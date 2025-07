Thuốc Plotex của Dược Đại Nam kém chất lượng, gây nguy hại

Sở Y tế đã ra thông báo thu hồi lô thuốc Viên nén Plotex (Levosulpiride 25mg) trên địa bàn Hà Nội.

Cụ thể, thuốc Viên nén Plotex (Levosulpiride 25mg), số GĐKLH VN-17774-14, số lô 2301, NSX 09/6/2023, hạn sử dụng 08/6/2026, do Công ty Union Korea Pharm. Co., Ltd. (Korea) sản xuất, Công ty Cổ phần Dược Đại Nam nhập khẩu. Lý do thu hồi do thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng về chỉ tiêu định tính.