Sống Khỏe

Thói quen buổi tối khiến nhiều nam giới rơi vào cảnh “bất lực”

Nhiều thanh niên thường xuyên thức khuya mà không biết đây là nguyên nhân khiến suy giảm sinh lý, tăng nguy cơ rơi vào “bất lực”.

Giang Thu (Tổng hợp)

Nguy cơ tiềm ẩn từ việc thiếu ngủ

Theo báo Sức khỏe và Đời sống, giấc ngủ có chu kỳ sinh học rõ ràng. Từ 0 đến 1 giờ sáng là thời điểm cơ thể bước vào trạng thái nghỉ ngơi sâu, giúp phục hồi tinh thần. Từ 1 đến 5 giờ sáng, cơ thể sản sinh mạnh mẽ tế bào mới và các chất miễn dịch để tái tạo năng lượng.

Khi nam giới thường xuyên thức khuya, những giai đoạn vàng này bị rút ngắn hoặc bỏ qua, khiến cơ thể nhanh chóng suy kiệt. Đặc biệt, giấc ngủ ít và kém chất lượng ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động của tuyến nội tiết – nơi sản sinh hormone testosterone, yếu tố quan trọng quyết định sức khỏe sinh lý nam.

bat-luc.jpg
Ảnh minh họa

Testosterone – “nhiên liệu” của sinh lực đàn ông

Testosterone không chỉ duy trì sức mạnh cơ bắp, mật độ xương mà còn ảnh hưởng trực tiếp tới khả năng tình dục và sinh sản. Một nghiên cứu của Đại học Chicago (Mỹ) đăng trên Journal of the American Medical Association (JAMA) chỉ ra rằng, nam giới chỉ cần ngủ ít hơn 5 giờ/đêm trong một tuần, nồng độ testosterone có thể giảm tới 10–15%.

Điều này đồng nghĩa với việc rối loạn cương dương, giảm ham muốn và suy giảm chất lượng tinh trùng sẽ sớm xuất hiện nếu tình trạng thức khuya kéo dài.

Hàm lượng testosterone thấp còn liên quan đến hội chứng chuyển hóa – tập hợp các rối loạn gồm tăng huyết áp, tăng đường huyết, rối loạn mỡ máu và béo phì. Đây là những yếu tố nguy cơ lớn làm gia tăng tỷ lệ mắc tim mạch, đột quỵ và tiểu đường tuýp 2.

thuc-khuya.png
Ảnh minh họa

Ảnh hưởng cả thể chất lẫn tinh thần

Không chỉ “đánh gục” sinh lý, việc suy giảm testosterone còn kéo theo hệ lụy về tinh thần. Nam giới dễ mất tập trung, căng thẳng, mệt mỏi, suy giảm trí nhớ và hiệu suất công việc. Về lâu dài, tình trạng này khiến cơ thể “già trước tuổi”, sinh lực suy kiệt và chất lượng cuộc sống suy giảm nghiêm trọng.

Một thói quen tưởng chừng nhỏ nhặt – thức khuya – thực chất lại là “thủ phạm thầm lặng” khiến nhiều nam giới rơi vào cảnh “bất lực”.

Hãy đi ngủ trước 23 giờ

Các chuyên gia khuyến cáo, để bảo vệ sức khỏe tổng thể và sinh lý nói riêng, nam giới nên duy trì thói quen đi ngủ trước 23 giờ, giúp cơ thể bước vào giai đoạn ngủ sâu ngay từ nửa đêm. Đây là khoảng thời gian lý tưởng để tái tạo năng lượng và ổn định các hormone quan trọng, bao gồm testosterone.

Ngoài việc điều chỉnh thời gian ngủ, lối sống lành mạnh cũng đóng vai trò không thể thiếu:

Hạn chế rượu bia, thuốc lá và các chất kích thích.

Ăn uống cân bằng, nhiều rau xanh và thực phẩm giàu kẽm, vitamin.

Duy trì luyện tập thể thao thường xuyên.

Kiểm soát căng thẳng và sắp xếp công việc hợp lý để có giấc ngủ trọn vẹn.

5 lợi ích của việc đi ngủ sớm đối với nam giới

Cải thiện sinh lý: Tăng chất lượng tinh trùng và duy trì nồng độ testosterone.

Bảo vệ tim mạch: Giảm nguy cơ tăng huyết áp, đột quỵ, bệnh tim.

Tăng cường miễn dịch: Thúc đẩy tái tạo tế bào, nâng cao sức đề kháng.

Giữ vóc dáng khỏe mạnh: Hạn chế mỡ bụng, duy trì cơ bắp săn chắc.

Tinh thần minh mẫn: Cải thiện tập trung, giảm stress, nâng cao hiệu suất công việc.

