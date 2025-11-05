Thảo nguyên Bùi Hui - 'Đà Lạt thu nhỏ giữa miền Trung'

Giữa nắng gió miền Trung, Vĩnh Hy vẫn giữ trọn nét nguyên sơ cùng 7 điểm trải nghiệm độc đáo khiến du khách say lòng ngay lần đầu ghé.
Kho lúa Măng Đen điểm check-in mới giữa đại ngàn Kon Tum, nơi du khách trải nghiệm văn hóa Xơ Đăng và khung cảnh yên bình, mộc mạc.
Ẩn mình giữa núi rừng Sơn La, Phu Sa Phìn mê hoặc du khách với rừng rêu cổ thụ huyền ảo, nơi từng bước chân đều như lạc vào chốn mộng giữa đại ngàn Tây Bắc.
Mùa thu Bắc Kinh khoác lên thủ đô Trung Quốc chiếc áo vàng rực rỡ của lá ngân hạnh, khiến nơi đây trở thành điểm hẹn lãng mạn và quyến rũ bậc nhất châu Á.
Ẩn mình giữa núi rừng La Dạ (Lâm Đồng), hồ Hàm Thuận được ví như “Vịnh Hạ Long thu nhỏ”, mê hoặc du khách bởi cảnh sắc hoang sơ, yên bình và trù phú.
Không chỉ có Pad Thái hay Tom Yum cay nồng, ẩm thực Thái Lan còn khiến du khách “toát mồ hôi” với 4 món đặc sản kỳ dị, nhìn thôi đã muốn… quay xe.
Giữa núi rừng Tây Bắc, Yên Bái níu chân du khách bằng hương vị dân dã mà độc đáo từ bánh chưng đen, xôi ngũ sắc đến rêu suối nướng và chè Shan tuyết thơm ngát.
Lao Bảo, vùng biên giới Quảng Trị, không chỉ hấp dẫn bởi cảnh sắc mà còn là điểm đến ẩm thực Lào với Xụm, Nếp Lào, Lẩu Xìn Đạt… mỗi món đều đậm đà, khó quên.
Trekking Voi Mẹp – Pa Thiên ở Quảng Trị đưa du khách băng rừng nguyên sinh, vượt dốc cao, chạm mây ngàn và thưởng ngoạn cảnh quan hoang sơ hùng vĩ.
Tháng 11 là thời điểm lý tưởng để du lịch nước ngoài, khi Chiang Mai lung linh đèn trời, Nhật Bản rực rỡ lá đỏ và Dubai bước vào mùa đẹp nhất trong năm.
Từ 10h ngày 3/11, Huế tạm dừng đón khách tại toàn bộ các điểm di tích do mưa lũ lớn gây ngập diện rộng, đảm bảo an toàn cho du khách và di sản.
Tháng 11, khi miền Bắc chớm lạnh, khắp Việt Nam bước vào mùa đẹp nhất năm với cỏ lau Bình Liêu, dã quỳ Ba Vì, biển mây Ky Quan San và biển êm Phú Quốc.
Mỗi độ thu về, giữa sắc núi rừng Cao Bằng, hương xôi trám đen dẻo thơm lan tỏa khắp chợ quê, níu chân du khách bằng vị bùi béo đặc trưng của mùa trám chín.
Giữa đại ngàn Tây Bắc, Tà Xùa mùa mây trắng mờ ảo trở thành điểm đến lý tưởng để du khách nhâm nhi cà phê, ngắm hoàng hôn và chạm vào “thiên đường mây”.
Khi mùa mưa đã qua và những cơn gió se lạnh đầu đông bắt đầu len lỏi, cao nguyên Đà Lạt khoác lên mình tấm áo vàng rực rỡ của mùa hoa dã quỳ.
Mùa thu trên cao nguyên Mộc Châu, sương mờ bảng lảng, vườn hồng, cam ly chín rộ và đồi cỏ hồng trải dài, mang đến hành trình bình yên cho du khách.
Hòn đảo ngọc của Việt Nam gây ấn tượng mạnh trên bản đồ du lịch quốc tế nhờ vẻ đẹp tự nhiên nguyên sơ, hạ tầng hiện đại và định hướng phát triển bền vững.
Chỉ cách Hà Nội 60 km, Ba Vì mùa thu rực vàng lá, sương mờ và không gian yên bình, lý tưởng cho chuyến đi ngắn ngày thư giãn cuối tuần.
Mùa nước nổi về, miền Tây khoác lên mình vẻ đẹp mênh mang của phù sa, bông điên điển vàng rực và những chuyến xuồng ba lá len trôi giữa rừng tràm xanh ngát.
Được vinh danh “Làng du lịch tốt nhất thế giới" năm 2024, làng rau Trà Quế (Đà Nẵng) níu chân du khách bằng cảnh sắc xanh mướt, trải nghiệm làm nông dân thú vị.