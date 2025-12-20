Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Sống Khỏe

Thu hồi lô nước tắm gội trẻ em bán trong Bệnh viện Sản nhi Quảng Ngãi

Sản phẩm nước tắm gội thảo dược trẻ em Amibebe Pro bị phát hiện có các chất bảo quản không có trong hồ sơ công bố.

Tuệ Minh

Mới đây, Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) ban hành quyết định đình chỉ lưu hành, thu hồi trên toàn quốc lô sản phẩm nước tắm gội trẻ em Amibebe Pro, hộp 1 chai 400 ml, số tiếp nhận phiếu công bố 1028/20/CBMP-LA, số lô 031124, ngày sản xuất 4.11.2024, hạn dùng là 3.11.2027.

Sản phẩm do Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Dược phẩm Anh Minh (phường An Lạc, TP HCM) đưa ra thị trường. Công ty Cổ phần Dược phẩm La Terre France (ấp Phú Thành, xã Phước Lý, Tây Ninh) là đơn vị sản xuất.

1000023672.png
Sản phẩm nước tắm gội trẻ em Amibebe Pro bị Cục Quản lý Dược đình chỉ lưu hành, yêu cầu thu hồi trên toàn quốc.

Mẫu sản phẩm trên do Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm - Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi lấy mẫu tại Nhà thuốc Bệnh viện Sản nhi tỉnh Quảng Ngãi (phường Nghĩa Lộ, Quảng Ngãi) để kiểm tra chất lượng.

Kết quả kiểm nghiệm cho thấy, mẫu thử chứa Methylparaben và Propylparaben, trong khi hai chất này không có trong thành phần công thức sản phẩm đã được cấp số tiếp nhận Phiếu công bố mỹ phẩm.

Cục Quản lý Dược đề nghị Sở Y tế các tỉnh, thành phố thông báo đến các cơ sở kinh doanh, sử dụng mỹ phẩm trên địa bàn ngừng ngay việc kinh doanh, sử dụng lô sản phẩm nêu trên, đồng thời tổ chức thu hồi, tiêu hủy theo quy định; tăng cường kiểm tra, giám sát và xử lý các trường hợp vi phạm.

Đối với các doanh nghiệp liên quan, Cục Quản lý Dược yêu cầu Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Dược phẩm Anh Minh và Công ty Cổ phần Dược phẩm La Terre France khẩn trương gửi thông báo thu hồi đến các đơn vị phân phối, tiếp nhận sản phẩm trả lại, tổ chức thu hồi và tiêu hủy toàn bộ lô hàng không đạt yêu cầu. Báo cáo kết quả thu hồi, tiêu hủy phải được gửi về Cục Quản lý Dược trước ngày 12/1/2026.

Đồng thời, các doanh nghiệp phải phối hợp với nhà cung cấp nguyên liệu, rà soát toàn bộ các lô sản phẩm Amibebe Pro đã sản xuất để xác định nguy cơ tương tự (nếu có) và báo cáo kết quả trước ngày 28/12/2025, bảo đảm tính chính xác của nội dung báo cáo.

Cục Quản lý Dược cũng đề nghị Sở Y tế TP Hồ Chí Minh và Sở Y tế tỉnh Tây Ninh giám sát chặt chẽ quá trình thu hồi, tiêu hủy sản phẩm; kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật về quản lý mỹ phẩm của hai doanh nghiệp liên quan và xử lý, xử phạt theo quy định hiện hành. Kết quả kiểm tra, giám sát phải được báo cáo về Cục Quản lý Dược trước ngày 27/1/2026.

#Thu hồi mỹ phẩm trẻ em #Chất bảo quản không công bố #Kiểm tra chất lượng mỹ phẩm #nước tắm gội trẻ em #thu hồi sản phẩm #Amibebe Pro

Bài liên quan

Sống Khỏe

Hãng sữa Prairie Farms thu hồi hàng loạt sản phẩm nghi nhiễm chất tẩy rửa

Hãng sữa Prairie Farms Mỹ phát đi thông báo thu hồi hàng loạt sữa tách béo do nguy cơ nhiễm hóa chất vệ sinh, cảnh báo người tiêu dùng không sử dụng.

Theo VietQ.vn, Prairie Farms đã phát đi thông cáo thu hồi tự nguyện một sản phẩm sữa thuộc danh mục Gallon Fat Free Milk (sữa tách béo đóng gallon). Thông báo được đăng tải qua Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (FDA).

Sữa không béo Prairie Farms Gallon. Ảnh: FDA/N guồn vietq.vn
Sữa không béo Prairie Farms Gallon. Ảnh: FDA/N﻿guồn vietq.vn
Xem chi tiết

Sống Khỏe

Tạm ngừng nhận hồ sơ công bố mỹ phẩm của Công ty MK Skincare

Cục Quản lý Dược vừa có thông báo tạm dừng tiếp nhận hồ sơ mỹ phẩm của MK Skincare vì thiếu hồ sơ pháp lý để đánh giá tính an toàn sản phẩm.

Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) vừa ban hành Công văn số 4145/QLD-MP ngày 25/11/2025 về việc tạm ngừng xem xét và tiếp nhận hồ sơ công bố sản phẩm mỹ phẩm đối với Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Dịch vụ Xuất nhập khẩu MK Skincare.

Ngay sau khi có quyết định thu hồi 80 số tiếp nhận phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm và đình chỉ lưu hành, thu hồi 162 sản phẩm mỹ phẩm liên quan Mailisa, Cục Quản lý Dược thông báo tạm ngừng xem xét và tiếp nhận hồ sơ công bố sản phẩm mỹ phẩm do Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Dịch vụ Xuất nhập khẩu MK Skincare (địa chỉ: K31, Khu dân cư Thới An, đường Lê Thị Riềng, Phường Thới An, TP Hồ Chí Minh, Mã số doanh nghiệp: 0314633814) đứng tên công bố trong thời gian 06 tháng.

Xem chi tiết

Sống Khỏe

Thu hồi Dầu gội phủ bạc Natural Black Hair Colorant của Vinamake

Thu hồi sản phẩm mỹ phẩm Dầu gội phủ bạc Natural Black Hair Colorant của Công ty Cổ phần Vinamake sau khi cơ quan chức năng xác định đây là hàng giả.

Ngày 04/11/2025, Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) vừa ban hành Công văn số 3883/QLD-MP về việc đình chỉ lưu hành và thu hồi trên toàn quốc đối với sản phẩm dầu gội phủ bạc Natural Black Hair Colorant.

Sản phẩm Dầu gội phủ bạc Natural Black Hair Colorant (nhãn hàng Vinamake) có số tiếp nhận Phiếu công bố 82/21/CBMP-HB. Tổ chức chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường và sản xuất: Công ty Cổ phần Vinamake (địa chỉ tổ 8, đường Lê Thánh Tông, phường Tân Thịnh, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình, nay là Tổ 8, đường Lê Thánh Tông, phường Hòa Bình, tỉnh Phú Thọ).

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới