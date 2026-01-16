Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Chính trị

Thêm nhiều ứng cử viên ĐBQH khoá XVI từ các bộ, ngành

100% cử tri biểu quyết đồng ý giới thiệu bà Lâm Thị Phương Thanh, Thứ trưởng thường trực Bộ VH-TT-DL ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Thiên Tuấn

Ngày 16/1, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức hội nghị lấy ý kiến cử tri tại Bộ đối với người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Hội nghị đã thảo luận và thống nhất giới thiệu bà Lâm Thị Phương Thanh, ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng thường trực ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Tại đây, 100% cử tri biểu quyết đồng ý giới thiệu bà Lâm Thị Phương Thanh ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Tại Bộ Nông nghiệp và Môi trường, đơn vị này cũng đã tổ chức Hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi công tác đối với người được dự kiến giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và 100% cử tri có mặt đã biểu quyết nhất trí giới thiệu Bộ trưởng Trần Đức Thắng, Thứ trưởng Phùng Đức Tiến và Phó Cục trưởng Cục Quản lý và Xây dựng công trình thủy lợi Lương Văn Anh ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI.

b2.jpg
Bộ trưởng Trần Đức Thắng.

Tại Đại học Quốc gia Hà Nội, đơn vị cũng tổ chức hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi công tác giới thiệu nhân sự được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND TP Hà Nội.

Cử tri nhất trí giới thiệu Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội Hoàng Minh Sơn ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI. Cử tri cũng nhất trí giới thiệu bà Trần Thị Thanh Tú, Trưởng Ban Khoa học và Đổi mới sáng tạo và bà Hứa Thanh Hoa, Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và ứng cử đại biểu HĐND TP Hà Nội khóa XVII.

PGS.TS Hoàng Minh Sơn là tiến sĩ Kỹ thuật Tự động hóa tại Đại học Tổng hợp Kỹ thuật Dresden (Đức). Ông công tác tại Đại học Bách khoa Hà Nội từ năm 2000, được phong Phó Giáo sư năm 2006, và lần lượt đảm nhiệm các vị trí lãnh đạo chủ chốt của trường trước khi được bổ nhiệm Thứ trưởng Bộ GD&ĐT vào tháng 10/2020. Ngày 3/9/2025, ông được Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm giữ chức Chủ tịch Hội đồng đại học, Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội.

#bầu cử #đại biểu quốc hội #ứng cử viên #bộ nông nghiệp môi trường #bộ trưởng #bộ văn hoá

Bài liên quan

Chính trị

Giới thiệu ông Trần Sỹ Thanh ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI

100% cử tri cơ quan Ủy ban Kiểm tra Trung ương nhất trí giới thiệu ông Trần Sỹ Thanh ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Trung ương vừa tổ chức hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi công tác giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI.

tran-sy-thanh-1762341484620615361586.jpg
Xem chi tiết

Chính trị

Nhiều Bộ trưởng được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ trưởng Bộ Tài chính, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao...được thống nhất giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Ngày 15/1, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức hội nghị lấy ý kiến của cử tri nơi công tác đối với người dự kiến giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Tại hội nghị, 100% cử tri biểu quyết nhất trí giới thiệu Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Xem chi tiết

Chính trị

Giới thiệu Bộ trưởng Bộ Nội vụ Đỗ Thanh Bình ứng cử Đại biểu Quốc hội khoá XVI

Cử tri Bộ Nội vụ nhất trí giới thiệu Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Đỗ Thanh Bình ứng cử đại biểu Quốc hội khóa mới.

Ngày 15/1, Bộ Nội vụ tổ chức hội nghị lấy ý kiến của cử tri nơi công tác đối với người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI.

anh-chup-man-hinh-2026-01-15-luc-174204.png
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới

Việt Nam cam kết là thành viên chủ động, tích cực và có trách nhiệm trong hợp tác số ASEAN

Việt Nam cam kết là thành viên chủ động, tích cực và có trách nhiệm trong hợp tác số ASEAN

Thủ tướng nhấn mạnh, Việt Nam cam kết tiếp tục là thành viên chủ động, tích cực và có trách nhiệm trong hợp tác số ASEAN, mong muốn đẩy mạnh hợp tác toàn diện với các nước trên cơ sở minh bạch, tin cậy và tôn trọng lẫn nhau, cùng kiến tạo một Cộng đồng số ASEAN đoàn kết, tự cường và thịnh vượng.