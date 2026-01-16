Thu Trang - Tuấn Trần nói gì khi đoạt giải ở Cánh Diều Vàng 2025?

Sau khi được xướng tên tại Cánh Diều Vàng 2025, Thu Trang, Tuấn Trần, Hồng Đào, Ngọc Huyền, Phương Nam đã có chia sẻ về giải thưởng, chặng đường làm nghề.
Mẫu xe môtô Verge TS Pro chạy điện ra mắt với pin thể rắn không chỉ giúp đưa tới quãng đường vận hành ấn tượng, mà còn cho tốc độ sạc nhanh kỷ lục.
Ở tuổi ngoài 40, Hiền Thục khiến khán giả ngỡ ngàng bởi vẻ ngoài tươi trẻ. Loạt ảnh đời thường được cô chia sẻ tiếp tục chứng minh nhan sắc “hack tuổi”.
Buick Electra E7 PHEV đã lộ diện nhờ xuất hiện trong loạt ảnh về hồ sơ đăng ký với cơ quan quản lý tại Trung Quốc, xe sở hữu phạm vi hoạt động tới 1.609 km.
Giữa những ngày cận tết rộn ràng, cô nàng Diệu Linh đã kịp ghi tên mình vào danh sách những 'nàng thơ' xinh đẹp nhất với bộ ảnh áo dài cách tân ngọt ngào.
Sau hơn hai thập kỷ hoạt động nghệ thuật, nhan sắc của Mỹ Tâm dường như vẫn vẹn nguyên, thậm chí ngày càng trẻ trung và rạng rỡ, được ví như “lão hóa ngược”.
Những khoảnh khắc 'tình bể bình' của Lyly Sury cùng bạn trai trong bộ ảnh mới khiến fan của cặp đôi rần rần thích thú, liên tục đẩy thuyền cả hai về chung nhà.
Na Uy đang thúc đẩy kế hoạch tích hợp tên lửa do Ukraine sản xuất vào hệ thống phòng không NASAMS, nhằm giảm chi phí, khắc phục tình trạng thiếu đạn.
Nhật Lê còn khiến cộng đồng mạng trầm trồ bởi gu thời trang sân tập cực chất cùng nhan sắc ngày càng mặn mà, rạng rỡ trên sân pickleball.
Danh ca Tuấn Ngọc và ca sĩ Thái Thảo hiếm khi xuất hiện trước công chúng, chỉ đôi lần chia sẻ về chuyện tình cảm.
Giữa những ngày đông giá lạnh, netizen được "sưởi ấm" bởi loạt hình ảnh tắm biển đầy táo bạo của DJ Soda.
Đồ trang sức bằng vàng và bạc 1.600 năm tuổi này thuộc về mộ của giới quý tộc có niên đại từ thế kỷ thứ 4 đến thế kỷ thứ 6.
Bill Gates gọi AI là phát minh thay đổi xã hội lớn nhất lịch sử, nhưng cũng cảnh báo đây có thể trở thành mối đe dọa hàng đầu của nhân loại.
Khoảng 420 triệu năm trước, hàng loạt loài cá đột ngột xuất hiện trên Trái đất. Các chuyên gia đã giải mã sự việc này.
Tuy thị trường ôtô Việt Nam đã tăng trưởng mạnh mẽ trong tháng 12/2025 vừa qua, nhưng top 10 ôtô bán ế ẩm nhất lại không mấy suy chuyển so với tháng trước đó.
Từ loại quả mọc dại nơi bìa rừng, nay sả rừng trở thành đặc sản được săn lùng, giá lên tới 300.000 đồng/kg.
Giữa lịch trình nghệ thuật bận rộn, Phạm Nguyễn Lan Thy khiến người hâm mộ thích thú khi chia sẻ loạt hình ảnh nghỉ dưỡng tại Nha Trang.
Á hậu Thu Ngân liên tục diện trang phục tông màu đen, kín đáo trong những ngày đầu tham gia cuộc thi Miss Intercontinental tại Ai Cập.
Gác lại hình ảnh quen thuộc trong các video mukbang, Quỳnh Trương khiến người hâm mộ bất ngờ khi xuất hiện với phong cách dịu dàng, nữ tính trong bộ ảnh mới.
Xem tử vi hàng ngày, tử vi 12 con giáp hôm nay cho thấy tuổi Thìn nỗ lực làm việc khi được giao nhiệm vụ quan trọng và cải thiện tài chính cá nhân.
Hơn cả một công trình kiến trúc, căn biệt thự là sự kết nối giữa quá khứ và hiện tại, giữa những giá trị truyền thống và nhu cầu sống hiện đại.