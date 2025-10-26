Hà Nội

Giải trí

Thu Ngân ngày càng gợi cảm, ngọt ngào sau Miss Grand Vietnam 2025

Á hậu Thu Ngân sở hữu vẻ đẹp ngọt ngào, quyến rũ. Cô sẽ đại diện Việt Nam tham gia cuộc thi Miss Intercontinental 2025 - Hoa hậu Liên lục địa 2025.

Thu Cúc (tổng hợp)
Á hậu Thu Ngân chính thức tham gia đường đua nhan sắc quốc tế khi sẽ dự thi Miss Intercontinental 2025 - Hoa hậu Liên lục địa 2025. Cuộc thi chính thức diễn ra vào ngày 29/1/2026 tại Ai Cập. Ảnh: FB Thu Ngân.
Thu Ngân đoạt á hậu 1 cuộc thi Miss Grand Vietnam 2025 vào tháng 9. Ảnh: Miss Grand Vietnam.
Người đẹp sinh năm 2003 là Hoa khôi Đại học Nam Cần Thơ 2022. Ảnh: Miss Grand Vietnam.
Thu Ngân còn đoạt Á khôi 2 và giải phụ Người đẹp Áo bà ba tại cuộc thi Người đẹp Tây Đô 2023. Ảnh: FB Thu Ngân.
Cô còn vào top 30 Hoa hậu Quốc gia Việt Nam 2024. Ảnh: FB Thu Ngân.
Thu Ngân có chiều cao 1m72, số đo ba vòng 82-59-92cm. Ảnh: FB Thu Ngân.
Sau cuộc thi Miss Grand Vietnam 2025, Thu Ngân gợi cảm, ngọt ngào hơn bội phần. Ảnh: Miss Grand Vietnam.
Á hậu 1 Miss Grand Vietnam 2025 tốt nghiệp loại giỏi Đại học Nam Cần Thơ, ngành Quan hệ công chúng. Ảnh: FB Thu Ngân.
Thu Ngân thích trình diễn thời trang, diễn xuất và ước mơ trở thành diễn viên. Ảnh: FB Thu Ngân.
Trước Thu Ngân, nhiều người đẹp tham gia Hoa hậu Liên lục địa, trong đó Bảo Ngọc đăng quang mùa giải năm 2022, Bùi Khánh Linh đoạt á hậu 3 năm 2024, Ngọc Hằng là á hậu 2 năm 2023. Ảnh: FB Thu Ngân.
