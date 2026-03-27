Thanh Hoá chuẩn bị sáp nhập 2 trường Đại học lớn nhất tỉnh

Theo đó, sau khi sáp nhập Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hoá vào Trường Đại học Hồng Đức, viên chức quản lý Nhà trường gồm có Hiệu trưởng (thực hiện việc nhất thể hóa Bí thư Đảng ủy đồng thời là Hiệu trưởng) và các Phó Hiệu trưởng, thuộc thẩm quyền Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, quyết định. Số lượng Phó Hiệu trưởng có thể nhiều hơn so với quy định nhưng trong vòng 5 năm, số cấp phó phải đảm bảo quy định.

Đối với viên chức quản lý của các đơn vị thuộc và trực thuộc, sau khi Đề án được cấp có thẩm quyền phê duyệt, Đảng ủy Trường Đại học Hồng Đức thống nhất quyết nghị thực hiện việc sắp xếp viên chức quản lý các đơn vị thuộc và trực thuộc, dựa trên các nguyên tắc: Mỗi đơn vị có 01 cấp trưởng và các cấp phó. Việc lựa chọn, sắp xếp viên chức quản lý phải căn cứ vào năng lực, sở trường, uy tín, kinh nghiệm công tác và tình hình thực tiễn của đơn vị.

Sau khi sáp nhập, Trường ĐH Hồng Đức có tổng thể 27 đơn vị thuộc và trực thuộc cấp trường (giảm 16 đơn vị đạt tỉ lệ 37,21%); Số lượng viên chức quản lý cấp đơn vị thuộc và trực thuộc là 117 người (dôi dư: 39 người). Trong 5 năm (từ năm 2026 đến năm 2031), Nhà trường có 10 viên chức quản lý nghỉ hưu đúng tuổi theo quy định.

Đối với số lượng viên chức quản lý dôi dư còn lại, Nhà trường xây dựng phương án đánh giá năng lực, mức độ hoàn thành nhiệm vụ, nhu cầu của Nhà trường để xem xét, cân nhắc việc bổ nhiệm lại đối với cán bộ ở từng vị trí, đảm bảo sau 05 năm kể từ ngày Đề án được cấp có thẩm quyền phê duyệt, số lượng viên chức quản lý các đơn vị thuộc và trực thuộc Trường đúng các quy định.

Đối với viên chức không giữ chức vụ quản lý, cơ bản giữ nguyên số lượng biên chế và hợp đồng lao động hiện đang làm việc của 2 trường ở thời điểm sáp nhập, từng bước tinh giản biên chế và hợp đồng theo đề án vị trí việc làm do Trường Đại học Hồng Đức xây dựng sau khi tái cấu trúc

Mốc thời gian xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện; Kiện toàn Ban Giám hiệu và các chức danh lãnh đạo; Kiện toàn các chức danh quản lý cấp phòng, ban, trung tâm, khoa sẽ thực hiện từ tháng 2 - 6/2026.

Theo đánh giá của Đề án, hiện Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa và Trường Đại học Hồng Đức, tỷ lệ giảng viên có trình độ tiến sĩ đối với quy mô đào tạo các ngành chưa đồng đều. Một số ngành đặc thù (nghệ thuật, thể thao, kỹ thuật) vẫn gặp khó khăn trong việc thu hút nhân lực chất lượng cao và chuyên gia đầu ngành. Mặc dù được quan tâm, đầu tư, nâng cấp và trang bị mới nhưng còn thiếu đồng bộ, còn thiếu nhiều trang thiết bị phục vụ đào tạo các ngành đặc thù.

Trường Đại học Hồng Đức được thành lập theo Quyết định số 797/QĐ-TTg ngày 24 tháng 9 năm 1997 của Thủ tướng Chính phủ. Trường được thành lập trên cơ sở sáp nhập ba trường cao đẳng tại Thanh Hóa: Cao đẳng Sư phạm, Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật và Cao đẳng Y tế; là trường đại học đầu tiên trong hệ thống giáo dục đại học được thành lập theo mô hình mới: Đại học công lập, đa ngành, trực thuộc UBND tỉnh Thanh Hóa và chịu sự quản lý Nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa là trường đại học công lập nằm trong hệ thống giáo dục quốc dân, chịu sự quản lý của Uỷ ban nhân dân Tỉnh Thanh Hóa và quản lý chuyên môn của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa tiền thân là Trường Văn hóa Nghệ thuật đào tạo cán bộ nghiệp vụ văn hoá nghệ thuật cho tỉnh Thanh Hóa trở thành một trường đại học đa ngành có nhiệm vụ đào tạo trình độ đại học lĩnh vực văn hóa - nghệ thuật, thể thao và du lịch cho vùng Bắc Trung Bộ và Nam sông Hồng.