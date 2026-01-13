Hà Nội

Chính trị

Thường trực Ban Bí thư yêu cầu đảm bảo an ninh, an toàn tuyệt đối cho Đại hội XIV

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đề nghị lực lượng tham gia phục vụ Đại hội sẵn sàng cho buổi Tổng duyệt công tác phục vụ Đại hội XIV của Đảng.

Thiên Tuấn

Ngày 13/1, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Tiểu ban Tổ chức Đại hội XIV của Đảng tiến hành sơ duyệt công tác tổ chức phục vụ Đại hội.

anh-chup-man-hinh-2026-01-13-luc-181647.png
Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú phát biểu tại buổi sơ duyệt với các cơ quan. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN).

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú và đoàn đã trực tiếp kiểm tra tại Hội trường chính nơi sẽ diễn ra Đại hội XIV; các không gian trưng bày sách, báo, ấn phẩm phục vụ Đại hội; Khu trưng ảnh “Dưới cờ Đảng - đất nước tiến vào kỷ nguyên mới”; các phòng chức năng, hỗ trợ kỹ thuật; Trung tâm báo chí; Trung tâm chỉ huy; công tác y tế, phần âm thanh, ánh sáng.

Sau khi trực tiếp kiểm tra, Thường trực Ban Bí thư ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao sự nỗ lực của tất cả các cơ quan, đơn vị thời gian qua đã thực hiện rất tốt công việc được giao, cơ bản hoàn thành theo đúng kế hoạch, yêu cầu.

Ông Trần Cẩm Tú nêu rõ căn cứ Đề án tổng thể, trên tinh thần đảm bảo an ninh, an toàn tuyệt đối, các đơn vị liên quan rà soát, điều chỉnh, hoàn thiện nốt các nội dung như trang trí khánh tiết tại Hội trường chính, sảnh vào bảo đảm tính mỹ thuật, trang trọng; thiết bị kỹ thuật kết nối tại Trung tâm báo chí; sơ đồ, chỉ dẫn gửi đại biểu về khu trưng bày ảnh “Dưới cờ Đảng, đất nước tiến vào kỷ nguyên mới”; về chương trình nghệ thuật chào mừng; công tác đưa đón đại biểu, khách mời; công tác phiên dịch; trình chiếu slide.

Ông Trần Cẩm Tú cũng đề nghị các cơ quan, đơn vị nghiêm túc tiếp thu các ý kiến góp ý tại buổi sơ duyệt; điều chỉnh các chi tiết kỹ thuật, bảo đảm hệ thống hạ tầng kỹ thuật vận hành thông suốt, ổn định. Tất cả các nội dung, phần việc còn lại cần phải được hoàn thiện vào cuối ngày 13/1.

Nhấn mạnh yêu cầu cao, đảm bảo an ninh, an toàn tuyệt đối, ông Trần Cẩm Tú đề nghị Văn phòng Trung ương Đảng và các cơ quan, đơn vị, lực lượng tham gia phục vụ Đại hội tiếp tục phối hợp chặt chẽ để hoàn thiện những khâu cuối cùng, sẵn sàng cho buổi Tổng duyệt công tác tổ chức phục vụ Đại hội XIV của Đảng diễn ra vào sáng 14/1, đảm bảo các nội dung theo đúng kế hoạch.

Quân sự

121 phương tiện xuất quân sẵn sàng đưa đón hơn 1.400 đại biểu dự Đại hội Đảng

Sáng 13/1, tại Lữ đoàn 971, Cục Xe máy - Vận tải (Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật) tổ chức lễ xuất quân thực hiện nhiệm vụ đưa, đón đại biểu dự Đại hội 14 của Đảng.

Theo Cục Xe máy - Vận tải, thực hiện nhiệm vụ được Bộ trưởng Bộ Quốc phòng phê duyệt về đưa, đón đại biểu dự Đại hội XIV của Đảng; các cơ quan của đơn vị đã phối hợp với các cơ quan của Bộ Quốc phòng điều động 286 cán bộ, lái xe và 121 phương tiện trong toàn quân để tập huấn, chuẩn bị thực hiện nhiệm vụ đưa, đón 1.402 đại biểu của 25 đoàn đại biểu dự đại hội và khách mời.

Trong những ngày qua, với sự nỗ lực, quyết tâm cao của Ban tổ chức tập huấn, tổ giáo viên, Lữ đoàn 971, Nhà máy Z157… đã tích cực, chủ động khắc phục mọi khó khăn của thời tiết, nơi ăn, nghỉ, sinh hoạt, tình trạng kỹ thuật phương tiện chất lượng không đồng đều, nhiều xe phải củng cố về kỹ thuật, hình thức; tập huấn với nhiều nội dung mới, yêu cầu khẩn trương trong thời gian chuẩn bị ngắn.

Chính trị

Cử tri MTTQ Việt Nam nhất trí giới thiệu 5 người ứng cử ĐBQH khóa XVI

Bà Bùi Thị Minh Hoài cùng 4 người khác được cử tri nơi công tác nhất trí giới thiệu ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Sáng 13/1, Cơ quan Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức Hội nghị lấy ý kiến của cử tri nơi công tác đối với người dự kiến ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI.

anh-chup-man-hinh-2026-01-13-luc-102038.png
Chính trị

Những dấu ấn nổi bật và tư duy phát triển mới của nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng

Nhiệm kỳ Đại hội XIII đã có những Nghị quyết, quyết sách chiến lược, quan trọng, tạo nền tảng cho nhiệm kỳ Đại hội XIV sắp tới.

Nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng được đánh giá là một giai đoạn có nhiều dấu ấn đặc biệt, nhất là trong bối cảnh đất nước phải đối mặt với những khó khăn chưa từng có tiền lệ.

Trước thềm diễn ra Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển vào ngày 19/1/2026, PGS.TS Bùi Thị An, Đại biểu Quốc hội khóa XIII, Viện trưởng Viện Tài nguyên, Môi trường và Phát triển cộng đồng đã có những chia sẻ với Báo Tri thức và Cuộc sống về những dấu ấn của nhiệm kỳ Đại hội XIII với những Nghị quyết, quyết sách chiến lược, quan trọng, tạo nền tảng cho nhiệm kỳ Đại hội XIV sắp tới.

