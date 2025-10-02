Hà Nội

Thần Tài gõ cửa, 3 con giáp sau Trung thu giàu sang bất ngờ

Giải mã

Thần Tài gõ cửa, 3 con giáp sau Trung thu giàu sang bất ngờ

Sau đêm Trung thu, Thần Tài ưu ái 3 con giáp, quét sạch vận xui, mở ra thời kỳ phú quý, giàu sang, tiền bạc liên tiếp đổ về như nước.

Tuổi Dần – Bản lĩnh tiên phong, Trung thu khởi động vận quý nhân: Người tuổi Dần vốn mạnh mẽ, quyết đoán, nhạy bén với cơ hội kinh doanh. Nhưng suốt nửa năm qua, nhiều dự định của bạn dường như “dậm chân tại chỗ”: dự án bị đình trệ, đầu tư thua lỗ, khởi nghiệp còn nhiều lo ngại.
Sau Trung thu này, vận quý nhân của tuổi Dần bật sáng, mở ra cơ hội từ những hợp tác phía Tây Nam hay trong các ngành như ẩm thực, giáo dục.
Một khách hàng cũ có thể bất ngờ quay lại đặt đơn lớn, hoặc một người bạn trong ngành giới thiệu bạn vào dự án tiềm năng. Nắm chắc cơ hội, bản lĩnh cộng với thời điểm chính là chìa khóa để tuổi Dần bứt phá tài lộc.
Lời khuyên: Từ 18 – 22/9, nên tích cực mở rộng quan hệ, nhất là ở khu vực Tây Nam. Mặc màu đỏ sẽ càng dễ gặp quý nhân.
Tuổi Tỵ – Trí tuệ khai vận, tiền tài theo bước thành công: Tuổi Tỵ vốn trầm tĩnh, thông minh, nhìn xa trông rộng. Song, thời gian qua bạn dễ rơi vào cảnh “tài giỏi mà chưa gặp thời”: ý tưởng bị phớt lờ, đầu tư lỡ nhịp, muốn thay đổi lại ngại rủi ro.
Sau Trung thu này chính là lúc tuổi Tỵ “biến trí tuệ thành của cải”. Bạn có cơ hội được cấp trên trọng dụng, thăng chức tăng lương; hoặc các khoản đầu tư, tích lũy bắt đầu sinh lời.
Ngoài ra, quý nhân bất ngờ xuất hiện, có thể từ bạn học cũ, đồng nghiệp cũ hay đối tác từng quen, giúp bạn bước vào lĩnh vực mới với thu nhập cao.
Lời khuyên: Trung thu hãy mặc trang phục màu trắng hoặc vàng, bày đồ kim loại ở hướng Tây Bắc để hút thêm tài khí. Hãy quyết đoán khi ký kết hợp đồng, vì đây là giai đoạn vàng trong năm.
Tuổi Mùi – Chân thành được hồi báo, nhân duyên hóa tài lộc: Người tuổi Mùi vốn hiền hòa, sống tình nghĩa, luôn biết nghĩ cho người khác. Thế nhưng, nhiều tháng qua bạn dễ cảm thấy “cho đi mà chẳng được đáp lại”: giúp đồng nghiệp không được ghi nhận, chăm sóc khách hàng vẫn bị từ chối, muốn làm thêm lại thiếu nguồn lực.
Dịp Trung thu, ánh trăng giúp tuổi Mùi biến tình cảm thành tài lộc. Những người từng được bạn giúp đỡ, bạn bè, họ hàng hay thậm chí là khách quen sẽ trở thành quý nhân đưa cơ hội tới. Đó có thể là một hợp đồng bất ngờ, một công việc phụ ổn định hoặc một mối hợp tác dài lâu.
Lời khuyên: Hướng Nam là tài vị của bạn. Hãy đặt cây phát tài ở đó để tăng cường may mắn. Trong những buổi sum họp Trung thu, đừng ngại chia sẻ mong muốn, vì một câu nói của người thân có thể mở ra cơ hội làm ăn. (*Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm).
#tử vi tuổi mùi #tử vi tuổi tỵ #tử vi tuổi dần #tử vi 12 con giáp #tử vi 2025

