Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Tân Hoa hậu Hòa bình Philippines đẹp như búp bê

Giải trí

Tân Hoa hậu Hòa bình Philippines đẹp như búp bê

Emma Mary Tiglao có kinh nghiệm thi nhan sắc, sở hữu vóc dáng nóng bỏng. Mới đây, cô đăng quang Miss Grand Philippines - Hoa hậu Hòa bình Philippines 2025.

Thu Cúc (tổng hợp)
Emma Mary Tiglao vượt mặt 28 người đẹp khác để giành vương miện Hoa hậu Hòa bình Philippines 2025. Ảnh: Missosology.
Emma Mary Tiglao vượt mặt 28 người đẹp khác để giành vương miện Hoa hậu Hòa bình Philippines 2025. Ảnh: Missosology.
Chiến thắng của Emma không nằm ngoài dự đoán của nhiều khán giả. Ảnh: Missosology.
Chiến thắng của Emma không nằm ngoài dự đoán của nhiều khán giả. Ảnh: Missosology.
Trước Hoa hậu Hòa bình Philippines 2025, Emma miệt mài thi nhan sắc. Ảnh: Missosology.
Trước Hoa hậu Hòa bình Philippines 2025, Emma miệt mài thi nhan sắc. Ảnh: Missosology.
Theo Rappler, cô đăng quang Binibining Pilipinas 2019 rồi đại diện Philippines ở Hoa hậu Quốc tế 2019. Ảnh: Miss Grand Philippines.
Theo Rappler, cô đăng quang Binibining Pilipinas 2019 rồi đại diện Philippines ở Hoa hậu Quốc tế 2019. Ảnh: Miss Grand Philippines.
Ở Hoa hậu Quốc tế 2019, Emma vào top 20 chung cuộc và đoạt giải Thí sinh diện bikini đẹp nhất. Ảnh: Miss Grand Philippines.
Ở Hoa hậu Quốc tế 2019, Emma vào top 20 chung cuộc và đoạt giải Thí sinh diện bikini đẹp nhất. Ảnh: Miss Grand Philippines.
Emma còn từng về thứ 4 cuộc thi Hoa hậu Thế giới Philippines 2015. Ảnh: Miss Grand Philippines.
Emma còn từng về thứ 4 cuộc thi Hoa hậu Thế giới Philippines 2015. Ảnh: Miss Grand Philippines.
Tân Hoa hậu Hoàn vũ Philippines sở hữu gương mặt sắc sảo, vóc dáng quyến rũ. Ảnh: FB Emma Mary Tiglao.
Tân Hoa hậu Hoàn vũ Philippines sở hữu gương mặt sắc sảo, vóc dáng quyến rũ. Ảnh: FB Emma Mary Tiglao.
Emma khoe vóc dáng đồng hồ cát với váy áo bó sát. Ảnh: FB Emma Mary Tiglao.
Emma khoe vóc dáng đồng hồ cát với váy áo bó sát. Ảnh: FB Emma Mary Tiglao.
Mỹ nhân Philippines bắt đầu làm MC từ năm 2019. Ảnh: FB Emma Mary Tiglao.
Mỹ nhân Philippines bắt đầu làm MC từ năm 2019. Ảnh: FB Emma Mary Tiglao.
Năm 2015, cô chạm ngõ phim ảnh với một vai diễn trong phim No boyfriend since birth. Ảnh: FB Emma Mary Tiglao.
Năm 2015, cô chạm ngõ phim ảnh với một vai diễn trong phim No boyfriend since birth. Ảnh: FB Emma Mary Tiglao.
Emma sẽ đại diện Philippines ở cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2025 diễn ra trong tháng 10. Ảnh: FB Emma Mary Tiglao.
Emma sẽ đại diện Philippines ở cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2025 diễn ra trong tháng 10. Ảnh: FB Emma Mary Tiglao.
Thu Cúc (tổng hợp)
#Hoa hậu Hòa bình Philippines #Hoa hậu Hòa bình #tân Hoa hậu Hòa bình Philippines #tân Hoa hậu Hòa bình #Miss Grand Philippines

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT