Hành động ý nghĩa của CSGT Hà Nội trong ngày đầu năm mới

CSGT Hà Nội kịp thời giúp đỡ một cụ ông đi lạc trở về với gia đình an toàn trong ngày mùng 1 Tết.

Ngày 17/2 (mùng 1 Tết), Cục Cảnh sát giao thông (CSGT, Bộ Công an) cho biết, trong ngày đầu năm mới, bên cạnh nhiệm vụ bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, cán bộ, chiến sĩ CSGT Hà Nội đã kịp thời giúp đỡ một cụ ông đi lạc trở về với gia đình an toàn, để lại hình ảnh đẹp về người chiến sĩ Công an Thủ đô.

Cụ ông đi lạc được CSGT Hà Nội kịp thời giúp đỡ.

Theo đó, khoảng 10h cùng ngày, Tổ tuần tra kiểm soát thuộc Đội CSGT đường bộ số 11, Phòng CSGT, Công an TP Hà Nội do Thiếu tá Đỗ Văn Tuyên làm Tổ trưởng thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát theo kế hoạch trên tuyến đường H10, địa bàn xã Hạ Bằng.

Trong quá trình làm nhiệm vụ, tại khu vực đường vắng, tổ công tác phát hiện một cụ ông đi bộ một mình, có biểu hiện mệt mỏi, không xác định được phương hướng. Khi được hỏi thăm, cụ không nhớ rõ họ tên, địa chỉ gia đình. Nhận thấy tình huống có thể ảnh hưởng đến an toàn của cụ, tổ công tác đã nhanh chóng phối hợp với người dân xung quanh xác minh thông tin, đồng thời báo cáo Ban Chỉ huy Đội để chỉ đạo xử lý.

Cụ ông đi lạc được cán bộ CSGT hỗ trợ đưa về nhà an toàn bên gia đình.

Người thân cụ ông viết thư cảm ơn các cán bộ CSGT.

Qua xác minh, cụ ông là C.V.D (sinh năm 1949, trú tại xã Thạch Thất, Hà Nội), tgia đình, sáng mùng 1 Tết cụ ra khỏi nhà và bị lạc; người thân đã tổ chức tìm kiếm từ sớm nhưng chưa thấy. Ngay sau đó, tổ công tác đã bố trí phương tiện đưa cụ D. về tận nhà, bàn giao an toàn trong niềm vui mừng, xúc động của gia đình.