Tiềm lực Nam Mê Kông làm khu đô thị 2.000 tỷ ở Gia Lai

UBND tỉnh Gia Lai vừa phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng đất Khu đô thị Cát Khánh tại Cụm công nghiệp chế biến thủy sản Cát Khánh (xã Đề Gi).
Khu đô thị Cát Khánh có tổng diện tích khoảng 41ha, trong đó diện tích đất xây dựng nhà ở (liền kề, biệt thự) khoảng 17ha. Tổng vốn đầu tư của dự án khoảng 1.996 tỷ đồng, bao gồm 1.903 tỷ đồng chi phí thực hiện dự án và 93 tỷ đồng chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.
Nhà đầu tư trúng thầu dự án là liên danh Nam Mê Kông - MekongHomes. Thời gian thực hiện dự án là 50 năm kể từ ngày được giao đất, cho thuê đất hoặc chuyển mục đích sử dụng đất. Người mua nhà ở liền kề được sử dụng đất ổn định, lâu dài.
Về Nam Mê Kông (Mekong Group), qua tìm hiểu, doanh nghiệp có trụ sở tại phường Ô Chợ Dừa, TP Hà Nội, được thành lập năm 1993, tiền thân là Công ty cổ phần Xây dựng số 3 (Vinaconex 3). Doanh nghiệp hoạt động chủ yếu trong các lĩnh vực bất động sản, năng lượng tái tạo, cảng biển - logistics. Chủ tịch Hội đồng quản trị là ông Kiều Xuân Nam. Tổng giám đốc là ông Đặng Minh Huệ.
Nam Mê Kông hiện có 2 công ty con và 2 công ty liên kết, gồm: Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Tân Mê Kông, Công ty TNHH Hoàng Kim Thái Nguyên, Công ty Cổ phần MekongHomes và Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng và Phát triển Hữu Nghị.
Trên website của doanh nghiệp cho biết, Mekong Group hiện đang triển khai một số dự án như: The Charms (Bình Dương) quy mô 1,3ha; La Celia City quy mô 18,1ha; Tổ hợp Thương mại dịch vụ và Nhà ở Đồng Hới Complex quy mô 5,8 ha; Dự án đầu tư xây dựng công trình Nhà ở xã hội Bảo Ninh 2 quy mô 1,8ha.
Theo phê duyệt, Khu đô thị Cát Khánh được quy hoạch trên diện tích khoảng 41,61ha, gồm nhiều hạng mục công trình quan trọng như đất ở (liền kề, biệt thự) khoảng 16,91ha; Đất hạ tầng xã hội (công trình công cộng, giáo dục, cây xanh, thể dục thể thao) khoảng 5,10ha; Đất công trình dịch vụ thương mại khoảng 1,45ha; Đất giao thông, hạ tầng kỹ thuật (bãi đỗ xe, trạm xử lý nước thải, hệ thống đường giao thông) khoảng 18,13ha.
Mục tiêu của dự án là xây dựng mới Khu đô thị Cát Khánh có các loại hình nhà ở đa dạng kết hợp thương mại dịch vụ nhằm hoàn chỉnh đồng bộ hệ thống kết cấu hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội, xây dựng thô và hoàn thiện hạ tầng cơ sở đồng bộ kết hợp với công viên cây xanh, thương mại, dịch vụ tạo môi trường thân thiện cho khu đô thị hiện đại về ngoài ngân sách Nhà nước trong thời kỳ kinh tế gặp nhiều khó khăn, ngân sách Nhà nước còn hạn hẹp.