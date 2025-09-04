Hà Nội

Tận thấy nơi Chúa Jesus từng chữa lành cho một người mù

Kho tri thức

Tận thấy nơi Chúa Jesus từng chữa lành cho một người mù

Một công trình cổ đại đã được phát hiện ở Jerusalem, Israel được các nhà khảo cổ học tin rằng đây có thể là nơi Chúa Jesus chữa lành bệnh cho một người mù.

Tâm Anh (theo Mail Online, Gbnews)
Trong Kinh thánh, Chúa Jesus được mô tả chữa lành thị giác cho một người ăn xin bị mù bằng cách bảo người này đi rửa mặt ở hồ Siloam, Jerusalem, Israel.
Mới đây, các nhà khảo cổ phát hiện một con đập đồ sộ tại vị trí trước đây từng là hồ nước tại trung tâm thành phố cổ kính Jerusalem.
Theo các chuyên gia, công trình trên có niên đại từ 2.800 năm trước, dưới thời trị vì của vua Joash và vua Amazia ở vương quốc Judah.
Giám đốc cuộc khai quật Itamar Berko thuộc Cơ quan Cổ vật Israel (IAA) cho biết phát hiện này cung cấp mối liên hệ "hữu hình" với địa điểm được mô tả trong Kinh thánh.
Theo Giám đốc Itamar, các chuyên gia đã khai quật một bức tường của con đập khổng lồ cao hơn 11m, có niên đại khoảng 2.800 năm trước, thuộc thời kỳ Đền thờ thứ nhất.
"Nhờ phương pháp xác định niên đại khoa học có độ chính xác cao, đây là lần đầu tiên chúng ta có thể xác định chắc chắn một công trình tạo thành nền tảng cho việc xây dựng hồ Siloam - công trình mà trước đó chỉ biết đến qua Kinh thánh và các nguồn lịch sử", Giám đốc Itamar chia sẻ.
Không chỉ có chiều cao khủng, bức tường của con đập còn rộng hơn 8m, dài ít nhất 21m. Nếu không có cấu trúc này thì sẽ không có hồ Siloam.
"Đây là điểm thấp nhất ở Jerusalem thời cổ đại. Tất cả nước, bao gồm cả nước mưa đều chảy vào lưu vực thoát nước lớn trung tâm của thành phố. Nếu không có con đập này, nước chảy trong kênh này sẽ chảy thẳng vào Thung lũng Kidron ra Biển Chết", đồng giám đốc Nahshon Szanton chia sẻ.
Theo Johanna Regev và Elisabetta Boaretto thuộc Viện Khoa học Weizmann, cấu trúc khác thường của bức tường giúp xác định niên đại trong một khoảng thời gian rất ngắn. Thêm nữa, lượng mưa thấp bất thường trong thời gian này cho thấy hồ Siloam được xây dựng để ứng phó với biến đổi khí hậu.
Các chuyên gia đánh giá việc phát hiện con đập "thật đáng kinh ngạc" và mở ra những hướng nghiên cứu mới. Nhiều điều bất ngờ vẫn đang chờ đợi giới khoa học giải mã.
