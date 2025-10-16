Tiềm lực Nam Mê Kông làm khu đô thị 2.000 tỷ ở Gia Lai

UBND tỉnh Gia Lai vừa phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng đất Khu đô thị Cát Khánh tại Cụm công nghiệp chế biến thủy sản Cát Khánh (xã Đề Gi).

Khu đô thị Cát Khánh có tổng diện tích khoảng 41ha, trong đó diện tích đất xây dựng nhà ở (liền kề, biệt thự) khoảng 17ha. Tổng vốn đầu tư của dự án khoảng 1.996 tỷ đồng, bao gồm 1.903 tỷ đồng chi phí thực hiện dự án và 93 tỷ đồng chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.

Ảnh minh họa.

Nhà đầu tư trúng thầu dự án là liên danh Nam Mê Kông - MekongHomes. Thời gian thực hiện dự án là 50 năm kể từ ngày được giao đất, cho thuê đất hoặc chuyển mục đích sử dụng đất. Người mua nhà ở liền kề được sử dụng đất ổn định, lâu dài.

Về Nam Mê Kông (Mekong Group), qua tìm hiểu, doanh nghiệp có trụ sở tại phường Ô Chợ Dừa, TP Hà Nội, được thành lập năm 1993, tiền thân là Công ty cổ phần Xây dựng số 3 (Vinaconex 3). Doanh nghiệp hoạt động chủ yếu trong các lĩnh vực bất động sản, năng lượng tái tạo, cảng biển - logistics. Chủ tịch Hội đồng quản trị là ông Kiều Xuân Nam. Tổng giám đốc là ông Đặng Minh Huệ.

Nam Mê Kông hiện có 2 công ty con và 2 công ty liên kết, gồm: Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Tân Mê Kông, Công ty TNHH Hoàng Kim Thái Nguyên, Công ty Cổ phần MekongHomes và Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng và Phát triển Hữu Nghị.

Trên website của doanh nghiệp cho biết, Mekong Group hiện đang triển khai một số dự án như: The Charms (Bình Dương) quy mô 1,3ha; La Celia City quy mô 18,1ha; Tổ hợp Thương mại dịch vụ và Nhà ở Đồng Hới Complex quy mô 5,8 ha; Dự án đầu tư xây dựng công trình Nhà ở xã hội Bảo Ninh 2 quy mô 1,8ha.