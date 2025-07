Thực phẩm “vàng” giúp bảo vệ làn da dưới nắng hè gắt

Khi mùa nắng đỉnh điểm gõ cửa, làn da chính là nơi đầu tiên “chịu trận”. Ngoài việc sử dụng kem chống nắng hay che chắn kỹ lưỡng, có thể tăng khả năng bảo vệ da bằng cách bổ sung các thực phẩm giàu dưỡng chất có khả năng chống nắng và “chữa lành” từ bên trong. Dưới đây là 4 thực phẩm được nhiều ngôi sao nổi tiếng tin dùng để nuôi dưỡng làn da khỏe mạnh, tươi trẻ.

Cà chua – “vũ khí bí mật” của Hòa Minzy và Ngọc Trinh

Không phải ngẫu nhiên mà cà chua được nhiều chuyên gia và người nổi tiếng lựa chọn để làm đẹp. Trong cà chua chứa lycopene – một chất chống oxy hóa mạnh thuộc nhóm carotenoid. Lycopene có khả năng hấp thụ tia UV, giúp giảm tổn thương tế bào da do gốc tự do gây ra dưới ánh nắng mặt trời.

Ảnh minh họa

Một nghiên cứu trên Tạp chí Dinh dưỡng Anh chỉ ra rằng, tiêu thụ 55g bột cà chua mỗi ngày trong 10 tuần giúp tăng khả năng chống tia UV lên tới 33%. Đặc biệt, lycopene hấp thụ tốt hơn khi cà chua được nấu chín hoặc chế biến thành sốt.

Nữ ca sĩ Hòa Minzy thường xuyên uống nước ép cà chua vào buổi sáng để duy trì làn da khỏe khoắn. Trong khi đó, “nữ hoàng nội y” Ngọc Trinh tiết lộ cô uống nước ép cà chua mỗi ngày và yêu thích các món ăn có thành phần cà chua để giúp làn da sáng khỏe dù thường xuyên làm việc ngoài trời.

Trà xanh – thức uống yêu thích của Tăng Thanh Hà

Trà xanh nổi bật với lượng catechin dồi dào, đặc biệt là EGCG (epigallocatechin gallate), có khả năng chống oxy hóa và chống viêm mạnh mẽ. EGCG giúp da chống lại tác động tiêu cực từ tia UV, hạn chế hình thành gốc tự do và thậm chí có thể làm giảm nguy cơ ung thư da.

Ảnh minh họa

Journal of Clinical and Aesthetic Dermatology từng công bố nghiên cứu cho thấy, việc uống trà xanh và sử dụng sản phẩm chiết xuất từ trà xanh giúp giảm thiểu tổn thương da do ánh nắng.

Tăng Thanh Hà, ngọc nữ màn ảnh Việt, nổi tiếng với lối sống lành mạnh. Cô thường ưu tiên các bữa ăn xanh cùng trà thảo mộc, trong đó trà xanh (đặc biệt là matcha) là “bí quyết trẻ lâu” giúp duy trì làn da mịn màng và tươi tắn.

Khoai lang, cà rốt và rau lá xanh đậm – bí quyết của Song Hye Kyo

Các loại rau củ này giàu beta-carotene – tiền chất của vitamin A – có tác dụng tạo nên “lá chắn” tự nhiên cho làn da khỏi tia UV. Ngoài ra, các loại rau lá xanh như cải xoăn, rau bina còn chứa lutein và zeaxanthin, giúp bảo vệ mắt và da khỏi ánh nắng mạnh.

Ảnh minh họa.

Một tổng quan khoa học đăng trên Journal of Dermatological Science cho biết việc bổ sung carotenoid từ thực phẩm có thể giảm độ nhạy cảm của da với ánh sáng mặt trời.

Nữ diễn viên nổi tiếng Song Hye Kyo thường xuyên sử dụng khoai lang và cà rốt trong thực đơn hằng ngày như một phương pháp giữ da khỏe và trẻ lâu. Cô xem đây là “botox tự nhiên”, giúp tái tạo làn da và giữ gìn nhan sắc không tuổi.

Cá hồi – “thần dược” của Hồ Ngọc Hà cho da và vóc dáng

Cá hồi, cá thu, cá mòi là những loại cá béo giàu omega-3 – axit béo thiết yếu giúp giảm viêm, hỗ trợ phục hồi da tổn thương và củng cố hàng rào bảo vệ tự nhiên của da.

Ảnh minh họa

Nghiên cứu trên American Journal of Clinical Nutrition đã chứng minh rằng omega-3 có khả năng làm giảm phản ứng viêm của da sau khi tiếp xúc tia UV, đồng thời bảo vệ chống lại tổn thương tiền ung thư.

Hồ Ngọc Hà, nữ hoàng giải trí, thường xuyên bổ sung cá hồi vào chế độ ăn uống để giữ vóc dáng thon gọn và làn da sáng khỏe. Cô cho biết, omega-3 không chỉ tốt cho tim mạch mà còn hỗ trợ làm dịu da sau những buổi chụp ảnh dưới nắng hoặc làm việc cường độ cao.

Tăng cường bảo vệ da từ bên trong

Thay vì chỉ dựa vào kem chống nắng hay che chắn vật lý, việc chăm sóc làn da từ bên trong thông qua dinh dưỡng đang trở thành xu hướng được nhiều người lựa chọn. Cà chua, trà xanh, khoai lang hay cá hồi không chỉ là thực phẩm ngon miệng mà còn mang lại lợi ích lâu dài cho làn da.

Việc duy trì chế độ ăn uống giàu dưỡng chất, kết hợp cùng lối sống lành mạnh và bảo vệ da đúng cách sẽ giúp làn da không chỉ tránh được tác hại từ ánh nắng mà còn giữ được vẻ rạng rỡ, tươi tắn suốt bốn mùa.