Thành Hưng Phúc trúng gói thầu 12,5 tỷ tại xã Phú Lâm, tiết kiệm 0,18%

Công ty TNHH Thành Hưng Phúc vừa trúng gói thầu xây lắp hơn 12,5 tỷ đồng tại xã Phú Lâm, TP Đồng Nai khi là nhà thầu duy nhất dự thầu, tiết kiệm đạt 0,18%.

Mới đây, Phòng Kinh tế xã Phú Lâm (TP Đồng Nai) vừa hoàn tất quá trình lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 08 (xây lắp): Nâng cấp đường Be 138 (bao gồm chi phí đảm bảo an toàn giao thông), thuộc dự án Nâng cấp đường Be 138 (số thông báo mời thầu IB2600396064). Gói thầu được tổ chức theo hình thức đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng, phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ.

Theo Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu số 201/QĐ-PKT ký ngày 12/08/2026, Công ty TNHH Thành Hưng Phúc là đơn vị trúng thầu với giá 12.503.961.242 đồng. So với giá gói thầu được duyệt là 12.526.748.863 đồng (theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được phê duyệt tại Quyết định số 151/QĐ-PKT ngày 17/07/2026 do Phó Trưởng phòng Kinh tế xã Phú Lâm - Trần Thị Thanh Hải ký và Quyết định phê duyệt E-HSMT số 168/QĐ-PKT ngày 24/07/2026 do Phó Trưởng phòng Kinh tế xã Phú Lâm ký), mức chênh lệch sau đấu thầu khoảng 22.787.621 đồng, tương ứng 0,18%.

Báo cáo đánh giá E-HSDT số 1008/2026/BCĐG-TA ngày 10/08/2026 do Tổ chuyên gia thuộc Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Phát triển Xây dựng Trường An thực hiện cho thấy, mặc dù gói thầu được thông báo mời thầu rộng rãi, thời điểm đóng thầu ngày 03/08/2026 ghi nhận Công ty TNHH Thành Hưng Phúc nộp hồ sơ dự thầu.

Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu số 201/QĐ-PKT. (Nguồn MSC)

Năng lực nhà thầu

Theo dữ liệu từ Mạng đấu thầu quốc gia, Công ty TNHH Thành Hưng Phúc có mã số thuế 3600659671, thành lập ngày 07/11/2011, địa chỉ trụ sở đặt tại 2/1, Ấp 2, Quốc Lộ 20, Xã Định Quán, TP Đồng Nai.

Đến tháng 08/2026, doanh nghiệp này đã tham gia tổng cộng 117 gói thầu trên phạm vi cả nước, trong đó trúng 93 gói, trượt 16 gói, 2 gói chưa có kết quả và 6 gói bị hủy. Tổng giá trị các gói thầu đã trúng (bao gồm cả liên danh và độc lập) đạt xấp xỉ 2.315.609.507.247 đồng. Trong đó, tổng giá trị trúng thầu với vai trò độc lập đạt khoảng 1.055.432.175.492 đồng và vai trò liên danh đạt khoảng 1.260.177.331.755 đồng.

Phân tích dữ liệu đấu thầu cho thấy, Công ty TNHH Thành Hưng Phúc đã tham gia và trúng thầu tại TP Đồng Nai với 60 gói thầu tham gia, trúng 42 gói.

Góc nhìn chuyên gia về hiệu quả sử dụng nguồn vốn đầu tư công

Nhìn nhận dưới góc độ pháp lý và quản lý kinh tế, theo Luật sư Nguyễn Văn Lập (Đoàn Luật sư TP HCM), việc đấu thầu rộng rãi qua mạng nhằm mở rộng cơ hội tham gia cho nhiều nhà thầu, qua đó tăng tính cạnh tranh và tối ưu hóa chi phí cho ngân sách nhà nước. Khi gói thầu quy mô hơn 12,5 tỷ đồng áp dụng đấu thầu rộng rãi nhưng chỉ có một nhà thầu tham dự và trúng thầu với tỷ lệ tiết kiệm khoảng 0,18%, các cơ quan chuyên môn cần rà soát lại quá trình lập, thẩm định hồ sơ mời thầu để bảo đảm không xuất hiện các tiêu chí kỹ thuật gây hạn chế sự tham gia của các nhà thầu tiềm năng.

Đồng quan điểm, theo chuyên gia kinh tế Nguyễn Quốc Vũ, công tác đấu thầu đầu tư công đòi hỏi tuân thủ nghiêm túc tinh thần Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 03/04/2026 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường, nâng cao hiệu lực, hiệu quả và trách nhiệm trong công tác đấu thầu, cũng như hướng dẫn của Bộ Tài chính tại Công văn 5557/BTC ngày 05/05/2026 về việc thực hiện giải pháp tiết kiệm nguồn vốn đầu tư công.