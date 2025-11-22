Hà Nội

Kho tri thức

Thành phố bí ẩn thế kỷ 16 lộ diện dưới lòng Gothenburg

Các nhà khảo cổ bất ngờ phát hiện dấu tích một thành phố bị lãng quên từ thế kỷ 16 ngay bên dưới Gothenburg, mở ra nhiều bí ẩn lịch sử đầy cuốn hút.

Thiên Đăng (Theo archaeologymag)
Khi tiến hành khai quật tại quận Gamlestaden, thành phố Gothenburg hiện đại của Thụy Điển, các chuyên gia đến từ Công Ty Tư Vấn Khảo Cổ Học Hàng Đầu Thụy Điển Arkeologerna đã có một khám phá phi thường. Ảnh: @Arkeologerna.
Đó là tàn tích của thành phố cổ tên là Nya Lödöse có niên đại thuộc thế kỷ 14-16 Sau Công nguyên, nằm ẩn dưới thành phố Gothenburg hiện đại. Ảnh: @Arkeologerna.
Theo các chuyên gia khảo cổ, thành phố Nya Lödöse từng tọa lạc tại địa điểm này trước khi thành phố Gothenburg hiện đại được thành lập. Ảnh: @Arkeologerna.
Trong cuộc khai quật mới nhất, các chuyên gia đã tìm thấy bằng chứng về tàn tích các công sự, tòa nhà và khu đất canh tác từ cuối những năm 1.400 cho đến khi Nya Lödöse bị bỏ hoang vào năm 1.624 Sau Công Nguyên. Ảnh: @Arkeologerna.
Một bức tường đất và hào nước được xây dựng dọc theo ranh giới phía nam, phân định vành đai phòng thủ cho Nya Lödöse cũng được khai quật. Ảnh: @Arkeologerna.
Tại nơi con phố chính của thành phố cắt qua ranh giới này, tàn tích một cổng đá cũng đã được tìm thấy. Ảnh: @Arkeologerna.
Ngoài ra, các chuyên gia còn tìm thấy tàn tích của móng gỗ, hàng rào, cùng tàn tích hệ thống gia cố xung quanh cổng. Ảnh: @Arkeologerna.
Bên trong thành lũy, các nhà khảo cổ còn phát hiện tàn tích những ngôi nhà nông thôn giản dị và những mảnh đất canh tác được quy hoạch bài bản. Ảnh: @Arkeologerna.
Các hiện vật như đồ gốm, tiền xu, thủy tinh và công cụ lao động được khai quật, chúng minh họa cho thói quen sinh hoạt hàng ngày và hoạt động thương mại địa phương, trong khi các vật dụng tôn giáo hé lộ phần nào tín ngưỡng của cộng đồng cổ xưa. Ảnh: @Arkeologerna.
