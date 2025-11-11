Hà Nội

Sống Khỏe

Thủy đậu ở người lớn bị biến chứng nặng do nhiễm trùng da

Thủy đậu ở người lớn dễ bị biến chứng nặng, đặc biệt là do nhiễm trùng da vì ngứa ngáy, gãi làm vỡ nốt mụn.

Bình Nguyên

Bệnh viện Đa khoa Hà Giang (Tuyên Quang) gần đây ghi nhận nhiều ca mắc thủy đậu phải nhập viện điều trị. Trong đó, một bệnh nhân 35 tuổi, trú tại phường Hà Giang 1, tỉnh Tuyên Quang được đưa vào viện trong tình trạng sốt cao, nôn nhiều, toàn thân nổi mụn nước đa dạng kích thước, nhiều nốt đã vỡ mủ, kèm ngứa dữ dội.

Qua thăm khám, bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân bị thủy đậu biến chứng bội nhiễm da. Bệnh nhân được điều trị phối hợp kháng virus, kháng sinh đặc hiệu và chăm sóc tích cực. Sau một tuần, sức khỏe bệnh nhân ổn định, được ra viện.

Theo các bác sĩ, thủy đậu là bệnh truyền nhiễm cấp tính do virus Varicella Zoster gây ra, lây rất nhanh qua đường hô hấp hoặc tiếp xúc trực tiếp với dịch từ nốt mụn nước. Bệnh thường gặp ở trẻ em nhưng người lớn cũng có thể mắc và dễ diễn tiến nặng. Thời gian ủ bệnh từ 10-21 ngày, sau đó người bệnh sẽ nổi mụn nước toàn thân, kèm sốt, mệt mỏi, chán ăn.

not-thuy-dau-tren-lung-nguoi-truong-thanh-2269.jpg
Bệnh thủy đậu có thể trở nên nghiêm trọng, đặc biệt là ở những trường hợp người lớn có hệ miễn dịch yếu. Ảnh minh hoạ/Nguồn VNVC

Mặc dù đa số trường hợp có thể tự khỏi sau 7-10 ngày, nhưng nếu không được chăm sóc đúng, thủy đậu có thể dẫn đến biến chứng nguy hiểm như viêm phổi, viêm não, viêm tiểu não hoặc nhiễm trùng huyết. Phụ nữ mang thai mắc bệnh có nguy cơ sảy thai, sinh con dị tật hoặc thủy đậu bẩm sinh.

Bác sĩ khuyến cáo, người dân nên tiêm vắc xin để phòng ngừa thủy đậu. Vắc xin có hiệu quả bảo vệ cao và lâu dài, giúp cơ thể tạo miễn dịch chống lại virus.

Trẻ em từ 12-18 tháng tuổi nên được tiêm một mũi, trong khi trẻ từ 19 tháng đến 13 tuổi chưa từng mắc bệnh cũng cần được tiêm phòng. Với người trên 13 tuổi hoặc người lớn chưa từng bị thủy đậu, cần tiêm hai mũi cách nhau 4-8 tuần để đạt hiệu quả tối ưu.

Người lớn, đặc biệt là người già, phụ nữ mang thai, người có bệnh nền hoặc những người đang điều trị bệnh… có nguy cơ biến chứng nghiêm trọng khi nhiễm virus thủy đậu. Thủy đậu ở người trưởng thành có thể lây qua các đường sau:

Đường hô hấp: Virus gây bệnh thủy đậu có thể lây qua không khí khi người bệnh/người lành mang trùng nói chuyện, ho hoặc hắt hơi. Những giọt bắn từ nước bọt chứa virus có thể lơ lửng trong không khí và được hít vào mũi hoặc miệng của người khác, gây nhiễm trùng.

Tiếp xúc trực tiếp: Một trong những cách lây nhiễm nhanh nhất là tiếp xúc trực tiếp với các dịch tiết từ mụn nước thủy đậu. Nếu người bệnh chạm vào các vết thủy đậu, sau đó chạm vào da của người khác, virus có thể lây truyền.

Tiếp xúc gián tiếp: Virus thủy đậu có thể tồn tại trong môi trường bên ngoài trong thời gian ngắn. Người có thể bị lây nhiễm bằng cách tiếp xúc với đồ vật bị nhiễm virus từ người bệnh.

