Thường trực Ban Bí thư yêu cầu đảm bảo an ninh, an toàn tuyệt đối cho Đại hội XIV

Ngày 13/1, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Tiểu ban Tổ chức Đại hội XIV của Đảng tiến hành sơ duyệt công tác tổ chức phục vụ Đại hội.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú phát biểu tại buổi sơ duyệt với các cơ quan. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN).

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú và đoàn đã trực tiếp kiểm tra tại Hội trường chính nơi sẽ diễn ra Đại hội XIV; các không gian trưng bày sách, báo, ấn phẩm phục vụ Đại hội; Khu trưng ảnh “Dưới cờ Đảng - đất nước tiến vào kỷ nguyên mới”; các phòng chức năng, hỗ trợ kỹ thuật; Trung tâm báo chí; Trung tâm chỉ huy; công tác y tế, phần âm thanh, ánh sáng.

Sau khi trực tiếp kiểm tra, Thường trực Ban Bí thư ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao sự nỗ lực của tất cả các cơ quan, đơn vị thời gian qua đã thực hiện rất tốt công việc được giao, cơ bản hoàn thành theo đúng kế hoạch, yêu cầu.

Ông Trần Cẩm Tú nêu rõ căn cứ Đề án tổng thể, trên tinh thần đảm bảo an ninh, an toàn tuyệt đối, các đơn vị liên quan rà soát, điều chỉnh, hoàn thiện nốt các nội dung như trang trí khánh tiết tại Hội trường chính, sảnh vào bảo đảm tính mỹ thuật, trang trọng; thiết bị kỹ thuật kết nối tại Trung tâm báo chí; sơ đồ, chỉ dẫn gửi đại biểu về khu trưng bày ảnh “Dưới cờ Đảng, đất nước tiến vào kỷ nguyên mới”; về chương trình nghệ thuật chào mừng; công tác đưa đón đại biểu, khách mời; công tác phiên dịch; trình chiếu slide.

Ông Trần Cẩm Tú cũng đề nghị các cơ quan, đơn vị nghiêm túc tiếp thu các ý kiến góp ý tại buổi sơ duyệt; điều chỉnh các chi tiết kỹ thuật, bảo đảm hệ thống hạ tầng kỹ thuật vận hành thông suốt, ổn định. Tất cả các nội dung, phần việc còn lại cần phải được hoàn thiện vào cuối ngày 13/1.

Nhấn mạnh yêu cầu cao, đảm bảo an ninh, an toàn tuyệt đối, ông Trần Cẩm Tú đề nghị Văn phòng Trung ương Đảng và các cơ quan, đơn vị, lực lượng tham gia phục vụ Đại hội tiếp tục phối hợp chặt chẽ để hoàn thiện những khâu cuối cùng, sẵn sàng cho buổi Tổng duyệt công tác tổ chức phục vụ Đại hội XIV của Đảng diễn ra vào sáng 14/1, đảm bảo các nội dung theo đúng kế hoạch.