Tăng cường hợp tác quốc phòng song phương Việt Nam - Thổ Nhĩ Kỳ

Đại diện Bộ Quốc phòng Việt Nam-Thổ Nhĩ Kỳ nhất trí mở rộng hợp tác trong nhiều lĩnh vực như khắc phục hậu quả bom mìn, an ninh mạng và hợp tác quân binh chủng.

Trong khuôn khổ chuyến thăm Malaysia, dự Triển lãm Quốc phòng Châu Á và An ninh Quốc gia Châu Á (DSA) lần thứ 19, Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đã hội kiến Ngài Musa Heybet - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ.

Tại hội kiến, Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng và Ngài Musa Heybet nhất trí đánh giá, quan hệ hợp tác quốc phòng song phương là một trong những lĩnh vực hợp tác quan trọng trong tổng thể quan hệ hai nước. Bày tỏ vui mừng khi Bộ Quốc phòng hai nước đã mở Văn phòng Tùy viên Quốc phòng thường trú tại mỗi nước trong năm 2025, đồng thời đánh giá cao kết quả hợp tác quốc phòng song phương thời gian qua.

Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng trao đổi với ngài Musa Heybet. Ảnh: Kiều Trinh.

Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng đề nghị hai bên tăng cường hợp tác trên các lĩnh vực như trao đổi đoàn, đào tạo, cứu hộ cứu nạn, khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh, công nghiệp quốc phòng, gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc, hợp tác giữa các quân binh chủng, an ninh mạng và ứng phó với các thách thức phi truyền thống. Việt Nam sẵn sàng đón sĩ quan Thổ Nhĩ Kỳ sang học tiếng Việt và tham gia khóa Quan chức Quốc phòng quốc tế tại Việt Nam. Đề nghị hai bên tiếp tục phối hợp và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương, đặc biệt là Liên hợp quốc và trong khuôn khổ ASEAN.

Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng hội kiến Ngài Musa Heybet - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ. Ảnh: Kiều Trinh.

Nhân dịp này, Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng trân trọng mời Ngài Thứ trưởng, Lãnh đạo Bộ Quốc phòng và các doanh nghiệp quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ sang tham dự, trưng bày sản phẩm tại Triển lãm Quốc phòng Quốc tế Việt Nam lần thứ ba dự kiến diễn ra từ ngày 10-13/12 tại sân bay Gia Lâm, Hà Nội.

Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng trao quà lưu niệm tặng ngài Musa Heybet. Ảnh: Kiều Trinh.

Trân trọng cảm ơn Bộ Quốc phòng Việt Nam và Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng về lời mời, Ngài Musa Heybet cho biết Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ sẽ cử đoàn tham dự và doanh nghiệp tham gia trưng bày tại Triển lãm Quốc phòng Quốc tế Việt Nam 2026, đồng thời bày tỏ mong muốn tăng cường hợp tác quốc phòng song phương với Việt Nam, trong đó thúc đẩy trao đổi đoàn các cấp, đào tạo nguồn nhân lực, công nghiệp quốc phòng, hợp tác quân binh chủng. Về hợp tác công nghiệp quốc phòng, Thổ Nhĩ Kỳ sẵn sàng phối hợp với phía Việt Nam phù hợp với nhu cầu và năng lực của mỗi bên.