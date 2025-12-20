Thu hồi lô nước tắm gội trẻ em bán trong Bệnh viện Sản nhi Quảng Ngãi

Sản phẩm nước tắm gội thảo dược trẻ em Amibebe Pro bị phát hiện có các chất bảo quản không có trong hồ sơ công bố.

Mới đây, Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) ban hành quyết định đình chỉ lưu hành, thu hồi trên toàn quốc lô sản phẩm nước tắm gội trẻ em Amibebe Pro, hộp 1 chai 400 ml, số tiếp nhận phiếu công bố 1028/20/CBMP-LA, số lô 031124, ngày sản xuất 4.11.2024, hạn dùng là 3.11.2027.

Sản phẩm do Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Dược phẩm Anh Minh (phường An Lạc, TP HCM) đưa ra thị trường. Công ty Cổ phần Dược phẩm La Terre France (ấp Phú Thành, xã Phước Lý, Tây Ninh) là đơn vị sản xuất.

Sản phẩm nước tắm gội trẻ em Amibebe Pro bị Cục Quản lý Dược đình chỉ lưu hành, yêu cầu thu hồi trên toàn quốc.

Mẫu sản phẩm trên do Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm - Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi lấy mẫu tại Nhà thuốc Bệnh viện Sản nhi tỉnh Quảng Ngãi (phường Nghĩa Lộ, Quảng Ngãi) để kiểm tra chất lượng.

Kết quả kiểm nghiệm cho thấy, mẫu thử chứa Methylparaben và Propylparaben, trong khi hai chất này không có trong thành phần công thức sản phẩm đã được cấp số tiếp nhận Phiếu công bố mỹ phẩm.

Cục Quản lý Dược đề nghị Sở Y tế các tỉnh, thành phố thông báo đến các cơ sở kinh doanh, sử dụng mỹ phẩm trên địa bàn ngừng ngay việc kinh doanh, sử dụng lô sản phẩm nêu trên, đồng thời tổ chức thu hồi, tiêu hủy theo quy định; tăng cường kiểm tra, giám sát và xử lý các trường hợp vi phạm.

Đối với các doanh nghiệp liên quan, Cục Quản lý Dược yêu cầu Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Dược phẩm Anh Minh và Công ty Cổ phần Dược phẩm La Terre France khẩn trương gửi thông báo thu hồi đến các đơn vị phân phối, tiếp nhận sản phẩm trả lại, tổ chức thu hồi và tiêu hủy toàn bộ lô hàng không đạt yêu cầu. Báo cáo kết quả thu hồi, tiêu hủy phải được gửi về Cục Quản lý Dược trước ngày 12/1/2026.

Đồng thời, các doanh nghiệp phải phối hợp với nhà cung cấp nguyên liệu, rà soát toàn bộ các lô sản phẩm Amibebe Pro đã sản xuất để xác định nguy cơ tương tự (nếu có) và báo cáo kết quả trước ngày 28/12/2025, bảo đảm tính chính xác của nội dung báo cáo.

Cục Quản lý Dược cũng đề nghị Sở Y tế TP Hồ Chí Minh và Sở Y tế tỉnh Tây Ninh giám sát chặt chẽ quá trình thu hồi, tiêu hủy sản phẩm; kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật về quản lý mỹ phẩm của hai doanh nghiệp liên quan và xử lý, xử phạt theo quy định hiện hành. Kết quả kiểm tra, giám sát phải được báo cáo về Cục Quản lý Dược trước ngày 27/1/2026.