Sống Khỏe

Tăng cường công tác bảo đảm an toàn thực phẩm học đường, bếp ăn tập thể

Cục An toàn thực phẩm vừa ban hành văn bản yêu cầu tăng cường giám sát và giáo dục về an toàn thực phẩm, phòng ngừa ngộ độc tập thể.

Bình Nguyên

Trước tình hình vẫn xảy ra một số vụ ngộ độc thực phẩm tập thể tại các trường học và doanh nghiệp trong thời gian gần đây, Bộ Y tế đã ban hành văn bản số 7598/BYT-ATTP ngày 03/11/2025 gửi Bộ Giáo dục và Đào tạo và Ban Chỉ đạo liên ngành về an toàn thực phẩm các tỉnh, thành phố về việc tăng cường công tác bảo đảm an toàn thực phẩm học đường và bếp ăn tập thể.

Về nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ sở tổ chức bếp ăn: Bộ Y tế yêu cầu thực hiện nghiêm các quy định của Luật An toàn thực phẩm, Nghị định số 155/2018/NĐ-CP, Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 13/4/2020 và Chỉ thị số 38/CT-TTg ngày 11/10/2024 của Thủ tướng Chính phủ về phòng ngừa ngộ độc thực phẩm.

Theo đó, người đứng đầu các cơ sở tổ chức bếp ăn tập thể, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, thức ăn đường phố phải chịu trách nhiệm về an toàn thực phẩm tại đơn vị mình.

Về tăng cường giám sát, hậu kiểm tại bếp ăn trường học và khu công nghiệp, các địa phương được yêu cầu chủ động xây dựng kế hoạch bảo đảm an toàn thực phẩm đối với bếp ăn tập thể tại các cơ quan, trường học, khu công nghiệp, khu chế xuất và cơ sở y tế;

  • Tăng cường thanh tra, kiểm tra, hậu kiểm liên ngành, nhất là giữa ngành Y tế và Giáo dục; Giám sát chặt chẽ quy trình từ nguồn gốc thực phẩm, chế biến, bảo quản, vận chuyển, đến việc thực hiện kiểm thực ba bước và lưu mẫu thực phẩm; Xử lý nghiêm các vi phạm, công khai thông tin để cảnh báo cộng đồng.

Ảnh minh hoạ/VFA

Về đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục kiến thức an toàn thực phẩm, Bộ Y tế đề nghị các cơ sở giáo dục thực hiện nghiêm quy định tại Thông tư liên tịch số 08/2008/TTLT-BYT-BGDĐT và Thông tư liên tịch số 13/2016/TTLT-BYT-BGDĐT về công tác bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm và y tế trường học.

Đồng thời, cần tăng cường tuyên truyền, giáo dục kiến thức an toàn thực phẩm, phòng chống ngộ độc thực phẩm cho học sinh, sinh viên, giáo viên, nhân viên nhà trường và người lao động, nhằm thay đổi thói quen, nâng cao nhận thức và hành vi an toàn trong lựa chọn, chế biến, bảo quản thực phẩm.

Khu vực nấu ăn được phân khu riêng biệt, gồm khu vực sơ chế thực phẩm sống, khu vực đun nấu./Ảnh Sở Y tế Hà Nội

Về phát huy vai trò giám sát của các tổ chức, đoàn thể, Bộ Y tế kêu gọi sự phối hợp của công đoàn, đoàn thanh niên, ban đại diện cha mẹ học sinh, ban quản lý khu công nghiệp/khu chế xuất, các tổ chức xã hội trong việc giám sát công tác chăm sóc sức khỏe và bảo đảm an toàn thực phẩm tại trường học, bệnh viện, khu công nghiệp.

Đồng thời, các cơ sở y tế cần chuẩn bị sẵn sàng phương án, nhân lực, vật tư, trang thiết bị để kịp thời ứng phó, xử lý khi xảy ra sự cố ngộ độc thực phẩm, giảm thiểu tối đa thiệt hại cho sức khỏe cộng đồng.

#ngộ độc thực phẩm #bếp ăn tập thể #an toàn thực phẩm học đường

