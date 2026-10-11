Tài xế 80 tuổi lao xe lên vỉa hè, 13 người bị thương

Chiếc ô tô do một cụ ông 80 tuổi điều khiển bất ngờ lao lên vỉa hè, đâm vào nhóm người đi bộ, 9 người lớn và 4 trẻ em bị thương.

Đoạn video từ camera giám sát ghi lại khoảnh khắc chiếc Renault màu xanh bất ngờ lao lên vỉa hè, tông vào nhóm người đang đứng bên ngoài một số cửa hàng tại Cerrillos, Argentina, vào tối thứ Tư tuần trước.

Video: @Chris Brader / X

Theo trang Gente de Salta, vụ tai nạn khiến 13 người bị thương, trong đó có 9 người lớn và 4 trẻ em. Một em bé mới 1 tuổi nằm trong số các nạn nhân. Đáng chú ý, một số người bị mắc kẹt dưới gầm chiếc ô tô sau cú va chạm.

Ngay sau khi tai nạn xảy ra, những người có mặt tại hiện trường đã nhanh chóng chạy đến hỗ trợ các nạn nhân. Một số người cùng nhau tìm cách nâng chiếc xe để giải cứu những người bị mắc kẹt, trong đó có trẻ em.

Nhân chứng có tên Emilio cho biết lực lượng cứu hộ tại chỗ đã phải nâng chiếc Renault lên để đưa một trẻ vị thành niên ra ngoài. Ông mô tả khu vực xảy ra tai nạn là nơi rất đông người qua lại, đồng thời cho biết các phương tiện thường lưu thông với tốc độ cao.

Theo thông tin được công bố, một số nạn nhân, trong đó có hai trẻ em 5 tuổi và 11 tuổi, đã phải nhập viện điều trị. Những người này sau đó đã được xuất viện. Tuy nhiên, thông tin chi tiết về tình trạng sức khỏe của toàn bộ các nạn nhân chưa được đề cập đầy đủ.

Các cơ quan chức năng Argentina cho biết tài xế 80 tuổi đã được kiểm tra nồng độ cồn trong hơi thở và kết quả âm tính. Nguyên nhân khiến chiếc xe bất ngờ lao lên vỉa hè hiện chưa được làm rõ.

Vụ việc khiến những người chứng kiến bàng hoàng. Nhân chứng Emilio nhận định tình huống có thể đã dẫn đến hậu quả nghiêm trọng hơn nếu những người có mặt không kịp thời hỗ trợ các nạn nhân.