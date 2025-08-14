Bôi dầu cao vào vết mụn nhỏ, cụ bà 64 tuổi bị nhiễm trùng nặng

Ngày 14/8, Trung tâm Y tế Quảng Yên (Quảng Ninh) đưa ra một trường hợp đáng cảnh báo cho cộng đồng vừa xảy ra tại trung tâm.

Bệnh nhân H, 64 tuổi, ở nhà phát hiện một mụn nhỏ ở cẳng chân trái. Nghĩ không nghiêm trọng, bà không đến bệnh viện điều trị mà tự bôi dầu cao tại nhà.

Tuy nhiên, chỉ sau một tháng, tình trạng chuyển biến xấu, vùng cẳng chân trái sưng tấy đỏ, viêm tấy lan từ bàn chân lên gần hết cẳng chân, xuất hiện nhiều bóng nước và phù nề mô mềm. Gia đình vội đưa bà vào Trung tâm Y tế trong tình trạng nhiễm trùng nặng.

Ca phẫu thuật cho bệnh nhân - Ảnh BVCC

Tại đây, bác sĩ chẩn đoán bà H. bị nhiễm trùng lan tỏa cẳng chân trái và được tiến hành phẫu thuật xử trí vết thương, làm sạch ổ nhiễm kết hợp điều trị kháng sinh tích cực.

Hiện sức khỏe bệnh nhân đã ổn định, tuy nhiên nếu nhập viện chậm hơn, nguy cơ hoại tử hoặc phải cắt bỏ chi là rất cao.

Bác sĩ Nguyễn Đức Hoàn, khoa Ngoại Trung tâm Y tế Quảng Yên, cảnh báo: “Rất nhiều người vẫn nghĩ rằng vết thương nhỏ, vết xước hay mụn mủ đơn giản thì không đáng lo.

Nhưng thực tế, nếu không xử trí đúng cách, vi khuẩn có thể nhanh chóng xâm nhập, gây nhiễm trùng lan rộng, nhiễm trùng huyết, thậm chí đe dọa tính mạng.

Người dân tuyệt đối không nên tự ý bôi thuốc, dùng mẹo dân gian hay để lâu mới đi khám”.

Thăm khám cho bệnh nhân sau phẫu thuật - Ảnh BVCC

Bác sĩ khuyến cáo, khi bị bất kỳ vết thương nào — dù nhỏ — người dân cần:

Rửa sạch bằng nước muối sinh lý hoặc dung dịch sát khuẩn.

Theo dõi sát các dấu hiệu sưng, đỏ, đau, chảy dịch.

Đến cơ sở y tế để được bác sĩ thăm khám và hướng dẫn điều trị phù hợp.