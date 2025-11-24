Hà Nội

Bánh tằm bì miền Tây món dân dã khiến du khách 'nghiện' ngay từ miếng đầu

Du lịch

Bánh tằm bì miền Tây món dân dã khiến du khách 'nghiện' ngay từ miếng đầu

Bánh tằm bì món ăn dân dã miền Tây kết hợp vị béo nước cốt dừa và mặn ngọt nước mắm, khiến du khách mê mẩn ngay từ miếng đầu tiên.

Vân Giang (Tổng hợp)
Bánh tằm bì từ lâu đã trở thành một trong những món ăn dân dã tiêu biểu của vùng sông nước Nam Bộ. Không cầu kỳ như nhiều đặc sản được biến tấu theo xu hướng hiện đại, món ăn này vẫn giữ trọn nét mộc mạc, phản ánh cách sống chân chất và sự khéo léo của người dân miền Tây. Ảnh MIA
Điều gây ấn tượng ngay từ cái nhìn đầu tiên chính là hình thức của bánh. Những sợi bánh trắng, tròn, hơi to hơn bún thường, được làm từ bột gạo và bột năng pha theo tỷ lệ nhất định để tạo độ mềm dai đặc trưng. Ảnh dacsanmientay
Sau khi hấp chín, bánh được ủ để se mặt, đạt độ đàn hồi vừa phải – khâu này được xem là quan trọng nhất, quyết định độ ngon của món ăn.
Tại mỗi địa phương, người dân lại có bí quyết riêng để bánh có độ dẻo khác nhau, tạo nên sự đa dạng trong hương vị. Ảnh TicoTravel
Điểm nhấn làm nên bản sắc riêng của bánh tằm bì nằm ở phần “bì”. Đây là hỗn hợp thịt heo luộc và da heo thái sợi, trộn cùng thính gạo rang vàng xay mịn. Nhờ lớp thính bám đều, bì vừa thơm vừa tạo cảm giác bùi và nhẹ nhàng. Ảnh dacsanmientay
Khi thưởng thức, bì được rải lên phần bánh tằm, kèm theo rau sống như giá, dưa leo, húng quế và dưa chua, mang đến cảm giác tươi mát, cân bằng vị béo và dai của hai thành phần chính. Ảnh Internet
Nước cốt dừa là yếu tố làm bánh tằm bì khác biệt so với nhiều món sợi khác trong ẩm thực Việt Nam. Nước cốt được nấu cùng một ít đường, muối, đôi khi có thêm bột bắp để tạo độ sánh nhẹ. Ảnh dacsanmientay
Khi chan lên đĩa bánh, lớp nước cốt dừa béo thơm hòa cùng vị mặn ngọt của nước mắm pha đi kèm, tạo nên tổng thể đậm đà nhưng không gây ngấy. Với người miền Tây, độ “chuẩn vị” nằm ở chỗ nước cốt không quá lỏng, không quá ngọt, vừa đủ để thấm vào bánh mà vẫn giữ được hậu béo rõ rệt. Ảnh Internet
Ngày nay, bánh tằm bì vẫn xuất hiện phổ biến tại nhiều tỉnh thành miền Tây. Món ăn thường được bán vào buổi sáng hoặc chiều tối, giá mỗi phần dao động từ 20.000 đến 35.000 đồng, tùy địa điểm và nguyên liệu đi kèm. Một số quán còn phục vụ các phiên bản biến tấu như bánh tằm xíu mại hoặc bánh tằm cay, phù hợp với thị hiếu của thực khách trẻ. Ảnh Internet
Với du khách, thưởng thức bánh tằm bì không chỉ là trải nghiệm ẩm thực, mà còn là cơ hội khám phá văn hóa và cách sống chân chất của người miền Tây. Một miếng bánh mềm dai, hòa quyện cùng bì bùi và nước cốt dừa thơm béo chắc chắn sẽ để lại ấn tượng khó quên. Ảnh Internet
#Ẩm thực miền Tây #Món bánh tằm bì truyền thống #Hương vị béo ngậy và mặn ngọt #Các thành phần đặc trưng của bánh #Cách chế biến bánh tằm bì #Ảnh hưởng văn hóa miền Tây

