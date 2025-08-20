Thu hồi 20 số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm nhập khẩu từ Nhật, Hàn

Cục Quản lý Dược vừa ban hành quyết định thu hồi số tiếp nhận phiếu công bố sản phẩm đối với 20 loại mỹ phẩm nhập khẩu.

Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) vừa ban hành quyết định số 408/QĐ-QLD ngày 19/8 về việc thu hồi số tiếp nhận phiếu công bố sản phẩm đối với 20 loại mỹ phẩm.

Quyết định thu hồi của Cục Quản lý Dược/Ảnh chụp màn hình

Doanh nghiệp chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường là Công ty cổ phần thế giới tuổi thơ SNB, có địa chỉ tại số 9 Nguyễn Vĩnh Bảo, phường Yên Hòa, TP Hà Nội.

Lý do thu hồi do công ty đề nghị thu hồi tự nguyện số tiếp nhận phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm.

Danh sách 20 sản phẩm bị thu hồi số tiếp nhận phiếu công bố sản phẩm/Ảnh chụp màn hình

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. Giám đốc Công ty cổ phần thế giới tuổi thơ SNB và Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định.

Theo đại diện Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế), việc doanh nghiệp xin tự nguyện rút số tiếp nhận là bình thường và đúng quy định. Tuy nhiên, dù doanh nghiệp xin thu hồi tự nguyện, nếu cơ quan chức năng phát hiện sản phẩm mỹ phẩm có dấu hiệu vi phạm thì vẫn có thể xử lý được, không phải rút số là không còn căn cứ để xử lý.

Ảnh minh hoạ/Internet

Theo quy định, số tiếp nhận phiếu công bố là căn cứ pháp lý để sản phẩm mỹ phẩm được lưu thông trên thị trường. Số tiếp nhận này không có giá trị khẳng định sản phẩm an toàn, hiệu quả hay đạt chuẩn ASEAN và chỉ có hiệu lực trong vòng 5 năm kể từ ngày cấp.

Một sản phẩm bị thu hồi số tiếp nhận đồng nghĩa với việc công ty này ngừng lưu hành sản phẩm trên thị trường. Nhưng sản phẩm vẫn có thể do doanh nghiệp khác phân phối.