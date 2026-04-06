Thủ đoạn chế tạo vũ khí quân dụng của cựu VĐV bắn súng ở Hải Phòng

Hoàng Sơn - đối tượng chế tạo, thu gom, sửa chữa trong đường dây chế tạo, buôn bán vũ khí quân dụng quy mô lớn ở Hải Phòng từng là vận động viên bắn súng.

Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP Hải Phòng mới đây đã phát hiện, triệt phá ổ nhóm đối tượng có biểu hiện mua bán, tàng trữ vũ khí quân dụng có quy mô lớn.

Đáng chú ý, trong số 12 đối tượng bị khởi tố liên quan đường dây trên có Hoàng Sơn (SN 1966, trú tại số 21 Phương Khê, phường Kiến An, Hải Phòng) - đối tượng trực tiếp tham gia chế tạo, thu gom, sửa chữa vũ khí quân dụng.

Hoàng Sơn và tang vật thu giữ tại nơi ở của đối tượng này.

Hoàng Sơn từng là vận động viên bắn súng nên am hiểu sâu về cấu tạo và tính năng của các loại súng, đạn. Trong vụ án trên, Sơn được xác định là đối tượng chế tạo, sửa chữa vũ khí và cung cấp cho đường dây tiêu thụ.

Tại nơi ở của Sơn, lực lượng trinh sát phát hiện nhiều máy móc, công cụ phục vụ việc chế tạo, hoán cải vũ khí. Nơi đây cũng là nơi có sự xuất hiện thường xuyên của các đối tượng hình sự có biểu hiện nghi vấn.

Vụ án trên được các trinh sát Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP Hải Phòng phát hiện khi trên địa bàn nổi lên một ổ nhóm đối tượng có biểu hiện mua bán, tàng trữ vũ khí quân dụng.

Cầm đầu ổ nhóm là Phạm Thị Trúc Quỳnh (SN 1969, trú tại 146 gác 2 Quang Trung, phường Hồng Bàng, TP Hải Phòng). Quỳnh là đối tượng từng có tiền án về hành vi tàng trữ trái phép vũ khí.

Hai đối tượng Hoàng Sơn và Phạm Thị Trúc Quỳnh

Điều khiến các trinh sát đặc biệt chú ý là phương thức hoạt động hết sức tinh vi của các đối tượng. Không phô trương, không giao dịch công khai, ổ nhóm này tổ chức cất giấu vũ khí tại nhiều địa điểm khác nhau, thường xuyên thay đổi nơi ở, nơi cất giấu tang vật.

Thậm chí, để che giấu hành vi phạm tội, các đối tượng còn xin vào làm việc tại một công ty sản xuất giày da trên địa bàn thành phố, tạo vỏ bọc “lao động bình thường” nhằm đối phó với sự kiểm tra của lực lượng chức năng.

Nhận định đây là ổ nhóm hình sự nguy hiểm, tiềm ẩn nguy cơ phát sinh các vụ án đặc biệt nghiêm trọng nếu vũ khí được sử dụng để gây án, Đại tá Bùi Trung Thành – Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an thành phố Hải Phòng đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát Hình sự xác lập chuyên án để huy động lực lượng tinh nhuệ, phương tiện, quyết tâm triệt xóa toàn bộ đường dây.

Các bị can trong vụ án.

Quá trình điều tra cho thấy, Quỳnh không trực tiếp giao dịch mà chỉ đạo Lê Minh Tiến (SN 1971, trú tại Lạch Tray, phường Lê Chân, TP Hải Phòng) - đối tượng có nhiều tiền án, tiền sự thực hiện việc vận chuyển súng, đạn đến tay người mua. Việc giao nhận tiền được thực hiện linh hoạt qua chuyển khoản hoặc tiền mặt, nhằm hạn chế dấu vết. Nguồn chế tạo, sửa chữa vũ khí được xác định có liên quan đến Hoàng Sơn.

Đầu tháng 2/2026, khi các tài liệu, chứng cứ đã được thu thập đầy đủ, Ban chuyên án nhận định thời cơ phá án đã chín muồi. Với sự chỉ đạo trực tiếp của Phó Giám đốc Công an thành phố - Thủ trưởng Cơ quan CSĐT, hơn 10 tổ công tác đặc biệt được đồng loạt triển khai, yêu cầu đặt ra là bắt đúng, trúng đối tượng, thu giữ toàn bộ tang vật, bảo đảm tuyệt đối an toàn cho lực lượng và nhân dân.

Chiều tối ngày 4/2/2026, trên tuyến đường Trường Chinh thuộc địa bàn phường Kiến An, lực lượng trinh sát đã bất ngờ khống chế, bắt giữ Phạm Thị Trúc Quỳnh và Lê Minh Tiến khi các đối tượng đang vận chuyển súng, đạn đi giao cho khách. Tang vật thu giữ tại chỗ gồm súng ngắn, nhiều viên đạn và phụ kiện liên quan.

Gần như cùng thời điểm, các mũi trinh sát khác đồng loạt “kích hoạt”, bắt giữ Hoàng Sơn và tổ chức khám xét nơi ở của đối tượng này. Kết quả, lực lượng chức năng đã thu giữ hàng chục khẩu súng các loại, hàng nghìn viên đạn, cùng nhiều máy móc, thiết bị dùng để chế tạo, sửa chữa vũ khí – phơi bày quy mô đặc biệt lớn của đường dây này.

Mở rộng điều tra, lực lượng Công an tiếp tục bắt giữ nhiều đối tượng liên quan, trong đó có những đối tượng hình sự cộm cán, từng có nhiều tiền án.

Tại các địa điểm khám xét, cơ quan điều tra thu 11 khẩu súng các loại, trong đó có 6 khẩu súng quân dụng; hơn 6.700 viên đạn, gồm 5.698 viên đạn quân dụng; 230 viên đạn công cụ hỗ trợ; 779 vỏ đạn, hạt nổ, bi sắt đã qua sử dụng; cùng nhiều phụ kiện như báng súng, nòng súng, ống giảm thanh, lò xo….

Đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hải Phòng đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can 12 đối tượng về hành vi chế tạo, mua bán, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng theo Điều 304 Bộ luật Hình sự.

Chuyên án tiếp tục được mở rộng, với phương châm bóc gỡ đến tận cùng, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

