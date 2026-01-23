Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Thủ đoạn trục lợi của Đội trưởng hỏa táng Bình Hưng Hòa trong dịch Covid-19

Đội trưởng Trung tâm hỏa táng Bình Hưng Hòa cùng thuộc cấp đã bán hũ cốt giá cao, nhận tiền "bồi dưỡng" của các cơ sở hỏa táng trong dịch Covid-19.

Hải Ninh

Ngày 23/1, Công an TP HCM thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM (Phòng Cảnh sát kinh tế) đã khởi tố, bắt tạm giam 3 bị can Chu Nguyên Thăng, Đội trưởng Trung tâm hỏa táng Bình Hưng Hòa; Cao Hoàng Phúc và Cao Thái Phi để điều tra về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

7777.jpg
Cơ quan Công an tống đạt các quyết định khởi tố đối với các bị can

Kết quả điều tra cho thấy, trong thời gian từ tháng 7 đến giữa tháng 8/2021, khi số ca tử vong do mắc COVID-19 tại TPHCM tăng cao, Trung tâm hỏa táng Bình Hưng Hòa phải hoạt động với cường độ rất lớn.

Lợi dụng việc được giao điều phối toàn bộ hoạt động của trung tâm, Chu Nguyên Thăng đã chỉ đạo Cao Hoàng Phúc và Cao Thái Phi thực hiện việc mua hũ cốt, hình lắc, bảng tên không thông qua hợp đồng chính thức giữa Công ty Môi trường đô thị TPHCM và đơn vị cung ứng, mà mua bên ngoài, để ngoài sổ sách kế toán.

Các đối tượng không công khai bảng giá niêm yết theo quy định, mà bán cho các cơ sở mai táng với giá cao hơn, qua đó chiếm đoạt phần chênh lệch.

Kết quả điều tra bước đầu xác định, riêng hành vi này đã giúp các bị can thu lợi bất chính hơn 219 triệu đồng, trong đó Chu Nguyên Thắng là đối tượng chủ mưu, chỉ đạo và hưởng lợi nhiều nhất.

Ngoài số tiền chênh lệch nêu trên, trong cùng thời điểm dịch bệnh, Chu Nguyên Thăng còn nhận thêm tiền “bồi dưỡng” từ nhiều cơ sở mai táng với tổng số tiền lên tới 478.680.000 đồng.

Như vậy, tổng số tiền mà bị can Chu Nguyên Thăng đã chiếm đoạt, thu lợi bất chính trong giai đoạn cao điểm dịch bệnh là hơn 596 triệu đồng, chưa kể phần hưởng lợi của các đồng phạm.

Quá trình điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã triển khai đồng bộ nhiều biện pháp nghiệp vụ, tập trung rà soát toàn bộ quy trình hoạt động của Trung tâm hỏa táng Bình Hưng Hòa trong thời gian dịch bệnh; thu thập, đối chiếu hồ sơ, chứng từ kế toán; trưng cầu giám định tài chính; sao kê, phân tích dòng tiền qua các tài khoản ngân hàng liên quan; đồng thời làm việc với hàng loạt cơ sở mai táng, cá nhân có liên quan để làm rõ bản chất vụ việc.

Mặc dù hành vi phạm tội được che giấu tinh vi, lợi dụng hoàn cảnh đặc biệt của dịch bệnh để hợp thức hóa quy trình thu - chi, nhưng bằng tinh thần trách nhiệm và nghiệp vụ vững vàng, lực lượng điều tra đã từng bước bóc tách, làm rõ vai trò, hành vi của từng đối tượng, thu thập đầy đủ tài liệu, chứng cứ chứng minh hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn để trục lợi.

Vụ án là lời cảnh tỉnh nghiêm khắc đối với những cán bộ, nhân viên được giao thực hiện nhiệm vụ công trong các đơn vị công ích. Đồng thời, việc kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm minh của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP HCM tiếp tục khẳng định quyết tâm của lực lượng Công an trong đấu tranh phòng, chống tội phạm về tham nhũng, chức vụ, nhất là các hành vi lợi dụng thiên tai, dịch bệnh để trục lợi, xâm hại lợi ích của Nhà nước và quyền lợi chính đáng của nhân dân.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP HCM (Đội 4 - PC03) đề nghị các Cơ sở mai táng có liên quan đến vụ việc trên, nhanh chóng liên hệ, cung cấp thông tin, tài liệu phục vụ công tác điều tra.

#hỏa táng #Covid-19 #tham nhũng #TPHCM #đội trưởng #trục lợi

Bài liên quan

Xã hội

Bắt tạm giam 2 mẹ con vụ giả chết để trục lợi tiền bảo hiểm ở Thanh Hóa

Cơ quan chức năng tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Thị Thu và Trần Thị Thập (mẹ đẻ Thu) trong vụ án giả chết để trục lợi bảo hiểm.

VKSND tỉnh Thanh Hóa đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với Nguyễn Thị Thu, Trần Thị Thập về tội “Gian lận trong kinh doanh bảo hiểm” xảy ra tại xã Quang Trung, tỉnh Thanh Hoá. Trước đó, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa đã tạm giữ hình sự cả hai bị can trên để điều tra về vụ giả chết trục lợi bảo hiểm.

image-1.jpg
Nguyễn Thị Thu cùng mẹ ruột bị khởi tố, bắt tạm giam.
Xem chi tiết

Xã hội

Giả chết để trục lợi tiền bảo hiểm, đòi lại tiền phúng viếng được không?

Việc gửi tiền phúng viếng có thể xem là tặng cho tài sản, tuy nhiên việc tặng cho tài sản này chỉ được xác lập hợp pháp khi sự kiện người chết là có thật.

Như đã đưa tin, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa đang điều tra mở rộng vụ án gian lận trong kinh doanh bảo hiểm đối với Nguyễn Thị Thu và Trần Thị Thập (ngụ Thanh Hóa) về hành vi dàn dựng kịch bản giả chết suốt gần 5 năm để chiếm đoạt số tiền bảo hiểm là 1,2 tỉ đồng.

Sau khi biết sự việc giả chết, nhiều người dân cho rằng niềm tin và tình làng nghĩa xóm đã bị lợi dụng, nên kéo đến nhà Thu đòi lại tiền phúng viếng.

Xem chi tiết

Xã hội

Đối tượng giả chết trục lợi bảo hiểm phạm tội tinh vi, coi thường pháp luật

Theo luật sư, vụ một người phụ nữ "đã chết" 5 năm bỗng trở về xin xóa khai tử cho thấy hành vi phạm tội rất tinh vi và ý thức coi thường pháp luật.

Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, cơ quan này đã đấu tranh làm rõ một vụ việc "động trời" khi một người phụ nữ đã chết 5 năm trước bỗng nhiên trở về. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã ra Quyết định khởi tố vụ án "Gian lận trong kinh doanh bảo hiểm"; Quyết định tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Thị Thu (SN 1984, ngụ khu phố 3, phường Phú Sơn, thị xã Bỉm Sơn cũ; nay là tổ dân phố 3 Phú Sơn, phường Quang Trung, tỉnh Thanh Hóa) và mẹ là Nguyễn Thị Thập về hành vi gian lận trong kinh doanh bảo hiểm để phục vụ công tác điều tra, mở rộng vụ án.

1766294854-3340-7911-width698height466.jpg
Công an tỉnh Thanh Hóa đã tạm giữ hình sự 2 mẹ con Nguyễn Thị Thu và Trần Thị Thập.
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới