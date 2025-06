Tạm giữ hơn 23.000 lọ yến chưng của Yến sào Tuấn Dương & TKT

Thu hồi toàn quốc lô thuốc sắt Femancia kém chất lượng Công ty Cổ phần Dược phẩm Me Di Sun vừa bị Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) ra thông báo thu hồi sản phẩm Viên nang cứng Femancia (sắt nguyên tố dưới dạng sắt fumarat 305 mg) 100 mg do không đạt chất lượng.

Mới đây, Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) đã ban hành công văn thông báo thu hồi toàn quốc lô thuốc Viên nang cứng Femancia (sắt nguyên tố dưới dạng sắt fumarat 305 mg) 100 mg, Acid Folic 350 mcg, Số GĐKLH VD-27929-17 đối với 2 lô thuốc 031222, ngày sản xuất 2/12/22, hạn dùng 2/12/25 và lô 020223, ngày sản xuất 21/2/23, hạn dùng 21/2/26 do Công ty Cổ phần Dược phẩm Me Di Sun (521 khu phố An Lợi, phường Hòa Lợi, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương) sản xuất.