Thu hồi giấy tiếp nhận đăng ký 12 thực phẩm bảo vệ sức khoẻ

Ngày 21/5, Cục An toàn thực phẩm đã ban hành quyết định thu hồi hiệu lực Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố của 12 sản phẩm là thực phẩm bảo vệ sức khoẻ.

Cụ thể, Cục An toàn thực phẩm thu hồi hiệu lực Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm đối với 10 sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khoẻ do Công ty Cổ phần Công nghệ sinh phẩm Nam Việt (địa chỉ Lô A3-A4 Cụm Công nghiệp vừa và nhỏ, xã Diên Phú, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hoà) công bố.

Danh sách thu hồi gồm Men vi sinh dạng nước Enterbacillus, cốm vi sinh Biolac Plus, Melatoninb6, Biolac Fort, Neotube... Nội dung thu hồi theo Quyết định số 219/QĐ-ATTP ngày 16/5/2025.

Hình ảnh một số sản phẩm của Công ty Cổ phần Công nghệ sinh phẩm Nam Việt. (Ảnh nguồn Dân Việt)

10 sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khoẻ do Công ty Cổ phần Công nghệ sinh phẩm Nam Việt bị thu hồi Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm (Ban hành kèm theo Quyết định số 219 QĐ-ATTP).

Cục An toàn thực phẩm cũng ban hành quyết định thu hồi hiệu lực Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm số 8397/2020/ĐKSP ngày 31/8/2020 của sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khoẻ Sadi Slim Plus do Công ty TNHH Thương mại và Phát triển Hoàng Huy Organic (địa chỉ số 6, ngõ 565 đường Lạc Long Quân, phường Xuân La, quận Tây Hồ, TP Hà Nội). Nội dung thu hồi theo Quyết định số 223/QĐ-ATTP ngày 20/5/2025.

Sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe Chocodiet (Ảnh nguồn Dân Việt)

Thu hồi hiệu lực Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm số 3198/2021/ĐKSP ngày 9/4/2021 của sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khoẻ Chocodiet do Công ty TNHH Loewy Brand (địa chỉ số nhà 310/40 đường Phạm Văn Chiêu, Phường 9, Quận Gò Vấp, TP HCM) nay đã đổi tên và địa chỉ thành Công ty TNHH Thương mại Staywell (địa chỉ 100/46 Đường số 3, Phường 8, Quận Gò Vấp, TTP HCM). Nội dung thu hồi theo Quyết định số 224/QĐ-ATTP ngày 20/5/2025.

Khi giấy tiếp nhận đăng ký công bố sản phẩm bị thu hồi, đồng nghĩa với việc các sản phẩm không được sản xuất, kinh doanh, phân phối trên thị trường. Người tiêu dùng cần lưu ý thông tin này để có sự lựa chọn thông thái khi sử dụng các sản phẩm bảo vệ sức khỏe.