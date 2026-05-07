Hình ảnh sơ chế thịt ngoài trời trên phố Hà Nội gây lo ngại về an toàn thực phẩm

Cảnh sơ chế thực phẩm tại một số hàng bán xương, thịt bò trên phố Nguyễn Thiện Thuật (Hà Nội) khiến nhiều người lo ngại về an toàn thực phẩm.

Từ khoảng 2h hằng ngày, tuyến phố Nguyễn Thiện Thuật (phường Hoàn Kiếm, Hà Nội) trở nên nhộn nhịp khi các hàng bán xương, thịt bò bắt đầu hoạt động.

Xương bò được các tiểu thương chặt trên vỉa hè.

Theo ghi nhận của phóng viên, thịt và xương bò được xử lý ngay trên vỉa hè, các công đoạn sơ chế diễn ra trực tiếp ngoài trời, khiến nhiều người lo ngại về vệ sinh an toàn thực phẩm.

Thịt và xương bò được xử lý trên vỉa hè.

Thịt, xương sau khi chặt được cho vào túi nilon để vận chuyển đến các quán phở, nơi tiếp tục được ninh, nấu.

Anh P.Q.V., một người thường xuyên đi qua khu vực vào rạng sáng, chia sẻ: “Ngày nào tôi cũng thấy cảnh xương bò để tràn vỉa hè, lòng đường, thậm chí gần miệng cống. Tôi kể nhiều người còn không tin, đến khi xem hình ảnh mới giật mình”.

Tương tự, anh L.V.T. (40 tuổi, cư dân khu vực) cho biết: “Sáng nào đi tập thể dục tôi cũng chứng kiến cảnh xương bò vương vãi khắp nơi. Sau đó, họ gom lại, cho vào túi nilon rồi chuyển đến các quán phở".

Xương bò để tràn xuống lòng đường.

Trước phản ánh của người dân, lãnh đạo UBND phường Hoàn Kiếm cho biết đang tiến hành kiểm tra, xử lý. Nếu phát hiện tình trạng kinh doanh thịt, xương bò không đảm bảo vệ sinh, chính quyền sẽ xử lý theo quy định.