếp tục cho ý kiến hoàn thiện thêm một bước dự thảo các văn kiện vì mỗi lần góp ý là một lần chúng ta trưởng thành, là một lần Văn kiện được hoàn chỉnh.

Trong đó cần tập trung vào 5 nội dung: Khẳng định vai trò then chốt của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, nâng cao năng lực cầm quyền và sức chiến đấu của Đảng; xây dựng Đảng "là đạo đức, là văn minh" như lời Bác dạy; công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, chống chủ nghĩa cá nhân, lợi ích nhóm, suy thoái tư tưởng, đạo đức, lối sống. (

Những vấn đề như lý luận về đường lối đổi mới; tinh gọn tổ chức bộ máy nhà nước; nâng cao hiệu quả hoạt động của chính quyền địa phương 2 cấp; phân cấp phân quyền; bảo vệ môi trường; tăng cường quốc phòng, an ninh, đối ngoại, hội nhập quốc tế là nhiệm vụ trọng yếu thường xuyên; giải quyết vấn đề Nhà nước-Thị trường-Xã hội; Văn hóa-Con người; giáo dục, đào tạo; y tế... cũng được thiết kế phù hợp trong nội dung các Văn kiện.

Xác lập mô hình tăng trưởng mới lấy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số làm động lực chính, xác định đây là nội dung trung tâm của mô hình phát triển đất nước; tiếp tục hoàn thiện mô hình nền kinh tế thị trường định hướng Xã hội chủ nghĩa, dưới sự lãnh đạo của Đảng, có sự quản lý của Nhà nước; xác định rõ hơn vai trò chủ đạo của kinh tế Nhà nước; coi phát triển kinh tế tư nhân là một động lực quan trọng nhất của nền kinh tế.

Những bài học kinh nghiệm quý báu rút ra từ 40 năm đổi mới. Đặc biệt, cần bổ sung nội dung cho định hướng Tự chủ chiến lược, Đổi mới mô hình phát triển, Tư duy hạch toán hiệu quả trong phát triển đất nước.

Nội dung Chương trình hành động của Ban chấp hành Trung ương Đảng đã được Tiểu ban văn kiện thiết kế theo phương châm bám sát, cụ thể hóa các mục tiêu, chỉ tiêu, quan điểm chỉ đạo, định hướng phát triển, nhiệm vụ trọng tâm, các đột phá chiến lược, đồng thời đảm bảo phù hợp với tình hình trong nước và quốc tế. Những nội dung đó được cụ thể hóa thành nhiệm vụ, đề án, công trình, dự án có phân công trách nhiệm cụ thể, rõ nguồn lực, tiến độ và các điều kiện cần thiết để thực hiện... và phải "cân-đo-đong-đếm" được trong quá trình thực hiện. Tuy nhiên đây là nội dung rất mới, rất cần sát thực tế, do vậy, rất cần các ủy viên Trung ương đóng góp ý kiến.