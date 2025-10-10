Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Thủy quái đáng sợ ở sông Amazon nặng tới 300 kg

Giải mã

Thủy quái đáng sợ ở sông Amazon nặng tới 300 kg

Cá Arapaima được xem là thủy quái đáng sợ ở sông Amazon. Chúng có thể đạt chiều dài 4m, nặng tới 300 kg và săn mồi cả cá sấu hay cá piranha.

Tâm Anh (theo Nationalzoo)
Còn được gọi là cá hải tượng long, cá Pirarucu hay Paiche (danh pháp khoa học là Arapaima), cá Arapaima là một trong những loài cá nước ngọt lớn nhất thế giới. Khi trưởng thành, chúng có thể đạt chiều dài 4m, nặng tới 300 kg. Ảnh: nationalzoo.si.edu.
Còn được gọi là cá hải tượng long, cá Pirarucu hay Paiche (danh pháp khoa học là Arapaima), cá Arapaima là một trong những loài cá nước ngọt lớn nhất thế giới. Khi trưởng thành, chúng có thể đạt chiều dài 4m, nặng tới 300 kg. Ảnh: nationalzoo.si.edu.
Loài cá Arapaima phân bố ở sông Amazon. Chúng có đặc điểm nổi bật là phần đầu lớn, môi rộng và mắt tròn. Vảy khá to và tròn, khu vực hậu môn nằm gần với đuôi. Ảnh: nationalzoo.si.edu.
Loài cá Arapaima phân bố ở sông Amazon. Chúng có đặc điểm nổi bật là phần đầu lớn, môi rộng và mắt tròn. Vảy khá to và tròn, khu vực hậu môn nằm gần với đuôi. Ảnh: nationalzoo.si.edu.
Cá hải tượng long có màu sắc chủ đạo là đen, xanh dương và có thêm các vạch màu đỏ trên đuôi. Ảnh: nationalzoo.si.edu.
Cá hải tượng long có màu sắc chủ đạo là đen, xanh dương và có thêm các vạch màu đỏ trên đuôi. Ảnh: nationalzoo.si.edu.
Các cá thể cá Arapaima lấy oxy từ không khí trên mặt nước bằng cách đớp khí. Ngoài hệ thống mang, chúng còn có thể hấp thụ oxy trực tiếp từ không khí qua một hệ thống mao mạch phong phú nằm ở cổ họng giống như phổi ở các loài động vật sống trên cạn. Ảnh: nationalzoo.si.edu.
Các cá thể cá Arapaima lấy oxy từ không khí trên mặt nước bằng cách đớp khí. Ngoài hệ thống mang, chúng còn có thể hấp thụ oxy trực tiếp từ không khí qua một hệ thống mao mạch phong phú nằm ở cổ họng giống như phổi ở các loài động vật sống trên cạn. Ảnh: nationalzoo.si.edu.
Nhờ vậy, cá Arapaima có thể tồn tại trong mùa khô hay trong những điều kiện khắc nghiệt thiếu oxy tại vùng ngập nước Amazon. Ảnh: Sergio Ricardo de Oliveira.
Nhờ vậy, cá Arapaima có thể tồn tại trong mùa khô hay trong những điều kiện khắc nghiệt thiếu oxy tại vùng ngập nước Amazon. Ảnh: Sergio Ricardo de Oliveira.
Loài cá này có thể ẩn mình dưới lớp bùn cát của đầm lầy và chỉ cần ngoi lên hít thở không khí khoảng 5 - 15 phút/lần. Ảnh: rainforestcruises.com.
Loài cá này có thể ẩn mình dưới lớp bùn cát của đầm lầy và chỉ cần ngoi lên hít thở không khí khoảng 5 - 15 phút/lần. Ảnh: rainforestcruises.com.
Cá Arapaima là kẻ săn mồi đáng sợ. Thức ăn của chúng gồm cá, các loài giáp xác và động vật nhỏ sống gần bờ. Ảnh: rainforestcruises.com.
Cá Arapaima là kẻ săn mồi đáng sợ. Thức ăn của chúng gồm cá, các loài giáp xác và động vật nhỏ sống gần bờ. Ảnh: rainforestcruises.com.
Ngoài ra, cá Arapaima có thể phi thân, nhảy lên mặt nước để bắt mồi là chim hoặc rắn. Ảnh: rainforestcruises.com.
Ngoài ra, cá Arapaima có thể phi thân, nhảy lên mặt nước để bắt mồi là chim hoặc rắn. Ảnh: rainforestcruises.com.
Đặc biệt, với cơ thể to lớn và sức mạnh vượt trội, cá Arapaima còn có thể tấn công, ăn thịt cá sấu non hay cá hổ (piranha) hung dữ. Ảnh: rainforestcruises.com.
Đặc biệt, với cơ thể to lớn và sức mạnh vượt trội, cá Arapaima còn có thể tấn công, ăn thịt cá sấu non hay cá hổ (piranha) hung dữ. Ảnh: rainforestcruises.com.
Mời độc giả xem video: Phát hiện thêm nhiều loài mới ở Khu vực sông Mekong. Nguồn: THĐT1.
Tâm Anh (theo Nationalzoo)
#Thủy quái sông Amazon #Đặc điểm sinh học cá Arapaima #cá Arapaima

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT