Check-in mùa lá đỏ, 5 điểm đến hấp dẫn tại Việt Nam

Du lịch

Check-in mùa lá đỏ, 5 điểm đến hấp dẫn tại Việt Nam

Mỗi độ thu về, sắc phong đỏ rực rỡ khoe sắc trên núi rừng Việt Nam, mang đến cho du khách trải nghiệm lãng mạn và bình yên chẳng kém trời Âu.

Vân Giang
Không cần đi tận Hàn Quốc hay Nhật Bản, ngay tại Việt Nam du khách cũng có thể chiêm ngưỡng sắc lá phong đỏ rực rỡ mỗi độ thu về. Những rừng phong đang chuyển màu không chỉ tạo nên bức tranh thiên nhiên lãng mạn mà còn khiến mùa thu Việt Nam thêm quyến rũ, níu chân du khách. Ảhh MIA
Mỗi khi lá phong chuyển màu, Đà Lạt như khoác thêm chiếc áo mới. Hồ Tuyền Lâm là điểm ngắm phong nổi tiếng nhất, nơi rừng phong cổ thụ soi bóng mặt hồ, tạo khung cảnh nên thơ. Ảnh MIA
Giữa tiết trời se lạnh, du khách còn có thể thưởng thức lẩu gà lá é, bánh căn nóng hổi hay cà phê đặc trưng của phố núi. Ảnh VinWonders
Ở độ cao hơn 3.000m, đỉnh Fansipan cuốn hút bởi rừng phong đỏ rực trải dài trên sườn núi. Nhờ hệ thống cáp treo, việc ngắm lá nay thuận tiện hơn, du khách vừa lướt qua tầng mây vừa chiêm ngưỡng sắc vàng đỏ hòa cùng màu xanh biếc.
Mùa phong thường kéo dài từ cuối tháng 10 đến đầu tháng 12, kết hợp cùng trải nghiệm văn hóa và ẩm thực Sapa. Ảnh luhanhvietnam
Ngay ngoại ô Hà Nội, Vườn quốc gia Ba Vì cũng có rừng phong đỏ rực vào cuối tháng 11 – đầu tháng 12. Ảnh Du lich Ba Vì
Những cây phong xen giữa rừng thông, quanh nhà thờ đổ và đền Thượng, tạo nên khung cảnh vừa hoang sơ vừa lãng mạn. Đây cũng là điểm trekking, cắm trại lý tưởng cho chuyến đi cuối tuần. Ảnh Du lịch Ba Vì
Cách thủ đô khoảng 80km, Tam Đảo là điểm dừng chân lý tưởng cho chuyến đi ngắn ngày. Vào thu, khu vực chùa Địa Ngục nổi bật với hàng phong đỏ cam, đặc biệt cây phong lớn ngay lối vào thường thu hút nhiều du khách check-in. Ngoài ra, nơi đây còn hấp dẫn bởi thác Bạc, nhà thờ đá, cổng Trời và các món đặc sản như ngọn su su, gà đồi. Ảnh DatViettour
Không chỉ nổi tiếng với hành hương, Yên Tử còn trở nên cuốn hút khi mùa phong về. Từ cáp treo lên chùa Đồng, du khách có thể phóng tầm mắt chiêm ngưỡng cả cánh rừng phong vàng đỏ trải dài trên sườn núi. Đây cũng là dịp để kết hợp tham quan các chùa cổ và tìm hiểu Phật giáo Trúc Lâm. Ảnh Báo Công Lý
Vân Giang
Vân Giang
