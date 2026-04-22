Tăng cường hợp tác quốc phòng song phương Việt Nam - Thổ Nhĩ Kỳ

Đại diện Bộ Quốc phòng Việt Nam-Thổ Nhĩ Kỳ nhất trí mở rộng hợp tác trong nhiều lĩnh vực như khắc phục hậu quả bom mìn, an ninh mạng và hợp tác quân binh chủng.

Trà Khánh

Trong khuôn khổ chuyến thăm Malaysia, dự Triển lãm Quốc phòng Châu Á và An ninh Quốc gia Châu Á (DSA) lần thứ 19, Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đã hội kiến Ngài Musa Heybet - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ.

Tại hội kiến, Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng và Ngài Musa Heybet nhất trí đánh giá, quan hệ hợp tác quốc phòng song phương là một trong những lĩnh vực hợp tác quan trọng trong tổng thể quan hệ hai nước. Bày tỏ vui mừng khi Bộ Quốc phòng hai nước đã mở Văn phòng Tùy viên Quốc phòng thường trú tại mỗi nước trong năm 2025, đồng thời đánh giá cao kết quả hợp tác quốc phòng song phương thời gian qua.

Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng trao đổi với ngài Musa Heybet. Ảnh: Kiều Trinh.

Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng đề nghị hai bên tăng cường hợp tác trên các lĩnh vực như trao đổi đoàn, đào tạo, cứu hộ cứu nạn, khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh, công nghiệp quốc phòng, gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc, hợp tác giữa các quân binh chủng, an ninh mạng và ứng phó với các thách thức phi truyền thống. Việt Nam sẵn sàng đón sĩ quan Thổ Nhĩ Kỳ sang học tiếng Việt và tham gia khóa Quan chức Quốc phòng quốc tế tại Việt Nam. Đề nghị hai bên tiếp tục phối hợp và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương, đặc biệt là Liên hợp quốc và trong khuôn khổ ASEAN.

Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng hội kiến Ngài Musa Heybet - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ. Ảnh: Kiều Trinh.

Nhân dịp này, Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng trân trọng mời Ngài Thứ trưởng, Lãnh đạo Bộ Quốc phòng và các doanh nghiệp quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ sang tham dự, trưng bày sản phẩm tại Triển lãm Quốc phòng Quốc tế Việt Nam lần thứ ba dự kiến diễn ra từ ngày 10-13/12 tại sân bay Gia Lâm, Hà Nội.

Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng trao quà lưu niệm tặng ngài Musa Heybet. Ảnh: Kiều Trinh.

Trân trọng cảm ơn Bộ Quốc phòng Việt Nam và Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng về lời mời, Ngài Musa Heybet cho biết Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ sẽ cử đoàn tham dự và doanh nghiệp tham gia trưng bày tại Triển lãm Quốc phòng Quốc tế Việt Nam 2026, đồng thời bày tỏ mong muốn tăng cường hợp tác quốc phòng song phương với Việt Nam, trong đó thúc đẩy trao đổi đoàn các cấp, đào tạo nguồn nhân lực, công nghiệp quốc phòng, hợp tác quân binh chủng. Về hợp tác công nghiệp quốc phòng, Thổ Nhĩ Kỳ sẵn sàng phối hợp với phía Việt Nam phù hợp với nhu cầu và năng lực của mỗi bên.

Việt Nam tham dự Triển lãm Quốc phòng Châu Á và An ninh Quốc gia Châu Á 2026

Đoàn Bộ Quốc phòng Việt Nam do Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng dẫn đầu tham dự Lễ Khai mạc Triển lãm Quốc phòng Châu Á và An ninh Quốc gia Châu Á 2026.

Nhận lời mời của Bộ Quốc phòng Malaysia, Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Quốc phòng Việt Nam do Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng làm Trưởng đoàn tham dự Triển lãm Quốc phòng Châu Á và An ninh Quốc gia Châu Á (DSA) lần thứ 19, tổ chức tại Malaysia. Tham gia đoàn có Trung tướng Lê Văn Hướng, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam.

Hôm nay, ngày 20/4, đoàn đã tham dự Lễ Khai mạc Triển lãm dưới sự chủ trì của Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim.

Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam-Trung Quốc lần thứ 10

Các hoạt động trong khuôn khổ Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Trung Quốc lần thứ 10 sẽ diễn ra từ ngày 18/3 đến 19/3.

Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Trung Quốc lần thứ 10 diễn ra trong hai ngày 18 - 19/3 tại tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) và Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây (Trung Quốc). Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Quốc phòng Việt Nam do Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng làm Trưởng đoàn. Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Quốc phòng Trung Quốc do Thượng tướng Đổng Quân, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Trung Quốc làm Trưởng đoàn.

Đại tướng Phan Văn Giang và các đại biểu tại Cột mốc biên giới 1369.
Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam năm 2026 sẽ có trình diễn thực địa

Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam lần thứ 3 - năm 2026 sẽ được tổ chức với quy mô lớn. Các chủng loại vũ khí, trang bị kỹ thuật được trưng bày kết hợp.

Ngày 26/2, Bộ Quốc phòng tổ chức hội nghị chuẩn bị tổ chức Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam lần thứ 3, năm 2026. Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, thiếu tướng Phan Thị Hoài Vân, Phó chủ nhiệm Tổng cục Công nghiệp quốc phòng, cho biết, Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam đã trải qua 2 kỳ tổ chức (năm 2022 và năm 2024) với quy mô ngày càng được mở rộng, chất lượng được nâng cao.

