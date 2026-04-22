Công an làm việc với hai người đánh tới tấp thiếu niên 16 tuổi ở Tây Ninh

Nam thiếu niên bị hai hai người đi xe máy lao đến hành hung, đánh tới tấp vào đầu, mặt. Nạn nhân chỉ biết ôm đầu chịu trận.

Từ tối qua đến sáng nay 22/4, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một thiếu niên bị hai thanh niên chặn đường, hành hung trên địa bàn xã Hòa Khánh, tỉnh Tây Ninh, gây bức xúc trong dư luận.

Hình ảnh 2 đối tượng hành hung nam thiếu niên bị camera ghi lại...

Hiện Công an đã làm việc với hai người đánh thiếu niên 16 tuổi ở Tây Ninh

Theo xác minh, sự việc xảy ra vào tối 18/4. Nạn nhân là V.T.H. (16 tuổi, ngụ xã Đức Hòa, tỉnh Tây Ninh). Diễn biến clip thể hiện, H ngồi trên xe máy bị hai người lạ đánh tới tấp vào đầu, mặt. Nạn nhân chỉ biết ôm đầu chịu trận. Diễn biến vụ việc được người dân quay clip đăng lên mạng xã hội.

Liên quan đến vụ việc, Công an xã Hòa Khánh đã mời H và hai người tham gia đánh em H. là T.H.N. (18 tuổi) và T.M.K. (16 tuổi, cùng ngụ tỉnh Tây Ninh) làm việc.

Tại cơ quan công an, N và K cho rằng H điều khiển xe nẹt pô dẫn đến bức xúc nên đánh H. Theo cơ quan công an, vụ việc khiến H. bị trầy xước nhẹ vùng má trái và bầm vùng vai trái. Ngoài ra, một mắt kính của nạn nhân trị giá khoảng 1,6 triệu đồng bị hư hỏng.

Hiện vụ việc được Công an xã Hòa Khánh tiếp tục xác minh để xử lý theo quy định.

