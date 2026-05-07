Hình ảnh sơ chế thịt ngoài trời trên phố Hà Nội gây lo ngại về an toàn thực phẩm

Cảnh sơ chế thực phẩm tại một số hàng bán xương, thịt bò trên phố Nguyễn Thiện Thuật (Hà Nội) khiến nhiều người lo ngại về an toàn thực phẩm.

Theo Tiến Dũng/ Vietnamnet

Từ khoảng 2h hằng ngày, tuyến phố Nguyễn Thiện Thuật (phường Hoàn Kiếm, Hà Nội) trở nên nhộn nhịp khi các hàng bán xương, thịt bò bắt đầu hoạt động.

Xương bò được các tiểu thương chặt trên vỉa hè.

Theo ghi nhận của phóng viên, thịt và xương bò được xử lý ngay trên vỉa hè, các công đoạn sơ chế diễn ra trực tiếp ngoài trời, khiến nhiều người lo ngại về vệ sinh an toàn thực phẩm.

Thịt và xương bò được xử lý trên vỉa hè.

Thịt, xương sau khi chặt được cho vào túi nilon để vận chuyển đến các quán phở, nơi tiếp tục được ninh, nấu.

Anh P.Q.V., một người thường xuyên đi qua khu vực vào rạng sáng, chia sẻ: “Ngày nào tôi cũng thấy cảnh xương bò để tràn vỉa hè, lòng đường, thậm chí gần miệng cống. Tôi kể nhiều người còn không tin, đến khi xem hình ảnh mới giật mình”.

Tương tự, anh L.V.T. (40 tuổi, cư dân khu vực) cho biết: “Sáng nào đi tập thể dục tôi cũng chứng kiến cảnh xương bò vương vãi khắp nơi. Sau đó, họ gom lại, cho vào túi nilon rồi chuyển đến các quán phở".

Xương bò để tràn xuống lòng đường.

Trước phản ánh của người dân, lãnh đạo UBND phường Hoàn Kiếm cho biết đang tiến hành kiểm tra, xử lý. Nếu phát hiện tình trạng kinh doanh thịt, xương bò không đảm bảo vệ sinh, chính quyền sẽ xử lý theo quy định.

#Hà Nội #Chợ xương bò #giữa đêm ở Hà Nội #Nhộn nhịp nhưng tiềm ẩn nỗi lo #nước phở

Xã hội

Kiểm tra đột xuất, phát hiện gần 6 tấn thực phẩm không rõ nguồn gốc ở Thanh Hóa

Kiểm tra đột xuất hai kho lạnh, lực lượng chức năng phát hiện gần 6 tấn xương, đuôi, chân trâu bò bốc mùi, không rõ nguồn gốc, chuẩn bị bán ra thị trường.

Ngày 27/2, thông tin từ Phòng Cảnh sát kinh tế (Công an tỉnh Thanh Hóa) cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm và Đội Quản lý thị trường số 9 kiểm tra đột xuất hai kho lạnh đồng thời là cơ sở thu mua, chế biến xương, đuôi, chân trâu, bò trên địa bàn.

Lực lượng chức năng kiểm tra 2 kho lạnh và cũng là cơ sở chế biến xương, chân, đuôi và gân trâu bò ở xã Thọ Long và Hoàng Giang (Thanh Hoá).
Phát hiện hơn 3 tấn xương bò không rõ nguồn gốc ở Hà Nội

Lực lượng chức năng phát hiện một cơ sở kinh doanh đang buôn bán 3.500 kg xương bò không rõ nguồn gốc, không có hóa đơn chứng từ.

Đội Quản lý thị trường số 9 - Chi cục Quản lý thị trường thành phố Hà Nội vừa kiểm tra, thu giữ 3.500kg xương bò không rõ nguồn gốc, xuất xứ tại xã Vĩnh Thanh. Theo đó, ngày 10/9, Đội Quản lý thị trường số 9 phối hợp Công an xã Vĩnh Thanh tiến hành kiểm tra cơ sở kinh doanh tại xóm 3, thôn Cổ Điển, xã Vĩnh Thanh, do bà N.T.D làm chủ.

Xương bò không rõ nguồn gốc.
Thời tiết hôm nay (6/5): Nam Quảng Trị đến Nam Bộ có nơi mưa to

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia ngày 6.5, Hà Nội và các tỉnh Bắc Bộ trời nắng vào ban ngày, chiều tối xuất hiện mưa dông. Trong khi đó, khu vực từ Nam Quảng Trị đến Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ một số nơi mưa to đến rất to với lượng mưa vượt 70 mm.

