Tàn tích thủ phủ đầu tiên của đế quốc La Mã trên đất Anh

Kho tri thức

Camulodunum là dấu mốc mở đầu cho quá trình La Mã hóa Britannia, phản ánh va chạm sâu sắc giữa đế chế và cư dân bản địa.

Thủ phủ La Mã đầu tiên trên đất Britannia. Sau cuộc xâm lược năm 43 SCN dưới thời Hoàng đế Claudius, Camulodunum (nay là Colchester, Anh) được chọn làm thủ phủ đầu tiên của tỉnh Britannia, giữ vai trò trung tâm hành chính và quân sự. Ảnh: Pinterest.
Khởi nguồn từ thành trì của người Celt. Trước khi người La Mã đến, Camulodunum là thủ đô của bộ tộc Trinovantes, sau đó trở thành trung tâm quyền lực của vua Cunobelinus, cho thấy tính liên tục chiến lược của địa điểm này. Ảnh: Pinterest.
Đền thờ hoàng đế Claudius đồ sộ. Người La Mã xây dựng một ngôi đền lớn để thờ Claudius. Ông đã được thần thánh hóa, trở thành biểu tượng cho quyền lực đế chế và sự áp đặt văn hóa La Mã lên cư dân bản địa. Ảnh: staticflickr.com.
Tâm điểm của cuộc khởi nghĩa Boudica. Năm 60–61 SCN, nữ hoàng Boudica của người Iceni lãnh đạo cuộc nổi dậy lớn, phá hủy Camulodunum gần như hoàn toàn, khiến thành phố trở thành biểu tượng bi kịch của xung đột La Mã – Celt. Ảnh: heritagedaily.com.
Hệ thống phòng thủ được xây dựng lại kiên cố. Sau cuộc khởi nghĩa, Camulodunum được tái thiết với tường thành đá vững chắc, một trong những hệ thống phòng thủ La Mã sớm nhất và quy mô nhất tại Britannia. Ảnh: romeartlover.it.
Vai trò dần suy giảm theo thời gian. Khi Londinium (London) phát triển mạnh về thương mại và giao thông, Camulodunum mất vị thế thủ đô nhưng vẫn giữ vai trò quân sự và tôn giáo quan trọng. Ảnh: staticflickr.com.
Dấu tích đô thị La Mã còn hiện diện rõ nét. Khảo cổ học đã phát hiện đường lát đá, nhà tắm công cộng, khu dân cư và nghĩa địa, phản ánh mô hình quy hoạch điển hình của một thành phố La Mã. Ảnh: wikimedia.org.
Di sản lịch sử quan trọng của nước Anh. Ngày nay, Camulodunum được xem là chìa khóa để hiểu quá trình chinh phục, đô thị hóa và xung đột văn hóa trong thời kỳ La Mã tại Anh, thu hút sự quan tâm lớn của giới nghiên cứu. Ảnh: wikimedia.org.
T.B (tổng hợp)
