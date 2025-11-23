Hà Nội

Tam ngự lâm hoa, nở hoa 'điên cuồng' như vũ bão

Tam ngự lâm hoa, nở hoa 'điên cuồng' như vũ bão

3 cây cảnh này được mệnh danh là "tam ngự lâm hoa" có màu sắc rực rỡ và số lượng hoa vô song, không "thế lực" nào đấu lại.

Hồng mân côi: Hồng mân côi là loài cây leo phát triển mạnh, cao tới 6 m, gần như không có gai. Cây thuộc họ Rosaceae, tên tiếng Anh là Rosa Banksiae. Hoa nở theo cụm lớn, đường kính nhỏ nhưng số lượng vô cùng ấn tượng.
Mỗi mùa xuân, cây đồng loạt bung nở hàng ngàn đến hàng vạn bông, tạo thành từng mảng hoa dày đặc như thác đổ. Khi rực rỡ nhất, vẻ đẹp của nó thậm chí khiến các giống hồng khác “lu mờ”.
Hồng mân côi có ba màu: trắng, vàng và đỏ (trong đó đỏ hiếm nhất). Dòng vàng được yêu thích nhất vì nở rất sai và tạo cảm giác như “vạn mặt trời nhỏ” chiếu sáng cả khu vườn. Hương hoa dịu nhưng lan xa nên còn được gọi là “hoa thơm bảy dặm”.
Cây dễ trồng, chỉ cần đủ sáng và dưỡng chất là leo mạnh, nở nhiều hơn cả hoa giấy hay thanh xà. Với tán hoa rủ mềm, hồng mân côi rất hợp để trồng ở sân vườn, tường rào hoặc vòm cổng, tạo hiệu ứng cổ kính và lãng mạn.
Hoa giấy: Hoa giấy từ lâu được xem là “nữ hoàng dễ tính” của thế giới cây cảnh. Cây chịu nắng, chịu khô, chịu mưa và có thể sống khỏe trong nhiều điều kiện mà không cần chăm sóc cầu kỳ.
Điểm ấn tượng nhất của hoa giấy là khả năng nở gần như quanh năm, có thể lên đến 300 ngày nếu khí hậu phù hợp. Đến mùa hoa, cây phủ kín sắc màu rực rỡ, cành lá hầu như biến mất dưới tầng hoa dày.
Hoa giấy thích ánh sáng mạnh, càng nắng cây càng rực. Trồng dưới đất, chúng nhanh chóng phát triển thành các “bức tường hoa” hoặc vòm hoa tuyệt đẹp. Nhờ đó, loài cây này thường tạo nên những khung cảnh rực rỡ ven đường hoặc trong sân vườn.
Trong phong thủy, hoa giấy tượng trưng cho sự che chở, đủ đầy và hạnh phúc. Sắc hoa tươi sáng cũng mang ý nghĩa may mắn, tài lộc. Với sức sống bền bỉ và vẻ đẹp giản dị, hoa giấy còn được ví như biểu tượng của tình yêu chân thành và thủy chung.
Thanh xà: Thanh xà – hay Plumbago auriculata – là loài dây leo nổi tiếng với sức sinh trưởng mạnh và khả năng nở hoa “điên cuồng”. Hoa chủ yếu màu xanh nhưng cũng có biến thể hồng và trắng.
Vào mùa hè, thanh xà bung nở dày đặc, như nghìn bông tuyết xanh phủ kín cây. Nét xanh mát dịu giữa ngày nóng khiến loài hoa này được yêu thích vì hiệu ứng thư giãn thị giác rất rõ rệt.
Cây có thể cho hoa 6–7 tháng mỗi năm và ở vùng khí hậu nóng ẩm, thậm chí nở quanh năm. Thanh xà sống khỏe trong môi trường khắc nghiệt, ít sâu bệnh và có khả năng hấp thu khí độc, giúp làm sạch không khí.
Trong phong thủy, thanh xà tượng trưng cho may mắn, tình yêu và sự vươn lên mạnh mẽ. Sắc xanh của hoa đem lại cảm giác yên bình, thư thái, rất thích hợp để trồng dọc hàng rào, làm vòm hoa hoặc phủ giàn.
Theo Hải Yến/ Dân việt
