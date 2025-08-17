Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Tóc Tiên mặc táo bạo khoe "vòng eo rắn nước" gây mê

Giải trí

Tóc Tiên mặc táo bạo khoe "vòng eo rắn nước" gây mê

Sở hữu vòng eo không chút mỡ thừa, ca sĩ Tóc Tiên mặc gợi cảm, khoe lợi thế vóc dáng khi đi hát, du lịch biển.

Vài năm trở lại đây, ca sĩ Tóc Tiên siết eo bằng cách tập luyện và ăn uống khoa học. Hiện tại, giọng ca sinh năm 1989 sở hữu vòng eo đẹp miễn chê. Ảnh: FB Tóc Tiên.
Vài năm trở lại đây, ca sĩ Tóc Tiên siết eo bằng cách tập luyện và ăn uống khoa học. Hiện tại, giọng ca sinh năm 1989 sở hữu vòng eo đẹp miễn chê. Ảnh: FB Tóc Tiên.
Có vòng eo săn chắc dẻo dai, Tóc Tiên rất thích mặc hở táo bạo, khoe lợi thế hình thể. Ảnh: FB Tóc Tiên.
Có vòng eo săn chắc dẻo dai, Tóc Tiên rất thích mặc hở táo bạo, khoe lợi thế hình thể. Ảnh: FB Tóc Tiên.
Mới đây, khi đi hát, giọng ca Ngày mai diện áo croptop tôn lên vòng eo có múi, gợi cảm. Ảnh: FB Tóc Tiên.
Mới đây, khi đi hát, giọng ca Ngày mai diện áo croptop tôn lên vòng eo có múi, gợi cảm. Ảnh: FB Tóc Tiên.
Tóc Tiên khoe vòng hai siêu thực khi đi hát, trong những chuyến nghỉ dưỡng. Ảnh: FB Tóc Tiên.
Tóc Tiên khoe vòng hai siêu thực khi đi hát, trong những chuyến nghỉ dưỡng. Ảnh: FB Tóc Tiên.
Nhiều cô gái mơ ước sở hữu vòng hai không chút mỡ thừa giống như Tóc Tiên. Ảnh: FB Tóc Tiên.
Nhiều cô gái mơ ước sở hữu vòng hai không chút mỡ thừa giống như Tóc Tiên. Ảnh: FB Tóc Tiên.
Ở tuổi 36, giọng ca Ngày mai có tỷ lệ hình thể đẹp. Ảnh: FB Tóc Tiên.
Ở tuổi 36, giọng ca Ngày mai có tỷ lệ hình thể đẹp. Ảnh: FB Tóc Tiên.
Nữ ca sĩ nhận được nhiều lời khen ngợi về sắc vóc ngày càng thăng hạng sau khi kết hôn. Ảnh: FB Tóc Tiên.
Nữ ca sĩ nhận được nhiều lời khen ngợi về sắc vóc ngày càng thăng hạng sau khi kết hôn. Ảnh: FB Tóc Tiên.
Tóc Tiên chăm chỉ tập gym nhờ Hoàng Touliver. "Bị anh ta kỳ thị vì lười tập gym, cô ta đành nghe lời", nữ ca sĩ hài hước chia sẻ về chồng. Ảnh: FB Tóc Tiên.
Tóc Tiên chăm chỉ tập gym nhờ Hoàng Touliver. "Bị anh ta kỳ thị vì lười tập gym, cô ta đành nghe lời", nữ ca sĩ hài hước chia sẻ về chồng. Ảnh: FB Tóc Tiên.
Vợ chồng Tóc Tiên đều sở hữu hình thể săn chắc. Ảnh: Znews.
Vợ chồng Tóc Tiên đều sở hữu hình thể săn chắc. Ảnh: Znews.
Tháng 7/2025, khi hôn nhân vướng nhiều đồn đoán, Tóc Tiên đăng ảnh của bản thân và được chồng khen: "Thiệt là dễ thương". Ảnh: Người Đưa Tin.
Tháng 7/2025, khi hôn nhân vướng nhiều đồn đoán, Tóc Tiên đăng ảnh của bản thân và được chồng khen: "Thiệt là dễ thương". Ảnh: Người Đưa Tin.
Tóc Tiên và Hoàng Touliver kết hôn năm 2020. Mỗi dịp kỷ niệm ngày cưới, cặp đôi lại diện trang phục cô dâu chú rể, chụp ảnh chung. Đến nay, cặp đôi vẫn tận hưởng cuộc sống vợ chồng son. Ảnh: Znews.
Tóc Tiên và Hoàng Touliver kết hôn năm 2020. Mỗi dịp kỷ niệm ngày cưới, cặp đôi lại diện trang phục cô dâu chú rể, chụp ảnh chung. Đến nay, cặp đôi vẫn tận hưởng cuộc sống vợ chồng son. Ảnh: Znews.
#ca sĩ Tóc Tiên #Tóc Tiên #vợ chồng Tóc Tiên #chồng Tóc Tiên

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT