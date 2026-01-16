Hà Nội

Thu Trang - Tuấn Trần nói gì khi đoạt giải ở Cánh Diều Vàng 2025?

Giải trí

Thu Trang - Tuấn Trần nói gì khi đoạt giải ở Cánh Diều Vàng 2025?

Sau khi được xướng tên tại Cánh Diều Vàng 2025, Thu Trang, Tuấn Trần, Hồng Đào, Ngọc Huyền, Phương Nam đã có chia sẻ về giải thưởng, chặng đường làm nghề.

Thu Cúc (tổng hợp)
Tham gia phim Nụ hôn bạc tỷ, Thu Trang vừa đoạt giải Nữ diễn viên phụ phim truyện điện ảnh tại Cánh Diều Vàng 2025. Trên trang cá nhân, cô bày tỏ rằng một lần nữa những nỗ lực của cô đã được công nhận. Ảnh: FB Thu Trang.
Các giải thưởng chính là nguồn động lực to lớn để Thu Trang tiếp tục cống hiến trong hành trình làm nghề của mình. Ảnh: FB Thu Trang.
Thu Trang hứa sẽ tiếp tục mang đến các vai diễn, tác phẩm chất lượng. “Một lần nữa, cảm ơn rất nhiều cả nhà đã dành sự thương mến cho Trang”, Thu Trang viết. Ảnh: FB Thu Trang.
Đoạt giải Nam diễn viên chính xuất sắc nhất phim truyện điện ảnh tại Cánh Diều Vàng 2025 nhờ vai diễn trong Mang mẹ đi bỏ, Tuấn Trần cho biết, anh vô cùng hạnh phúc, thực sự xúc động và biết ơn. Ảnh: FB Tuấn Trần.
Nam diễn viên gửi lời cảm ơn đến ê-kíp phim. "Đặc biệt xin biết ơn khán giả yêu thương bộ phim và nhân vật Hoan, giúp mình có thêm sức mạnh tinh thần để tiếp tục nỗ lực nhiều hơn nữa", Tuấn Trần viết. Ảnh: FB Hồng Đào.
Hồng Đào đoạt giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất phim truyện điện ảnh ở Cánh Diều Vàng 2025 nhờ vai diễn trong Mang mẹ đi bỏ. Cô vắng mặt trong lễ trao giải. Hồng Đào cảm ơn khán giả yêu thương, ủng hộ, ê-kíp phim. Đối với kết quả của Tuấn Trần, cô nhắn nhủ con trai màn ảnh: "Mẹ chúc mừng con trai nhé! Con xứng đáng lắm". Ảnh: FB Hồng Đào.
Ngọc Huyền đoạt giải Diễn viên triển vọng phim truyện tại Cánh Diều Vàng 2025. Trên trang cá nhân, cô bày tỏ rằng giải thưởng không chỉ là sự ghi nhận, mà còn là nguồn động viên khích lệ rất lớn để cô nỗ lực nhiều hơn nữa. Ảnh: FB Ngọc Huyền.
Ngọc Huyền cảm ơn ê-kíp phim Cha tôi người ở lại, khán giả đã yêu thương vai diễn Hà An. “Huyền hiểu rằng hành trình phía trước sẽ còn dài và rất nhiều thử thách, nhưng Huyền hứa sẽ luôn chăm chỉ trau dồi, cố gắng nhiều hơn mỗi ngày để không phụ lòng tin yêu của tất cả mọi người”, cô viết. Ảnh: FB Ngọc Huyền.
Phương Nam vắng mặt tại Cánh Diều Vàng 2025. Anh đoạt giải Nam diễn viên phụ phim truyện điện ảnh. Phương Nam cảm ơn ê-kíp phim Mưa đỏ, vợ con, gia đình, đồng nghiệp, người hâm mộ. “Và cuối cùng, Phương Nam xin gửi lời cảm ơn và lời chúc mừng đến một người rất đặc biệt: anh Tạ”, anh viết. Ảnh: FB Phương Nam.
Thu Cúc (tổng hợp)
#Thu Trang #Tuấn Trần #Hồng Đào #Ngọc Huyền #Phương Nam #Cánh Diều Vàng

