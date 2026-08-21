Thành Hưng Phúc trúng gói thầu 12,5 tỷ tại xã Phú Lâm, tiết kiệm 0,18%

Mới đây, Phòng Kinh tế xã Phú Lâm (TP Đồng Nai) vừa hoàn tất quá trình lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 08 (xây lắp): Nâng cấp đường Be 138 (bao gồm chi phí đảm bảo an toàn giao thông), thuộc dự án Nâng cấp đường Be 138 (số thông báo mời thầu IB2600396064). Gói thầu được tổ chức theo hình thức đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng, phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ.
Theo Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu số 201/QĐ-PKT ký ngày 12/08/2026, Công ty TNHH Thành Hưng Phúc là đơn vị trúng thầu với giá 12.503.961.242 đồng. So với giá gói thầu được duyệt là 12.526.748.863 đồng (theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được phê duyệt tại Quyết định số 151/QĐ-PKT ngày 17/07/2026 do Phó Trưởng phòng Kinh tế xã Phú Lâm - Trần Thị Thanh Hải ký và Quyết định phê duyệt E-HSMT số 168/QĐ-PKT ngày 24/07/2026 do Phó Trưởng phòng Kinh tế xã Phú Lâm ký), mức chênh lệch sau đấu thầu khoảng 22.787.621 đồng, tương ứng 0,18%.
Báo cáo đánh giá E-HSDT số 1008/2026/BCĐG-TA ngày 10/08/2026 do Tổ chuyên gia thuộc Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Phát triển Xây dựng Trường An thực hiện cho thấy, mặc dù gói thầu được thông báo mời thầu rộng rãi, thời điểm đóng thầu ngày 03/08/2026 ghi nhận Công ty TNHH Thành Hưng Phúc nộp hồ sơ dự thầu.
Năng lực nhà thầu
Theo dữ liệu từ Mạng đấu thầu quốc gia, Công ty TNHH Thành Hưng Phúc có mã số thuế 3600659671, thành lập ngày 07/11/2011, địa chỉ trụ sở đặt tại 2/1, Ấp 2, Quốc Lộ 20, Xã Định Quán, TP Đồng Nai.
Đến tháng 08/2026, doanh nghiệp này đã tham gia tổng cộng 117 gói thầu trên phạm vi cả nước, trong đó trúng 93 gói, trượt 16 gói, 2 gói chưa có kết quả và 6 gói bị hủy. Tổng giá trị các gói thầu đã trúng (bao gồm cả liên danh và độc lập) đạt xấp xỉ 2.315.609.507.247 đồng. Trong đó, tổng giá trị trúng thầu với vai trò độc lập đạt khoảng 1.055.432.175.492 đồng và vai trò liên danh đạt khoảng 1.260.177.331.755 đồng.
Phân tích dữ liệu đấu thầu cho thấy, Công ty TNHH Thành Hưng Phúc đã tham gia và trúng thầu tại TP Đồng Nai với 60 gói thầu tham gia, trúng 42 gói.
Góc nhìn chuyên gia về hiệu quả sử dụng nguồn vốn đầu tư công
Nhìn nhận dưới góc độ pháp lý và quản lý kinh tế, theo Luật sư Nguyễn Văn Lập (Đoàn Luật sư TP HCM), việc đấu thầu rộng rãi qua mạng nhằm mở rộng cơ hội tham gia cho nhiều nhà thầu, qua đó tăng tính cạnh tranh và tối ưu hóa chi phí cho ngân sách nhà nước. Khi gói thầu quy mô hơn 12,5 tỷ đồng áp dụng đấu thầu rộng rãi nhưng chỉ có một nhà thầu tham dự và trúng thầu với tỷ lệ tiết kiệm khoảng 0,18%, các cơ quan chuyên môn cần rà soát lại quá trình lập, thẩm định hồ sơ mời thầu để bảo đảm không xuất hiện các tiêu chí kỹ thuật gây hạn chế sự tham gia của các nhà thầu tiềm năng.
Đồng quan điểm, theo chuyên gia kinh tế Nguyễn Quốc Vũ, công tác đấu thầu đầu tư công đòi hỏi tuân thủ nghiêm túc tinh thần Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 03/04/2026 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường, nâng cao hiệu lực, hiệu quả và trách nhiệm trong công tác đấu thầu, cũng như hướng dẫn của Bộ Tài chính tại Công văn 5557/BTC ngày 05/05/2026 về việc thực hiện giải pháp tiết kiệm nguồn vốn đầu tư công.
QUY ĐỊNH VỀ TỶ LỆ TIẾT KIỆM VÀ HIỆU QUẢ KINH TẾ TRONG ĐẤU THẦU
Hiệu quả kinh tế là một trong những mục tiêu cốt lõi của hoạt động đấu thầu, được định nghĩa rõ tại Khoản 8 Điều 4 Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15. Để đạt được mục tiêu này, việc xác định giá gói thầu và kiểm soát giá trúng thầu được quy định chặt chẽ từ khâu lập kế hoạch đến khi thực hiện hợp đồng.
Theo quy định tại Điều 18 Nghị định 214/2025/NĐ-CP, giá gói thầu phải được tính đúng, tính đủ toàn bộ chi phí, kể cả chi phí dự phòng, phí, lệ phí và thuế. Đặc biệt, chủ đầu tư có trách nhiệm cập nhật giá gói thầu trong thời hạn 28 ngày trước ngày mở thầu nếu cần thiết để đảm bảo giá gói thầu sát với giá thị trường, tránh thất thoát ngân sách hoặc gây khó khăn cho nhà thầu. Căn cứ xác định giá gói thầu bao gồm dự toán được duyệt, kết quả lựa chọn nhà thầu của các gói thầu tương tự trong 12 tháng trước đó hoặc các báo giá thị trường (tối thiểu 01 báo giá, khuyến khích nhiều hơn).
Về chỉ số đánh giá, Điểm b Khoản 2 Điều 17 Nghị định 214/2025/NĐ-CP quy định "tỷ lệ tiết kiệm trung bình" là một trong những chỉ tiêu quan trọng để đánh giá năng lực, nguồn lực và kết quả thực hiện công tác đấu thầu của chủ đầu tư trong kế hoạch tổng thể lựa chọn nhà thầu. Đối với hình thức chỉ định thầu, tính hiệu quả kinh tế được siết chặt hơn:
· Tại quy trình chỉ định thầu thông thường, chủ đầu tư phải quy định mức tỷ lệ tiết kiệm của giá đề nghị trúng thầu trong hồ sơ yêu cầu để làm cơ sở cho nhà thầu chuẩn bị hồ sơ đề xuất.
· Tại quy trình chỉ định thầu rút gọn, chủ đầu tư và nhà thầu phải thương thảo về giá để bảo đảm giá đề nghị trúng thầu tiết kiệm, hiệu quả. Riêng với gói thầu xây lắp quy định tại Điểm e Khoản 2 Điều 78, quá trình thương thảo phải đảm bảo tiết kiệm tối thiểu 5% giá gói thầu.
Trong quá trình thực hiện hợp đồng, để duy trì hiệu quả kinh tế, Điểm a Khoản 5 Điều 70 Luật Đấu thầu nhấn mạnh việc sửa đổi hợp đồng về giá, khối lượng không được vượt giá gói thầu đã ghi trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu hoặc dự toán gói thầu được phê duyệt. Việc tuân thủ nghiêm các quy định này không chỉ giúp tối ưu hóa nguồn vốn đầu tư công tại các địa phương mà còn là thước đo trách nhiệm giải trình của người có thẩm quyền trước pháp luật.