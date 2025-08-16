Hà Nội

Tổng Bí thư Tô Lâm gặp mặt các tướng lĩnh, cán bộ cấp cao CAND qua các thời kỳ

Kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng Công an nhân dân và Quốc khánh 2/9, sáng 16/8, tại Hà Nội, Tổng Bí thư Tô Lâm tới dự và chủ trì buổi gặp mặt các tướng lĩnh, cán bộ cấp cao CAND qua các thời kỳ.

Theo Văn Hiếu/VOV

Cùng dự có nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, các Uỷ viên Bộ Chính trị: Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Trung ương Nguyễn Duy Ngọc, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa, Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến, Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an và Bí thư Thành uỷ Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên.

tbt-gap-mat.jpg
Sáng 16/8 tại Hà Nội, Tổng Bí thư Tô Lâm tới dự và chủ trì buổi gặp mặt cán bộ công an lão thành, tướng lĩnh, sĩ quan cao cấp, anh hùng LLVT qua các thời kỳ

​Nói chuyện thân mật với các đại biểu, Tổng Bí thư Tô Lâm trân trọng chuyển lời thăm hỏi ân cần và lời chúc mừng tốt đẹp nhất tới các đồng chí công an lão thành, các tướng lĩnh, sỹ quan cao cấp, anh hùng trong lực lượng CAND qua các thời kỳ; khẳng định buổi gặp mặt nhằm ôn lại lịch sử hào hùng của ngành, của đảng, của dân tộc, lắng nghe ý kiến của các đồng chí để tiếp tục lãnh đạo điều hành đất nước, đưa đất nước tiếp tục được trường tồn vĩnh cửu trong hòa bình và phát triển. Nhấn mạnh, 80 năm qua, các thế hệ tướng lĩnh, sĩ quan cao cấp Công an nhân dân đã giữ vai trò đặc biệt quan trọng không chỉ là những người chỉ huy xuất sắc trên mặt trận bảo vệ an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội, mà còn là tấm gương sáng về đạo đức, nhân cách, lòng trung thành tuyệt đối với Đảng, với Tổ quốc và Nhân dân.

Thông tin tới các đại biểu những kết quả nổi bật của Đất nước trên tất cả các lĩnh vực trong thời gian qua, Tổng Bí thư cho rằng, để đạt được những kết quả này là thành quả của sự quyết liệt đổi mới tư duy của Đảng; tạo đột phá mạnh mẽ trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo; tạo ra khí thế mới, động lực mới cho sự nghiệp tiếp tục đổi mới toàn diện; đưa đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới.

tbt-gap-mat-2.jpg
Tổng Bí thư Tô Lâm chụp ảnh lưu niệm cùng các đại biểu

Nêu rõ yêu cầu đối với lực lượng công an nhân dân trong cả nước phải tiếp tục khẳng định vai trò là “lá chắn thép” và “thanh bảo kiếm” bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ, bảo vệ nhân dân; phải luôn luôn chủ động, nhạy bén, sáng tạo, kiên quyết làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn của kẻ thù, giữ vững an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường hòa bình, ổn định cho phát triển đất nước, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh, Đảng, Nhà nước và Nhân dân luôn đặt trọn niềm tin vào lực lượng Công an nhân dân. Niềm tin ấy không phải tự nhiên mà có, mà được xây đắp từ máu, mồ hôi, nước mắt và trí tuệ của bao thế hệ cán bộ chiến sỹ CAND. Đồng thời bày tỏ tin tưởng rằng, dưới sự lãnh đạo tuyệt đối, toàn diện, trực tiếp về mọi mặt của Đảng, lực lượng Công an nhân dân thời gian tới sẽ tiếp tục hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, xứng đáng với sự tin yêu của Đảng, Nhà nước và Nhân dân.

tbt-gap-mat-3.jpg
Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư Tô Lâm đã trao danh hiệu “Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân” cho đại diện gia đình cố Bộ trưởng Bộ Công an Lê Minh Hương.

Nhân dịp này, Bộ Công an đã tổ chức Lễ truy tặng danh hiệu “Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân” cho Thượng tướng Lê Minh Hương, Ủy viên Bộ Chính trị, cố Bộ trưởng Bộ Công an. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư Tô Lâm đã trao danh hiệu “Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân” cho đại diện gia đình cố Bộ trưởng Bộ Công an Lê Minh Hương.

​Trước đó, Tổng Bí thư Tô Lâm đã dự và cắt băng khánh thành trụ sở Bộ Công an mới tại địa chỉ 96 Nguyễn Du, Hà Nội.

