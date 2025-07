Tạm giữ tài xế ô tô gây tai nạn liên hoàn ở Hà Nội

Hai phương tiện trong vụ việc gồm: xe buýt biển số 51B-26984 do tài xế Nguyễn Tuấn Anh điều khiển, thuộc tuyến không trợ giá số 62-8 (Chợ Lớn – Tân An) và xe buýt 62G-00531 do tài xế Trần Hoàng Minh điều khiển, chạy tuyến không trợ giá số 62-10 (Chợ Lớn – Thanh Vĩnh Đông).

Hiện trường hai xe buýt ép nhau.