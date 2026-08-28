Thế hệ 'bánh mỳ kẹp' đang thay đổi kế hoạch cho tương lai như thế nào?

Chuẩn bị cho tuổi già từ tuổi 40 không chỉ là tích lũy tiền, mà còn là xây dựng một kế hoạch tài chính đủ dài hạn, đều đặn và linh hoạt.

Bộ Y tế đề xuất chuẩn bị kiến thức, kỹ năng cho tuổi già từ tuổi 40. Trong khi đó, một mô hình của Visual Capitalist ước tính chi phí nghỉ hưu thoải mái của một người Mỹ vào khoảng 7,5 tỷ đồng nếu sống tại Việt Nam và 25 tỷ đồng tại Singapore. Nhưng với người 40 tuổi tại Việt Nam, phía sau những con số ấy là câu hỏi: chuẩn bị ra sao để có một tương lai tài chính ổn hơn?

“Tôi từng nghĩ chỉ cần công việc ổn định, con cái lớn dần và mỗi tháng còn dư tiền thì để dành là được. Nhưng khi bố mẹ và bản thân bắt đầu có những vấn đề về sức khỏe trong khi con trai lại đổi môi trường học, tôi mới nhận ra "hiện tại” ổn định không đồng nghĩa bản thân đủ yên tâm cho tương lai phía trước.” - anh Minh, 41 tuổi, một quản lý tại TP.HCM chia sẻ.

Những câu hỏi như vậy có lẽ không còn xa lạ với những người bước vào tuổi 40, thậm chí ngay từ khi bước qua ngưỡng 30 tuổi - giai đoạn mà con người thường đứng giữa nhiều trách nhiệm như cách gọi “thế hệ bánh mỳ kẹp”.

Một vấn đề sức khỏe có thể kéo theo chi phí điều trị và thời gian nghỉ việc. Con cái càng lớn, các khoản chi cho giáo dục và tương lai càng tăng. Cha mẹ bước vào giai đoạn cần được chăm sóc nhiều hơn. Công việc ngày càng cạnh tranh, trong khi chính sức khỏe của bản thân cũng không còn “cày” được như tuổi 20-30.

Nói cách khác, nhiều người ngưỡng tuổi 40 đang phải chuẩn bị cho tương lai của ba thế hệ cùng lúc.

Trách nhiệm và những nỗi lo tài chính bắt đầu “bủa vây” lứa tuổi 40

Tuổi già đang đến gần hơn trong suy nghĩ của người 40

Cuối tháng 7/2026, Bộ Y tế đề xuất hướng dẫn, cung cấp kiến thức và kỹ năng chuẩn bị cho tuổi già đối với người từ 40 tuổi trở lên. Đáng chú ý, việc chuẩn bị tài chính được đặt cạnh sức khỏe, việc làm và chăm sóc gia đình. Điều đó cho thấy tuổi già không chỉ là câu chuyện của thời điểm chúng ta rời thị trường lao động, mà cần được chuẩn bị từ khi vẫn còn khả năng làm việc và tạo thu nhập.

Nhưng nếu tuổi 40 được xem là thời điểm bắt đầu chuẩn bị, câu hỏi đặt ra là: cần chuẩn bị đến đâu?

Một ước tính quốc tế vừa được Visual Capitalist công bố ngày 14/8 đưa ra một góc nhìn đáng chú ý. Với giả định thời gian nghỉ hưu khoảng 14 năm 8 tháng, số tiền cần thiết để một người Mỹ có thể nghỉ hưu thoải mái được ước tính khoảng 295.000 USD tại Việt Nam, tương đương khoảng 7,5 tỷ đồng, trong khi tại Singapore lên tới khoảng 1,1 triệu USD, tương đương khoảng 25 tỷ đồng.

Đây không phải số tiền người Việt hay người Singapore bắt buộc phải có để nghỉ hưu thoải mái. Tuy nhiên, con số này vẫn cho thấy một vấn đề: thời gian sau khi không còn thu nhập từ công việc có thể rất dài, để duy trì một cuộc sống chủ động trong khoảng thời gian đó cần một nguồn tài chính không nhỏ - trong khi không phải ai cũng có lương hưu.

Nói cách khác, với một người đang ở tuổi 40, “tuổi già” có thể vẫn còn ở rất xa trong cảm nhận, nhưng thời gian để chuẩn bị cho nó đang ngắn dần.

Kỷ luật tài chính từ hôm nay: tại sao không?

Nhiều người đã chọn chuẩn bị cho tương lai sau 40 tuổi bằng việc có kỷ luật tài chính từ hôm nay. Bởi để chuẩn bị cho mục tiêu dài hạn, điều quan trọng không chỉ là có tiết kiệm được hay không, mà còn là việc phải duy trì được việc tích lũy đều đặn.

Đó cũng là lúc kỷ luật tài chính trở nên cần thiết.

Kỷ luật tài chính không nhất thiết bắt đầu bằng một khoản tiền lớn. Đó có thể là việc xác định rõ mục tiêu, thời gian cần đạt được và chủ động dành một phần thu nhập định kỳ cho mục tiêu đó.

Thay vì đơn giản để dành tiền cho con, cha mẹ có thể tính xem con còn bao nhiêu năm nữa vào đại học, dự kiến cần học phí ở mức nào và chia mục tiêu lớn thành những khoản tích lũy nhỏ hơn theo từng tháng, từng năm. Tương tự với nghỉ hưu, một mục tiêu cách 5- 10 năm tưởng như còn xa, nhưng chính khoảng thời gian dài lại là lợi thế nếu việc chuẩn bị được bắt đầu sớm và duy trì đều đặn.

Kỷ luật tài chính cũng không đồng nghĩa với cứng nhắc. Thu nhập và nhu cầu chi tiêu có thể thay đổi theo từng giai đoạn. Khi có nguồn tiền dồi dào, mỗi người có thể chủ động tích lũy trước cho một vài tháng; hay chấp nhận giảm mức tích lũy hoặc tạm giãn trong một khoảng thời gian trước khi tiếp tục kế hoạch.

Vì vậy, với những mục tiêu tích lũy ngắn hạn cho đến những kế hoạch dài hơi 5 hay 10 năm, điều quan trọng không chỉ nằm ở số tiền khi bắt đầu tích lũy, mà còn là khả năng tích lũy lâu dài, đều đặn nhưng đủ linh hoạt để theo được đến cùng. Đây chính là kỷ luật tài chính.

Kỷ luật tài chính tốt giúp biến những kế hoạch tưởng như còn xa trở nên gần tầm với hơn

Không chỉ tích lũy, cần một kế hoạch toàn vẹn cho tương lai

Không chỉ bàn tới kỷ luật tài chính, một tương lai an tâm về tài chính cũng cần được tính đến những nhu cầu về sự ổn định, khả năng gia tăng giá trị theo thời gian, và ngân sách dành cho chăm sóc sức khỏe.

Bởi từ việc học của con đến cuộc sống sau tuổi nghỉ hưu đều là những mục tiêu được tính bằng nhiều năm. Việc chia mục tiêu thành những bước nhỏ và duy trì thực hiện có thể giúp những kế hoạch tưởng như còn xa trở nên cụ thể hơn.

Ở tuổi 40, vì thế, câu hỏi có lẽ không cần là “Tôi đã có đủ tiền cho tương lai chưa?”, mà thực tế hơn: “Tôi đã bắt đầu dành một phần thu nhập hôm nay cho những điều mình muốn có trong tương lai hay chưa?”

Ngưỡng tuổi 40 vì thế không phải lúc để lo về tuổi già, mà là thời điểm đủ vừa để biến những dự định cho tương lai thành một kế hoạch tài chính cụ thể – và đủ kỷ luật để bắt đầu từ hôm nay.