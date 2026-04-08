Thành lập #Trường Văn hóa #CAND Tây Nguyên #quy mô #1.500 học sinh

Ngày 8/4, Công an tỉnh Đắk Lắk tổ chức Hội nghị quán triệt chủ trương của Bộ Công an về việc thành lập Trường Văn hóa Công an nhân dân (CAND) Tây Nguyên.

Theo chủ trương của Bộ Công an, Trường Văn hóa CAND Tây Nguyên là đơn vị trực thuộc Công an tỉnh Đắk Lắk, đặt tại tổ dân phố 7 (phường Tân Lập, tỉnh Đắk Lắk).

Trường có quy mô đào tạo từ 1.000 - 1.500 học sinh, bao gồm các cấp từ tiểu học đến trung học phổ thông, trung học nghề và giáo dục đặc biệt.

Trong năm học 2026-2027, trường dự kiến tuyển khoảng 1.000 học sinh. Địa bàn tuyển sinh gồm các tỉnh: Lâm Đồng, Đắk Lắk, Quảng Ngãi, Gia Lai.

Đối tượng tuyển sinh là các em có hoàn cảnh khó khăn, thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo.

Trong đó, tập trung vào nhóm trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt như không có gia đình; không có cha hoặc mẹ hoặc không có cả cha và mẹ; không nơi nương tựa; có cha mẹ nhưng không được nuôi dưỡng hoặc không có khả năng nuôi dưỡng; có hoàn cảnh khó khăn.

Bộ Công an giao Công an tỉnh Đắk Lắk khẩn trương phối hợp với các đơn vị liên quan để sớm triển khai thành lập trường, tổ chức tuyển sinh và khai giảng vào năm học mới 2026-2027.