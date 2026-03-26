Thủ tướng Phạm Minh Chính kết thúc chuyến thăm chính thức Liên bang Nga

Sáng 26/3, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã về đến Hà Nội, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Liên bang Nga từ ngày 22-25/03 theo lời mời của Thủ tướng Chính phủ Liên bang Nga Mikhail Mishustin.

Trong 3 ngày thăm chính thức Liên bang Nga, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã có lịch làm việc dày đặc, với gần 30 hoạt động. Thủ tướng đã hội kiến với Tổng thống Vladimir Putin, Thủ tướng Mikhail Mishustin, Chủ tịch Thượng viện Valentina Matvienko, Chủ tịch Duma quốc gia Vyacheslav Volodin và Thư ký Hội đồng An ninh Sergei Shoigu.

Thông qua các cuộc hội đàm, hội kiến với các nhà lãnh đạo Nga, hai bên đạt nhất trí rất cao về việc trên cơ sở nền tảng quan hệ hữu nghị truyền thống sẵn có, cần làm sâu sắc hơn nữa tin cậy chính trị, hiểu biết lẫn nhau giữa hai quốc gia và hai dân tộc.

Đáng chú ý, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Mikhail Mishustin đã cùng chứng kiến lễ ký Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa XHCN Việt Nam và Chính phủ Liên bang Nga về hợp tác xây dựng Nhà máy điện hạt nhân trên lãnh thổ nước Cộng hòa XHCH Việt Nam. Đây là cột mốc lịch sử, đánh dấu sự tái khởi động chính thức của chương trình điện hạt nhân của Việt Nam.

Tại các cuộc trao đổi, các Lãnh đạo cấp cao của Liên bang Nga, đại diện các đảng phái trong Đuma Quốc gia Nga, đại diện các tập đoàn, doanh nghiệp hàng đầu của Nga đều khẳng định ủng hộ thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện, mang lại lợi ích cho nhân dân dân hai nước, đóng góp vào hòa bình, hợp tác, ổn định và phát triển ở khu vực và trên thế giới.

Trong chuyến công tác này, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam cũng đã thăm và làm việc các cơ sở kinh tế, nghiên cứu khoa học, giáo dục hàng đầu của Nga; dự Diễn đàn doanh nghiệp Việt - Nga và gặp gỡ nhiều doanh nghiệp hàng đầu của Liên bang Nga; gặp gỡ, tri ân nhiều bạn bè truyền thống từ Đảng Cộng sản Liên bang Nga, Hội Cựu chiến binh, Hội Hữu nghị Nga - Việt và gặp gỡ gần 300 bà con kiều bào và sinh viên Việt Nam ở sở tại.

Chuyến thăm chính thức của Thủ tướng Phạm Minh Chính đến Liên bang Nga đã rất thành công, đạt kết quả nhiều mặt và thực chất, với tầm nhìn chiến lược trăm năm, đáp ứng tất cả các mục đích và yêu cầu đề ra, phản ánh nhận thức chung của hai nước trong việc định vị lại và nâng tầm quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Liên bang Nga.