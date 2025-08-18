Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Thầy giáo vẽ tranh Chủ tịch Hồ Chí Minh trên bảng phấn

Cộng đồng trẻ

Thầy giáo vẽ tranh Chủ tịch Hồ Chí Minh trên bảng phấn

Thầy Nguyễn Trí Hạnh đến từ Nghệ An đã vẽ Chủ tịch Hồ Chí Minh và các chiến sĩ cách mạng bằng phấn trên nền bảng xanh.

Thiên Anh
Hướng đến kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, thầy giáo Nguyễn Trí Hạnh ở Nghệ An đã dùng phấn vẽ nên nhiều bức tranh đẹp mắt về Chủ tịch Hồ Chí Minh và các chiến sĩ cách mạng.
Hướng đến kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, thầy giáo Nguyễn Trí Hạnh ở Nghệ An đã dùng phấn vẽ nên nhiều bức tranh đẹp mắt về Chủ tịch Hồ Chí Minh và các chiến sĩ cách mạng.
Từ đầu tháng 8 đến nay, những bức tranh sống động vẽ bằng phấn đã lần lượt được thầy giáo Nguyễn Trí Hạnh chia sẻ trên mạng xã hội. Những tác phẩm được thầy Hạnh vẽ trong 5 tháng qua, trên bảng ở trường, sau đó chụp ảnh và quay lại quá trình thực hiện.
Từ đầu tháng 8 đến nay, những bức tranh sống động vẽ bằng phấn đã lần lượt được thầy giáo Nguyễn Trí Hạnh chia sẻ trên mạng xã hội. Những tác phẩm được thầy Hạnh vẽ trong 5 tháng qua, trên bảng ở trường, sau đó chụp ảnh và quay lại quá trình thực hiện.
Chia sẻ trên VietNamNet, thầy Hạnh cho hay, tính đến thời điểm này, sau hơn 5 tháng thực hiện, thầy đã hoàn thành khoảng 5 tác phẩm vẽ phấn màu, mỗi tác phẩm là một câu chuyện khác nhau nhưng xoay quanh chủ đề kỷ niệm 80 năm Quốc khánh.
Chia sẻ trên VietNamNet, thầy Hạnh cho hay, tính đến thời điểm này, sau hơn 5 tháng thực hiện, thầy đã hoàn thành khoảng 5 tác phẩm vẽ phấn màu, mỗi tác phẩm là một câu chuyện khác nhau nhưng xoay quanh chủ đề kỷ niệm 80 năm Quốc khánh.
Bằng đôi tay tài hoa và trái tim nhiệt huyết, thầy Hạnh dành công sức, thời gian và tâm huyết của mình để hòa cùng không khí hướng tới ngày trọng đại của đất nước.
Bằng đôi tay tài hoa và trái tim nhiệt huyết, thầy Hạnh dành công sức, thời gian và tâm huyết của mình để hòa cùng không khí hướng tới ngày trọng đại của đất nước.
Bức tranh gần nhất được thầy Hạnh thực hiện có tên ‘80 năm - Yêu lắm Việt Nam nước tôi’, thầy giáo hoàn thành sau 2 buổi.
Bức tranh gần nhất được thầy Hạnh thực hiện có tên ‘80 năm - Yêu lắm Việt Nam nước tôi’, thầy giáo hoàn thành sau 2 buổi.
Nói tiếp với Vietnamnet, Thầy Hạnh cho hay, thực hiện các bức tranh tái hiện lịch sử này không chỉ nhằm hướng tới dịp kỷ niệm ngày lễ trọng đại của đất nước mà qua đó còn muốn giáo dục cho học sinh biết thêm về lịch sử, sự chiến đấu và hy sinh của các thế hệ đi trước để có được đất nước ngày hôm nay.
Nói tiếp với Vietnamnet, Thầy Hạnh cho hay, thực hiện các bức tranh tái hiện lịch sử này không chỉ nhằm hướng tới dịp kỷ niệm ngày lễ trọng đại của đất nước mà qua đó còn muốn giáo dục cho học sinh biết thêm về lịch sử, sự chiến đấu và hy sinh của các thế hệ đi trước để có được đất nước ngày hôm nay.
Trước đó, thầy Hạnh cũng có nhiều tác phẩm ấn tượng khác. Thầy thường chọn vẽ chủ đề lịch sử, các chiến sĩ cách mạng, hình ảnh hào hùng của đất nước. Ngoài ra, thầy giáo cũng khắc họa vẻ đẹp cảnh sắc quê hương, thiên nhiên để tạo sự gần gũi với học sinh.
Trước đó, thầy Hạnh cũng có nhiều tác phẩm ấn tượng khác. Thầy thường chọn vẽ chủ đề lịch sử, các chiến sĩ cách mạng, hình ảnh hào hùng của đất nước. Ngoài ra, thầy giáo cũng khắc họa vẻ đẹp cảnh sắc quê hương, thiên nhiên để tạo sự gần gũi với học sinh.
Điều thầy Hạnh vui nhất là bức tranh sau hoàn thiện đã nhận được nhiều lời khen ngợi và sự thích thú từ học sinh. Nhiều học sinh cho biết, các em thấy kiến thức lịch sử, văn học trở nên gần gũi hơn, qua đó hiểu bài và ghi nhớ lâu hơn.
Điều thầy Hạnh vui nhất là bức tranh sau hoàn thiện đã nhận được nhiều lời khen ngợi và sự thích thú từ học sinh. Nhiều học sinh cho biết, các em thấy kiến thức lịch sử, văn học trở nên gần gũi hơn, qua đó hiểu bài và ghi nhớ lâu hơn.
Thầy Nguyễn Trí Hạnh hiện là giáo viên Mỹ thuật của Trường Phổ thông Hermann Gmeiner Vinh, tỉnh Nghệ An.
Thầy Nguyễn Trí Hạnh hiện là giáo viên Mỹ thuật của Trường Phổ thông Hermann Gmeiner Vinh, tỉnh Nghệ An.
Ngoài những bức tranh trên, thầy Hạnh từng vẽ khoảng 500 tác phẩm khác về các câu chuyện, sự kiện, theo dòng chảy thời sự. Ảnh sử dụng trong bài: Facebook nhân vật.
Ngoài những bức tranh trên, thầy Hạnh từng vẽ khoảng 500 tác phẩm khác về các câu chuyện, sự kiện, theo dòng chảy thời sự. Ảnh sử dụng trong bài: Facebook nhân vật.
Thiên Anh
#Chủ tịch Hồ Chí Minh #vẽ tranh bằng phấn #thầy giáo Nghệ An #bảng xanh #chân dung Hồ Chí Minh #tranh nghệ thuật

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT