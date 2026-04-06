Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Chính trị

Tạo đột phá thể chế để phát triển lực lượng sản xuất mới

Đột phá thể chế là yêu cầu cấp thiết để phát triển lực lượng sản xuất trong kỷ nguyên số, qua đó khai thác hiệu quả nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng bền vững.

Theo Hồ Thanh Thủy/Quân đội nhân dân

Đột phá thể chế được xác định là động lực then chốt nhằm giải phóng và phát huy các nguồn lực trong bối cảnh chuyển đổi số. Trong kỷ nguyên số, lực lượng sản xuất (LLSX) đang thay đổi mạnh mẽ dưới tác động của công nghệ số, trí tuệ nhân tạo (AI), dữ liệu lớn và các nền tảng số.

LLSX mới được hình thành từ sự kết hợp giữa nhân lực số, công nghệ số và doanh nghiệp đổi mới sáng tạo (ĐMST), với đặc trưng là tính phi vật chất, kết nối cao và tốc độ đổi mới nhanh. Đây là nền tảng quan trọng cho tăng trưởng nhanh và bền vững.

Đột phá thể chế là động lực then chốt để phát triển lực lượng sản xuất mới, qua đó giải phóng nguồn lực và thúc đẩy tăng trưởng trong kỷ nguyên số.

Những năm gần đây, Việt Nam đã từng bước hoàn thiện thể chế để thúc đẩy chuyển đổi số và phát triển kinh tế số. Tỷ trọng kinh tế số trong GDP tăng từ 12,87% năm 2021 lên khoảng 14,02% năm 2025, bình quân đạt khoảng 13,2%. Tuy nhiên, chi cho R&D mới khoảng 0,53% GDP, thấp hơn nhiều so với mức trung bình thế giới (2,2%).

Thực tế cho thấy, quá trình phát triển LLSX mới vẫn gặp nhiều rào cản. Hệ thống pháp lý chưa theo kịp tốc độ phát triển công nghệ, nhất là trong các lĩnh vực như AI, kinh tế nền tảng, tài sản số hay fintech. Tình trạng chồng chéo quy định làm gia tăng chi phí tuân thủ, trong khi các thị trường yếu tố sản xuất phát triển chưa đồng bộ.

Hệ sinh thái ĐMST còn hạn chế, liên kết giữa viện nghiên cứu, trường đại học và doanh nghiệp chưa chặt chẽ. Ở khâu thực thi, thủ tục hành chính và tâm lý “sợ sai” vẫn là rào cản, ảnh hưởng đến hiệu quả triển khai chính sách.

Nguyên nhân chủ yếu là do tư duy xây dựng thể chế chưa theo kịp yêu cầu của nền kinh tế số, vẫn nặng về quản lý, tiền kiểm, dẫn đến “độ trễ thể chế”. Việc thiếu cơ chế thử nghiệm linh hoạt như sandbox cũng khiến nhiều mô hình kinh doanh mới khó triển khai.

Để khắc phục, cần thiết lập các cơ chế thể chế mang tính đột phá. Trước hết là mở rộng sandbox như một công cụ trung tâm cho ĐMST, cho phép thử nghiệm các mô hình mới với quy định linh hoạt.

Bên cạnh đó, cần thừa nhận dữ liệu là một loại tài sản để xây dựng thị trường dữ liệu, đồng thời thiết lập cơ chế miễn trừ trách nhiệm có điều kiện cho cán bộ khi thực hiện thí điểm chính sách.

Cùng với đó, cần chuyển sang mô hình doanh nghiệp làm trung tâm của hệ sinh thái ĐMST, trong đó Nhà nước đóng vai trò kiến tạo thông qua cơ chế đặt hàng và hỗ trợ thương mại hóa công nghệ.

Đồng thời, cần có cơ chế điều phối liên ngành đủ mạnh để khắc phục tình trạng phân mảnh, chồng chéo trong chính sách.

Những giải pháp này sẽ góp phần tháo gỡ các điểm nghẽn thể chế, tạo điều kiện phát triển LLSX mới, qua đó thúc đẩy tăng trưởng nhanh và bền vững trong kỷ nguyên số.

#đột phá thể chế #phát triển lực lượng #kỷ nguyên số #tăng trưởng bền vững #nền kinh tế

Bài liên quan

Chính trị

Tổng Bí thư: Hoàn thiện thể chế phát triển thể dục thể thao hiện đại, đồng bộ

Tại lễ kỷ niệm 80 năm Ngành thể dục thể thao, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh cần hoàn thiện thể chế theo hướng hiện đại, đồng bộ, thúc đẩy phát triển thể thao toàn dân, nâng cao sức khỏe và chất lượng nguồn nhân lực.

Báo Tri thức và Cuộc sống trân trọng giới thiệu bài phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Ngành thể dục thể thao Việt Nam.

Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam,

Xem chi tiết

Chính trị

Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì phiên họp Ban Chỉ đạo hoàn thiện thể chế pháp luật

Chiều 11/3, Tổng Bí thư Tô Lâm, Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì cuộc họp quý 1 thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về hoàn thiện thế chế và pháp luật.

Chiều 11/3 tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm, Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì cuộc họp quý 1 thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về hoàn thiện thế chế và pháp luật. Cùng dự có Thủ tướng Phạm Minh Chính và Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn.

Tại phiên họp các đại biểu đã cho ý kiến về dự thảo Định hướng lập pháp nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI; dự thảo Đề cương đề án “Chiến lược hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam trong kỷ nguyên mới”; Báo cáo chuyên đề về cơ chế, chính sách, giải pháp lớn để thể chế hóa các chủ trương, định hướng của Đảng về phát triển kinh tế tư nhân theo Nghị quyết số 68 của Bộ Chính trị; Báo cáo chuyên đề về cơ chế, chính sách, giải pháp lớn để thể chế hóa chủ trương của Đảng về an toàn thực phẩm; Báo cáo kết quả công tác hoàn thiện thể chế, pháp luật trong thời gian qua và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.

Xem chi tiết

Chính trị

Bầu cử Quốc hội và HĐND: Bước chuẩn bị chiến lược về nhân sự và thể chế

"Mỗi đại biểu phải là một nhân tố rường cột để làm nên một Quốc hội tinh hoa và hành động", TS. Nhị Lê bày tỏ.

Sau thành công của Đại hội XIV của Đảng, đất nước ta đang đứng trước những thời cơ và vận hội mới để hiện thực hóa khát vọng phát triển đến năm 2045. Trong bối cảnh đó, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 không chỉ là ngày hội của toàn dân mà còn là bước chuẩn bị chiến lược về nhân sự và thể chế.

Báo Tiền Phong đã có cuộc trao đổi với TS. Nhị Lê, nguyên Phó Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản để hiểu rõ hơn về ý nghĩa và tầm quan trọng của sự kiện này.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới