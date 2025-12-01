Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Thương vong mới nhất trong vụ cháy chung cư ở Hong Kong

Thế giới

Thương vong mới nhất trong vụ cháy chung cư ở Hong Kong

Tính đến tối 30/11, số nạn nhân tử vong trong vụ cháy cụm chung cư Wang Fuk Court ở Hong Kong (Trung Quốc) đã tăng lên 146 người.

An An (Theo SCMP)
Theo South China Morning Post, chính quyền Hong Kong cho biết, thêm 18 thi thể đã được tìm thấy hôm 30/11, 4 ngày sau vụ cháy cụm chung cư Wang Fuk Court ở Tai Po. Như vậy, tính đến tối 30/11, số nạn nhân tử vong trong vụ cháy chung cư này đã tăng lên 146 người. Ảnh: SCMP.
Theo South China Morning Post, chính quyền Hong Kong cho biết, thêm 18 thi thể đã được tìm thấy hôm 30/11, 4 ngày sau vụ cháy cụm chung cư Wang Fuk Court ở Tai Po. Như vậy, tính đến tối 30/11, số nạn nhân tử vong trong vụ cháy chung cư này đã tăng lên 146 người. Ảnh: SCMP.
Ngoài ra, 79 người bị thương, trong đó có 12 lính cứu hỏa, trong vụ hỏa hoạn, và khoảng 100 người vẫn mất tích. Ảnh: SCMP.
Ngoài ra, 79 người bị thương, trong đó có 12 lính cứu hỏa, trong vụ hỏa hoạn, và khoảng 100 người vẫn mất tích. Ảnh: SCMP.
Công tác cứu hộ vẫn đang được tiếp tục tại hiện trường. Nguồn tin cho biết, sẽ mất khoảng 3 đến 4 tuần để hoàn tất việc thu hồi và nhận dạng các thi thể. Ảnh: SCMP.
Công tác cứu hộ vẫn đang được tiếp tục tại hiện trường. Nguồn tin cho biết, sẽ mất khoảng 3 đến 4 tuần để hoàn tất việc thu hồi và nhận dạng các thi thể. Ảnh: SCMP.
Cheng Ka-chun, sĩ quan phụ trách Đơn vị xác định nạn nhân thiên tai, cho biết trong quá trình tìm kiếm, các đội đã tìm thấy nhiều thi thể bên trong các căn hộ, trên cầu thang, hành lang và thậm chí trên mái nhà. Hoạt động tìm kiếm gặp khó khăn vì thiếu ánh sáng. Ảnh: SCMP.
Cheng Ka-chun, sĩ quan phụ trách Đơn vị xác định nạn nhân thiên tai, cho biết trong quá trình tìm kiếm, các đội đã tìm thấy nhiều thi thể bên trong các căn hộ, trên cầu thang, hành lang và thậm chí trên mái nhà. Hoạt động tìm kiếm gặp khó khăn vì thiếu ánh sáng. Ảnh: SCMP.
Các căn hộ bị "hư hại nghiêm trọng" sau hỏa hoạn. Ảnh: SCMP.
Các căn hộ bị "hư hại nghiêm trọng" sau hỏa hoạn. Ảnh: SCMP.
Khoảng 1.827 cư dân của khu chung cư Wang Fuk Court đã chuyển đến những nơi ở tạm thời do chính quyền cung cấp. Ảnh: SCMP.
Khoảng 1.827 cư dân của khu chung cư Wang Fuk Court đã chuyển đến những nơi ở tạm thời do chính quyền cung cấp. Ảnh: SCMP.
Cơ quan Y tế Sơ cấp thông báo rằng 18 trung tâm hoặc trạm y tế quận sẽ cung cấp các dịch vụ cá nhân hóa miễn phí để hỗ trợ nhu cầu chăm sóc sức khỏe của cư dân bị ảnh hưởng. Cơ quan này cũng sẽ sắp xếp các dịch vụ hỗ trợ y tế, điều dưỡng, dược phẩm và tâm lý chuyên khoa. Ảnh: SCMP.
Cơ quan Y tế Sơ cấp thông báo rằng 18 trung tâm hoặc trạm y tế quận sẽ cung cấp các dịch vụ cá nhân hóa miễn phí để hỗ trợ nhu cầu chăm sóc sức khỏe của cư dân bị ảnh hưởng. Cơ quan này cũng sẽ sắp xếp các dịch vụ hỗ trợ y tế, điều dưỡng, dược phẩm và tâm lý chuyên khoa. Ảnh: SCMP.
>>> Mời độc giả xem thêm video về vụ cháy chung cư Wang Fuk Court ở Hong Kong (Nguồn video: Bloomberg Television)
An An (Theo SCMP)
#cháy chung cư ở Hong Kong #thảm kịch cháy chung cư #cháy chung cư Wang Fuk Court ở Hong Kong #Hong Kong #Trung Quốc

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT