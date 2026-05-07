Chuyên gia phòng không Ukraine gặp bậc thầy Iran và cái kết

Quân sự - Thế giới

Chiến dịch phòng không Trung Đông của chuyên gia người Ukraine phản tác dụng, dẫn đến việc họ bị trục xuất khỏi UAE và khiến Mỹ tức giận.

Tiến Minh (T/h)
Cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine kéo dài hơn 4 năm, đã góp phần đào tạo nên một thế hệ trắc thủ phòng không có kinh nghiệm thực chiến hàng đầu thế giới. Nhưng có ai ngờ được rằng, các trắc thủ phòng không người Ukraine, tự xưng là “chuyên gia” trong lĩnh vực chống UAV, lại để gây ra thiệt hại nghiêm trọng ở Trung Đông lần này.
“Sự cố không mong muốn" trên xảy ra ở các Tiểu Vương quốc Arab Thống nhất (UAE), không chỉ khiến Ukraine mất uy tín trên trường quốc tế, mà còn làm Nhà Trắng vô cùng tức giận; thậm chí gây ra một "cơn địa chấn" ngoại giao. Vậy những bí mật nào ẩn giấu đằng sau “sự cố” này?
Câu chuyện bắt đầu vào tháng 3 năm nay, khi cuộc xung đột giữa Mỹ và Iran leo thang. Vào thời điểm đó, để chứng minh giá trị của mình với Mỹ và để đảm bảo một số viện trợ quân sự bổ sung, Tổng thống Zelensky tự tin đảm bảo với Washington, rằng bốn năm kinh nghiệm trong chống UAV và tên lửa của Nga, Ukraine đã đạt đẳng cấp “đứng đầu thế giới”.
Chưa hết, Tổng thống Zelensky thậm chí còn đề xuất cử một nhóm chuyên gia tình nguyện, đến giúp các quốc gia vùng Vịnh xây dựng mạng lưới phòng thủ của họ. Mỹ cho rằng đó là một ý tưởng hay, vì nó sẽ giúp các đồng minh của họ tránh được mối đe dọa từ tên lửa và UAV của Iran; đồng thời tạo cơ hội cho Ukraine thể hiện sức mạnh của mình.
Với sự hỗ trợ và ủng hộ của Mỹ, một nhóm chuyên gia phòng không Ukraine được lựa chọn kỹ lưỡng, đã được đưa đến Trung Đông bằng đường hàng không, để giúp việc phòng thủ năm cơ sở cực kỳ quan trọng ở UAE.
Vào thời điểm đó, các chuyên gia Ukraine tràn đầy tự tin. Trong mắt họ, việc đối phó với những máy bay không người lái Trung Đông này, giống như một người chơi game ở cấp độ cao nhất, nhưng quay trở lại điểm xuất phát - một trường hợp áp đảo hoàn toàn.
Tuy nhiên, thực tế chiến trường Trung Đông đã sớm giáng cho những "chuyên gia" này một “cú tát nảy lửa”, khi các chuyên gia “đẳng cấp thế giới” gặp "bậc thầy của các bậc thầy". Họ đã “quên” một điểm quan trọng: Iran là một cường quốc rất giỏi trong lĩnh vực máy bay không người lái.
Sau khi trận chiến bắt đầu, nhóm chuyên gia Ukraine hoàn toàn sững sờ. Điều mà họ cho là một trận chiến phòng thủ đơn giản, đã biến thành một "bãi phá hủy quy mô lớn". Năm cơ sở trọng yếu được Mỹ giao phó cho họ đều bị bỏ ngỏ, rơi vào im lặng sau các cuộc tấn công bằng UAV của Iran.
Những gì xảy ra tiếp theo thậm chí còn kinh khủng hơn. Nhận thấy mình không thể chống đỡ được, những chuyên gia này có lẽ rất muốn tạo dựng tên tuổi cho bản thân, hoặc có thể họ đã hơi "quá phấn khích" trước áp lực của chiến trường Nga-Ukraine trong bốn năm qua.
Thay vì suy ngẫm về chiến lược phòng thủ của mình, họ lại mạnh dạn vận dụng "sáng kiến ​​chủ quan" để đạt điểm cao, quyết định chuyển từ phòng thủ sang tấn công. Kết quả là, các tên lửa đã được phóng, nhưng mục tiêu của chúng đã không thể đánh chặn được mục tiêu.
Thậm chí những tên lửa này đã tránh được UAV và tên lửa của Iran, mà thay vào đó, bắn trúng chính xác hai tòa nhà chọc trời ở UAE, khiến lãnh đạo UAE đã vô cùng phẫn nộ sau vụ việc này. Điều khiến UAE lo ngại hơn nữa là sau khi phát hiện sự can thiệp của Ukraine, Iran đã trực tiếp nhắm mục tiêu vào khu vực trú ẩn của các chuyên gia Ukraine.
Một số nguồn tin cho rằng, người Nga đã cung cấp thông tin tình báo, giúp Iran tấn công chính xác kho chứa UAV của UAE, thậm chí còn khiến 21 chuyên gia người Ukraine “ở lại vĩnh viễn”. Quân đội UAE lập tức ra lệnh cho các “chuyên gia hàng đầu thế giới” rời khỏi UAE ngay lập tức, với giọng điệu vô cùng gay gắt.
Mặc dù các quan chức Ukraine kịch liệt phủ nhận, gọi đó là "tin giả", nhưng sự im lặng và thái độ thờ ơ sau đó của UAE đã nói lên nhiều điều. Theo trang tin CNN của Mỹ, việc các chuyên gia phòng không Ukraine ở UAE, cũng đã khiến Mỹ mất mặt trước các đồng minh của mình ở Trung Đông.
