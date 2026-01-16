Tài xế xe bus đột quỵ khi lái xe, nữ phụ xe phản ứng cực nhanh cứu hành khách

Nhận thấy điều bất thường của nam tài xế, nữ phụ xe phản ứng đầy bản lĩnh, kịp thời dừng phương tiện an toàn..

Chiều ngày 14/1, thông tin trên báo Người lao động, Trung tâm Quản lý Giao thông công cộng TPHCM (Sở Xây dựng TPHCM) cho biết một tài xế xe buýt số 85 vừa đột quỵ.

Video: Tôi là dân Hóc Môn / Facebook

Theo đó, lúc 6h31p sáng 14/1, tài xế C.M.T, 42 tuổi, lái xe buýt số 85 (tuyến Bến xe An Sương – Khu công nghiệp Nhị Xuân) do Công ty Cổ phần xe khách Phương Trang – FUTA Bus Lines đảm nhận, khi lưu thông trên đường Nguyễn Văn Bứa thì xảy ra sự cố đột xuất.

Lúc này, tài xế T. bất ngờ bị đột quỵ. Ngay khi phát hiện sự việc, nhân viên phục vụ trên xe buýt đã nhanh trí tắt chìa khóa xe, phối hợp đưa lái xe đi cấp cứu ngay sau đó. Tuy nhiên, ông T. đã không qua khỏi và mất tại bệnh viện.

Do sự cố xảy ra đột ngột, xe buýt chỉ va quẹt nhẹ vào dải phân cách, không gây ảnh hưởng đến hành khách và người tham gia giao thông xung quanh.

Trung tâm Quản lý Giao thông công cộng TPHCM và đơn vị vận hành đã kịp thời phối hợp xử lý hiện trường, đảm bảo an toàn giao thông và giải tỏa phương tiện theo đúng quy định.

Trung tâm cũng xin gửi lời chia buồn sâu sắc đến gia đình lái xe T. Đồng thời ghi nhận tinh thần trách nhiệm, phản ứng nhanh của nhân viên phục vụ trên xe, góp phần hạn chế tối đa hậu quả sự cố.