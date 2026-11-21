Từng là chiến trường giữa những đế chế cổ đại, thành phố này còn gắn với lời tiên tri về trận đại chiến cuối cùng của nhân loại.

Nằm bên thung lũng Jezreel ở miền Bắc Israel, Tel Megiddo là một trong những địa điểm khảo cổ nổi tiếng nhất vùng Cận Đông. Tên gọi Tel chỉ những gò đất hình thành từ tàn tích của nhiều khu định cư được xây dựng chồng lên nhau qua hàng nghìn năm. Các cuộc khai quật cho thấy Megiddo từng có lịch sử cư trú kéo dài khoảng 6.000 năm, với nhiều lớp thành phố thuộc các nền văn minh khác nhau.

Vị trí địa lý là yếu tố khiến Megiddo trở nên đặc biệt. Thành cổ nằm gần một tuyến đường thương mại và quân sự quan trọng nối Ai Cập với Syria và vùng Lưỡng Hà. Ai kiểm soát Megiddo có thể chi phối hoạt động đi lại qua những lối đèo chiến lược của khu vực. Vì vậy, nơi đây nhiều lần trở thành mục tiêu tranh giành giữa người Canaan, Ai Cập cổ đại, các vương quốc Israel và đế chế Assyria.

Ảnh: Wikimedia Commons

Điều khiến Megiddo nổi tiếng vượt ra ngoài phạm vi khảo cổ là mối liên hệ với Armageddon, địa danh xuất hiện trong Sách Khải Huyền của Tân Ước. Từ Armageddon được cho là bắt nguồn từ cụm từ Hebrew Har Megiddo, nghĩa là Núi Megiddo. Theo lời tiên tri trong Kinh Thánh, đây là nơi các thế lực đối địch sẽ tập hợp trong trận chiến mang tính tận thế vào thời điểm cuối cùng của lịch sử nhân loại.

Trên thực tế, Megiddo từng chứng kiến nhiều cuộc xung đột lớn. Năm 1479 trước Công nguyên, pharaoh Thutmose III đánh bại liên minh các thành bang Canaan tại đây. Nhiều thế kỷ sau, khu vực tiếp tục nằm trong những cuộc tranh chấp quyền lực giữa các đế chế. Chính lịch sử chiến tranh dày đặc ấy có thể đã góp phần tạo nên hình ảnh Armageddon trong truyền thống tôn giáo.

Các cuộc khai quật còn phát hiện cung điện, đền thờ, cổng thành, kho chứa và hệ thống dẫn nước ngầm quy mô lớn. Đặc biệt, công trình dẫn nước cho thấy cư dân cổ đại đã đào đường hầm xuyên qua lớp đá để tiếp cận nguồn nước bên ngoài thành lũy, một giải pháp quan trọng khi thành phố bị bao vây.

Năm 2005, Tel Megiddo cùng Hazor và Beer Sheba được UNESCO công nhận là Di sản Thế giới. Ngày nay, nơi đây vừa là kho tư liệu quý giá về những nền văn minh cổ đại, vừa là địa điểm thu hút những người quan tâm đến lịch sử và các truyền thuyết tôn giáo. Một gò đất khảo cổ tưởng chừng bình thường nhưng lại mang trong mình câu chuyện về hàng nghìn năm chiến tranh và một trong những lời tiên tri nổi tiếng nhất thế giới.