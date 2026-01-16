Thêm nhiều ứng cử viên ĐBQH khoá XVI từ các bộ, ngành

Ngày 16/1, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức hội nghị lấy ý kiến cử tri tại Bộ đối với người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Hội nghị đã thảo luận và thống nhất giới thiệu bà Lâm Thị Phương Thanh, ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng thường trực ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Tại đây, 100% cử tri biểu quyết đồng ý giới thiệu bà Lâm Thị Phương Thanh ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Tại Bộ Nông nghiệp và Môi trường, đơn vị này cũng đã tổ chức Hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi công tác đối với người được dự kiến giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và 100% cử tri có mặt đã biểu quyết nhất trí giới thiệu Bộ trưởng Trần Đức Thắng, Thứ trưởng Phùng Đức Tiến và Phó Cục trưởng Cục Quản lý và Xây dựng công trình thủy lợi Lương Văn Anh ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Bộ trưởng Trần Đức Thắng.

Tại Đại học Quốc gia Hà Nội, đơn vị cũng tổ chức hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi công tác giới thiệu nhân sự được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND TP Hà Nội.

Cử tri nhất trí giới thiệu Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội Hoàng Minh Sơn ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI. Cử tri cũng nhất trí giới thiệu bà Trần Thị Thanh Tú, Trưởng Ban Khoa học và Đổi mới sáng tạo và bà Hứa Thanh Hoa, Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và ứng cử đại biểu HĐND TP Hà Nội khóa XVII.

PGS.TS Hoàng Minh Sơn là tiến sĩ Kỹ thuật Tự động hóa tại Đại học Tổng hợp Kỹ thuật Dresden (Đức). Ông công tác tại Đại học Bách khoa Hà Nội từ năm 2000, được phong Phó Giáo sư năm 2006, và lần lượt đảm nhiệm các vị trí lãnh đạo chủ chốt của trường trước khi được bổ nhiệm Thứ trưởng Bộ GD&ĐT vào tháng 10/2020. Ngày 3/9/2025, ông được Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm giữ chức Chủ tịch Hội đồng đại học, Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội.